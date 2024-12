Ligue 1: Utytułowany klub ma nowego trenera. Ma uratować ich przed spadkiem

AS Saint-Etienne to drugi najbardziej utytułowany klub w historii Ligue 1. Ostatnie lata były dla kibiców „Les Verts” trudne. Sezon 2024/2025 jest pierwszym po dwuletniej przerwie we francuskiej elicie. Z pewnością nie tak powrót wyobrażali sobie sympatycy klubu – AS Saint-Etienne zajmuje dopiero 16. pozycję w lidze. Aby uratować drużynę przed spadkiem, musiało dojść do zmiany na stanowisku trenera – zwolnionego Oliviera Dall’Oglio zastąpi Eirik Horneland.

Miejsce AS Saint-Etienne jest w Ligue 1

Dziesięciokrotni mistrzowie Francji awans do Ligue 1 wywalczyli w barażach. Najpierw pokonali Rodez AF, a następnie FC Metz. Po awansie do francuskiej elity klub przejął fundusz Kilmer Sports. Operacja przejęcia całości udziałów miała kosztować przedsiębiorstwo 20 milionów euro. Kanadyjczycy dostrzegli w klubie potencjał na to, aby zbudować na nowo potęgę krajowego giganta i włączyć się w rywalizację z Paris Saint-Germain. Saint-Etienne to aż 10-krotny mistrz kraju i klub, który w XXI wieku znajdował się w cieniu Olympique Lyon, a więc swojego wielkiego derbowego rywala.

Oczekiwania wyraźnie różnią się od rzeczywistości – AS Saint-Etienne zajmuje dopiero 16. miejsce w tabeli Ligue 1, które zmuszałoby klub do gry w barażu o utrzymanie. Najbardziej wstydliwa dla klubu była klęska z Niceą Marcina Bułki (aż 0:8!). Po przegranym 1:2 meczu z FC Toulouse, trzeciej z rzędu porażce „Les Verts”, postanowiono zwolnić trenera Oliviera Dall’Oglio. Na stanowisku szkoleniowca zespołu zastąpi go Norweg Eirik Horneland, dla którego będzie to pierwsza praca poza krajem.

Kim jest nowy trener „Biało-Zielonych”?

49-letni trener formalnie do 31 grudnia 2024 roku jest trenerem SK Brann. Ogłosił jednak, że nie przedłuży umowy i spróbuje swoich sił w nowym miejscu. Z norweskim klubem w przekonującym stylu, z przewagą 23 punktów nad wicemistrzem OBOS-ligaen wywalczył awans do Eliteserien. W 2023 roku wygrał krajowy puchar, a w dwóch kolejnych kampaniach zdobywał wicemistrzostwo Norwegii za plecami FK Bodø/Glimt. W sumie prowadził SK Brann w 134 meczach, zdobywając 2,07 punktu na mecz.

Wcześniej pracował jako selekcjoner młodzieżowych reprezentacji Norwegii, gdzie jego podopiecznymi byli m.in. Kristoffer Ajer (obecnie Brentford), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) czy Morten Thorsby’ego (FC Genoa). Po epizodzie w futbolu młodzieżowym pracował w FK Haugesund oraz Rosenborg BK.

Praca we Francji to kolejne wyzwanie w karierze trenerskiej norweskiego szkoleniowca. Eirik Horneland nie będzie miał zbyt wiele czasu na wprowadzenie swojej myśli szkoleniowej – pierwszy mecz jako trener AS Saint-Etienne odbędzie się już 4 stycznia. Rywalem „Sainté” będzie Stade de Reims, które zajmuje 10. miejsce w tabeli Ligue 1.

fot. PressFocus