Kylian Mbappe był posądzony o gwałt. Prokuratura w Szwecji zakończyła śledztwo

Kylian Mbappe został w szwedzkich mediach posądzony o gwałt, którego miał dopuścić się w tym kraju w przerwie reprezentacyjnej. Głośno było o tej sprawie w październiku 2024. Francuz uznawał to za irracjonalne wymysły i bronił niewinności. Prokuratura w Szwecji zamknęła śledztwo z powodu niewystarczających dowodów.

Kylian Mbappe przemówił

Francuski napastnik nie ma za sobą najlepszego okresu w karierze. Co prawda zdobył bramkę w spotkaniu z Atalantą, ale dużo częściej jest krytykowany za swoją postawę sportową. Mbappe nie daje Realowi tyle, ile od niego oczekiwano. Aż trzech piłkarzy wyprzedza go w klasyfikacji strzelców w lidze hiszpańskiej (Lewandowski, Raphinha, Budimir), natomiast w Champions League ma dwa trafienia po sześciu meczach.

Kiepska forma poskutkowała tym, że… Didier Deschamps nie powołał go ani na październikowe, ani na listopadowe zgrupowanie. W pierwszym przypadku selekcjoner nie chciał ryzykować, bo piłkarz był po kontuzji uda. W drugim natomiast Kylian był już całkowicie zdrowy, a mimo to biletu na kadrę nie otrzymał. Wywołało to spore dyskusje dotyczące konfliktu, mówiło się nawet o… zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Mbappe. Zabrał głos w „Canal+”, mówiąc że bardzo chciał jechać, ale była to decyzja trenera.

Kylian Mbappe w czasie wolnym (w październiku) imprezował w Szwecji ze znajomymi. Spędził ponad dwa dni w Sztokholmie. W jednym z ekskluzywnych klubów nocnych i popularnych wśród celebrytów zorganizował prywatną imprezę. I to właśnie po tych „baletach” w szwedzkich mediach pojawiła się szokująca informacja o prowadzonym śledztwie. Najpierw głos zabrał prawnik piłkarza, ale również i Mbappe wypowiedział się publicznie po długim czasie na antenie „Canal+”:

Byłem zaskoczony. Są rzeczy, które po prostu się pojawiają i o których się nie myśli. Nie dostałem niczego, żadnego wezwania od jakiegokolwiek organu ścigania. Czytałem to samo, co inni. Szwedzki rząd nic nie powiedział. Nie jestem celem.

Francuz był tutaj tylko „podmiotem domyślnym”. Otóż śledztwo dotyczyło gwałtu po wizycie całej świty zawodnika. Szwedzka prokuratura ogłosiła, że doszło do gwałtu w jednym z hoteli i rozpoczęła śledztwa. Nie podano jednak o jaką osobę chodzi. To skandynawska prasa wysnuła tezę, że chodzi o samego Mbappe. Kilka szwedzkich mediów, w tym gazety „Aftonbladet” i „Expressen” oraz nadawca publiczny „SVT”, wskazały piłkarza jako podejrzanego.

Koniec śledztwa

Szwedzka prokuratura w osobie Mariny Chirakovej powiadomiła, że śledztwo się zakończyło. Została podjęta decyzja o niekontynuowaniu dalej tej sprawy. Było zbyt mało dowodów i śledztwo zostało umorzone: – W trakcie śledztwa wyznaczono osobę podejrzaną z uzasadnionych powodów o gwałt oraz dwa przypadki napaści na tle seksualnym, ale moim zdaniem dowody nie są wystarczające, aby kontynuować to śledztwo i dlatego je zamknięto. Wyznaczona osoba nie została powiadomiona o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – powiedziała Chirakova.

Kylian Mbappe może się skupić już tylko na poprawie formy sportowej, choć w meczu z Atalantą musiał przedwcześnie opuścić boisko z powodu kontuzji. Na szczęście dla Ancelottiego i kibiców „Królewskich” uraz ten nie wydaje się poważny, co podkreślił szkoleniowiec: – Ma przeciążenie, lekki dyskomfort w ścięgnie udowym . Będziemy musieli go zobaczyć w ciągu kilku najbliższych dni. Nie wydaje się to poważne, ale musiał przerwać grę, ponieważ nie mógł sprintować, trochę mu to dokuczało. Woleliśmy więc go zmienić.

