Wirtz zagrał gigantom na nosie! Nowa umowa w Leverkusen czeka

Florian Wirtz to bez dwóch zdań jeden z największych talentów na całym piłkarskim globie. Dla wielu ekspertów jest on jednym z głównych kandydatów do zdobycia Złotej Piłki w przyszłości. Nic więc dziwnego, że największe potęgi na świecie kuszą go transferem. Jednak wszystko wskazuje na to, że reprezentant Niemiec zagrał wszystkim na nosie. Wkrótce ma podpisać nową umowę z Bayerem i pozostanie w ekipie „Aptekarzy” przynajmniej na kolejny sezon.

Wirtz nadzieją niemieckiej piłki

Eksperci nie mają wątpliwości – niemieckiej kadrze narodowej można pozazdrościć dwójki niezwykle utalentowanych zawodników. Mowa, oczywiście, o Florianie Wirtzie oraz Jamalu Musiali. Obaj co prawdą grają w innych klubach Bundesligi, ale kiedy mają oni okazję grać u swego boku w drużynie „Die Mannschaft”, każda linia obrony drży przed „cudownymi dzieciakami”.

Podczas gdy Musiala ma być bliski przedłużenia kontraktu z „Bawarczykami” do 2030 roku, od dłuższego czasu w mediach spekuluje się o dalszych losach Wirtza w Leverkusen. 21-latek budzi ogromne zainteresowanie, zaś w wyścigu o jego transfer walczą przede wszystkim Bayern, Real Madryt, czy też Manchester City. Do niedawna mówiło się, że na prowadzeniu znajdują się monachijczycy, którzy są gotowi wydać na ten ruch nawet 150 milionów euro!

Wirtz wydawał się być już jedną nogą w stolicy Bawarii, zwłaszcza że niemieckie media zaczęły nawet plotkować o następcach pomocnika w drużynie aktualnego mistrza Niemiec – pojawiły się kandydatury chociażby Paula Wannera czy też Ardy Gulera. Najnowsze doniesienia prasowe sprawiły jednak wielkie zaskoczenie w niemieckim świecie piłki nożnej.

Jak poinformował magazyn „Kicker”, Bayer doszedł do porozumienia z zawodnikiem i jego umowa została przedłużona do końca czerwca 2028 roku. Sam piłkarz czuje się bardzo dobrze w Leverkusen i pragnie jeszcze co najmniej przez jeden rok reprezentować barwy klubu z Nadrenii Północnej-Westfalii. Oficjalnego ogłoszenia należy spodziewać się w najbliższym czasie.

Wirtz z nową umową? Bayer wydał oświadczenie

Kilka godzin po tym, jak dziennikarze „Kickera” ogłosili swoje ekskluzywne informacje, klub z Leverkusen postanowił wydać oświadczenie w sprawie swojego zawodnika, co nie jest dość powszechnie spotykane w przypadku „Aptekarzy”. W oświadczeniu mistrzów Niemiec czytamy:

− Bayer 04 od lat utrzymuje bliskie i oparte na zaufaniu relacje z Florianem Wirtzem i jego rodziną. Kwestie umowne są omawiane wyłącznie między zarządem Bayer 04 a rodziną Wirtzów. Jeśli cokolwiek zmieni się w obecnej sytuacji kontraktowej, Bayer 04 oczywiście poinformuje o tym w porozumieniu z rodziną Wirtz. Prosimy o zrozumienie, że nie będziemy dalej komentować tego tematu.

Zdaniem ekspertów, dziennikarzy oraz kibiców, oświadczenie klubu nie jest wcale wiążące i poniekąd potwierdza, że w niedalekiej przyszłości należy spodziewać się przedłużenia umowy z 21-latkiem aż do 2028 roku. Warto przy okazji odnotować, iż Wirtz może pochwalić się niesamowitymi liczbami i sukcesami, odkąd zadebiutował w pierwszej drużynie B04:

176 spotkań

52 bramki

55 asyst

Mistrz Niemiec

Puchar Niemiec

Superpuchar Niemiec

Fot. PressFocus