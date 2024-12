Manchester United sprowadzi cudowne dziecko z Paragwaju. Rozwiązanie na już, czy plan na przyszłość?

Manchester United ma za sobą sporo zmian w ostatnim czasie, a ta najważniejsza to oczywiście roszada na pozycji trenera. Teraz powoli zespół uczy się nowego systemu gry Rubena Amorima, a nowy szkoleniowiec wie, że potrzeba wzmocnień, chociażby na wahadłach. W tym celu „Czerwone diabły” według Fabrizio Romano osiągnęły porozumienie z paragwajskim Cerro Porteno, dzięki czemu do klubu latem ma dołączyć 17-letni Diego Leon.

Manchester United sięga po Diego Leona?

Oczywiście w przypadku takiego transferu pierwszym i najbardziej zasadnym pytaniem jest, co to za postać? Diego to 17-letni zawodnik pochodzący z Paragwaju, a dokładnie z Yguazu. Od samego początku kariery jest związany z klubem Cerro Porteno, który na co dzień występuje w paragwajskiej ekstraklasie. Diego to przede wszystkim lewy obrońca, który ma spore możliwości jeśli chodzi o grę w ataku. W lipcu tego roku został przesunięty z zespołu rezerw do seniorskiej drużyny i już doczekał się debiutu w Primera Division. Co o samym zawodniku mówią obserwatorzy tamtejszej piłki?

Leon jest znany ze swoich naturalnych umiejętności w ofensywie, a także z bardzo dobrej fizyczności. Idealnie sprawdza się jako lewy obrońca, który może dużo atakować. Potrafi również umiejętnie schodzić do środka i wspomóc rozegranie. Ma jeszcze także kilka elementów do poprawy w defensywie, chociażby pojedynki w obronie 1 na 1 z rywalami.

W ten sposób krótką charakterystykę przedstawił Pedro Torres na łamach „Yahoo Sport”. W Paragwaju system rozgrywek to wiosna-jesień, dlatego aktualnie Diego oraz jego drużyna czekają na nowy sezon, który rozpocznie się w styczniu. W 2024 roku od momentu debiutu rozegrał 19 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył dwie bramki. Co ciekawe, jak na ofensywnego bocznego obrońcę ani razu nie wpisał się do protokołu jako asystujący. Niewątpliwie drzemie w nim ogromny potencjał, o czym są świadomi działacze Cerro Porteno.

Lekarstwo w zespole Amorima?

Odkąd tylko Ruben Amorim przejął stery w drużynie United, momentalnie przeszedł na granie z trójką obrońców w ustawieniu 1-3-4-3. Od samego również początku portugalski trener nie może znaleźć odpowiedniego duetu na wahadłach. Na lewej stronie testowany był Dalot, czy Malacia, a z prawej Diallo, czy chociażby Antony. Tak naprawdę Dalot jest rotowany z jednej na drugą. Na ten moment wydaje się, że jednak to ta lewa flanka jest największym zmartwieniem, ponieważ po drugiej stronie z dobrej strony w nowej roli pokazywał się Diallo. Z przymusu grał w tej roli Dalot, aczkolwiek docelowo Amorim wolałby go raczej na prawym wahadle.

W tym miejscu należy się pochylić nad postaciami, jakie są dostępne w klubie w kontekście pozycji lewego wahadłowego. Luke Shaw, który znów doznał urazu, jest raczej bliżej pożegnania się z klubem, niż regularnej gry. Tyrell Malacia wrócił do zdrowia po długiej kontuzji, lecz trudno powiedzieć, jak teraz będzie klarowała się jego forma.

Z drużyną pożegnał się 21-letni Alvaro Carreras, który bardzo dobrze radzi sobie teraz w Benfice. Amorim zdaje sobie sprawę, że takie zamieszanie na wahadłach nie może mieć miejsca, stąd aktywne rozglądanie się na rynku. Choć koniec końców wydaje się, że będzie to rozwiązanie na lata, Leon będzie zabezpieczeniem pozycji oraz drugim wyborem. Jednak do końca nie możemy być tego pewni.

Here we go!

Dobrze wszystkim znany Fabrizio Romano napisał na platformie „X” słynne here we go! Dlatego możemy twierdzić, iż Manchester United doszedł do porozumienia w kontekście pozyskania młodego lewego obrońcy. Oczywiście mówimy tutaj o transferze na następne lato, kiedy to Diego Leon przyleci do Anglii. „Czerwone Diabły” ewidentnie nie chciały czekać, ze względu na duże zainteresowanie 17-latkiem.

Pozostaje pytanie, czy jest to odpowiednia cena, ponieważ po spełnieniu wszystkich warunków Manchester United zapłaci ponad 8 milionów euro. Oczywiście jesteśmy świadomi jako ewoluował rynek transferowy, lecz mówimy tutaj o 17-latku z Paragwaju, który jeszcze nie rozegrał zbyt wiele spotkań na poziomie seniorskim. Ruben Amorim, kiedy jeszcze prowadził w tym sezonie Sporting stawiał na kilku młodych zawodników mowa tutaj o obrońcach – Ousmane Diomande czy Eduardo Quaresmie. Jednak jaki zamysł będzie miał sztab tego szkoleniowca na Diego Leona? Na ten moment pozostaje nam czekać.