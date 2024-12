Mainz znów zaskakuje! Eintracht pokonany 3:1

FSV Mainz 05 przechodzi obecnie jeden z najlepszych okresów w ostatnich kilkunastu latach. Po zeszłotygodniowym, niespodziewanym zwycięstwie 2:1 nad Bayernem, tym razem podopieczni Bo Henriksena odnieśli w pełni zasłużone zwycięstwo 3:1 nad Eintrachtem Frankfurt, choć warto wspomnieć, że M05 grało w osłabieniu jednego gracza od 21. minuty!

Mainz świętuje! Eintracht znów z porażką

Ekipa FSV Mainz ma za sobą kolejny świetny występ w sezonie 2024/2025. Tym razem moguncjanie ograli zasłużenie Eintracht Frankfurt 3:1 i awansowali tym samym na piąte miejsce w Bundeslidze. Jeśli mowa o golach w tym spotkaniu, to dla „Orłów” bramkę honorową zdobył Rasmus Kristensen, podczas gdy dla M05 na listę strzelców wpisali się Paul Nebel (dwukrotnie) oraz Ellyes Skhiri (samobójcze trafienie).

W porównaniu do niedawnej porażki z RB Lipsk w Bundeslidze, trener Dino Toppmoeller zdecydował się na kilka korekt w składzie. Od samego początku wystąpił przede wszystkim bramkarz Kaua Santos, który zastąpił nieobecnego Kevina Trappa. Opiekun moguncjan również dokonał pewnych korekt w jedenastce w porównaniu do zeszłotygodniowej wygranej 2:1 nad Bayernem – szansę gry od początku otrzymał przede wszystkim utalentowany Armindo Sieb.

Kaua Santos – Rasmus Kristensen, Robin Koch, Arthur Theate, Nnamdi Collins – Nathaniel Brown, Fares Chaibi, Oscar Hojlund, Ellyes Skhiri – Hugo Ekitike, Omar Marmoush.

Robin Zentner – Danny da Costa, Stefan Bell, Dominik Kohr – Anthony Caci, Kaishu Sano, Nadiem Amiri, Philipp Mwene – Paul Nebel, Lee Jae-sung – Armindo Sieb.

Po rozegraniu piętnastu dotychczasowych kolejek ligowych, Eintracht Frankfurt zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 27 punktów. Na wynik ten przełożyły się następujące liczby:

osiem zwycięstw

trzy remisy

cztery porażki

bilans bramkowy 35:23

Jeśli zaś mowa o drużynie Mainz 05, to podopieczni Bo Henriksena z dorobkiem 25 punktów plasują się obecnie na piątej lokacie w tabeli niemieckiej Bundesligi. Jak z kolei prezentują się statystyki moguncjan? Odpowiedź znajdziecie poniżej:

siedem zwycięstw

cztery remisy

cztery porażki

bilans bramkowy 28:20

Mainz gra w dziesiątkę i strzela bramki

Spotkanie mogło zacząć się bardzo dobrze dla Eintrachtu, albowiem już w pierwszej minucie bliski szczęścia był Ellyes Skhiri. Gospodarze idąc za ciosem, coraz częściej przedzierali się w pole karne Mainz, ale wykończenie „Orłów” nie było najlepsze tego późnego popołudnia na Deutsche-Bank Park. Niespodziewanie po kwadransie gry, to goście wyszli na prowadzenie i to po dość kuriozalnej sytuacji z udziałem graczy SGE. Skhiri będąc pod presją, zagrał wysoko do swojego bramkarza – Santos nie był w stanie obronić tej piłki i moguncjanie otrzymali przedwczesny prezent świąteczny w postaci samobójczego gola.

Niestety, ale radość FSV nie trwała zbyt długo, gdyż w 21. minucie z boiska wyrzucony został Nadiem Amiri, który brutalnie potraktował Skhiriego, atakując jego kostkę wślizgiem. Sędzia nie wahał się ani przez sekundę i momentalnie ukarał kapitana Frankfurtu czerwonym kartonikiem. Wydawać się mogło, że Eintracht stanie teraz przed wielką szansą, aby odzyskać inicjatywę i doprowadzić do wyrównania. Nic jednak bardziej mylnego, albowiem to klub z Moguncji po raz kolejny spisał się lepiej i podwyższył swoje prowadzenie w 27. minucie.

Mimo gry w dziesiątkę, goście przeprowadzili zabójczą akcję – Paul Nebel huknął zza pola karnego i pewnie pokonał Santosa. Podczas gdy podopieczni Bo Henriksena uspokoili grę i kontrowali to, co dzieje się przed ich szesnastką, piłkarze z Frankfurtu nie byli w stanie jakkolwiek poważnie zagrozić Zentnerowi. W samej końcówce gospodarze mogli zdobyć gola kontaktowego, ale niezbyt dobrze zachował się Omar Marmoush, który zmarnował dogodną sytuację. Ostatecznie wynik nie uległ już zmianie i obie strony udały się do szatni na przerwę, przy w pełni zasłużonym prowadzeniu Mainz.

Eintracht bez szans

Druga połowa mogła rozpocząć się znakomicie dla Eintrachtu – Can Uzun powinien był strzelić gola na 2:1, ale Zentner nie dał się zaskoczyć. Czas upływał, a gospodarze zaczęli coraz częściej atakować bramkę przeciwnika, starając się znaleźć złoty środek na obronę M05. Niemniej jednak los ponownie zakpił z „Orłów”, którzy mimo gry w przewadze jednego gracza, po raz trzeci dali sobie strzelić bramkę. W 58. minucie Paul Nebel znalazł się w odpowiednim miejscu, o odpowiedniej porze, docierając do odbitej przez Santosa piłki po strzale Lee. Młody pomocnik nie miał najmniejszego problemu z oddaniem strzału i podwyższył prowadzenie Mainz na 3:0!

Zespół Dino Toppmoellera został rozłożony na łopatki, ale mimo wszystko, w dalszym ciągu dwoił się i troił, aby odpowiedzieć jakimkolwiek trafieniem. W kolejnych minutach swojego szczęścia próbowali między innymi Marmoush oraz Uzun, ale podobnie jak wcześniej – skuteczność gospodarzy wołała o pomstę do nieba. Po godzinie gry na murawie zameldowało się trzech nowych ofensywnych graczy SGE. Niemniej jednak na gola kontaktowego kibice z Frankfurtu musieli czekać aż do 75. minuty.

Kolejny rzut rożny w końcu przyniósł rezultat w postaci bramki Rasmusa Kristensena. Defensor był najbliżej słupka Mainz i główką skierował piłkę do siatki w kierunku dalszego słupka. Jak można było się spodziewać, w ostatnim kwadransie gry klub z Hesji rzucił się do szaleńczego ataku, podczas gdy moguncjanie bronili się wszelkimi dostępnymi środkami. Koniec końców Mainz wytrzymało próbę czasu i nie dało już sobie strzelić żadnego gola. W rezultacie, mimo gry w osłabieniu prze blisko 70 minut, ekipa Bo Henriksena odniosła wielkie i równie ważne zwycięstwo 3:1! Jednego można być pewnym – na przyszłość SGE musi poprawić swoją skuteczność, bo jedna bramka na 34 oddane strzały, to fatalny wynik…

Kolejne mecze w styczniu

Jako że w Niemczech kluby mają przerwę zimowo-świąteczną, Eintracht i Mainz do akcji wracają dopiero po Nowym Roku. Podczas gdy frankfurtczycy zmierzą się w ramach szesnastej kolejki ligowej z 1. FC St. Pauli (11 stycznia o 15:30), to tego samego dnia i o tej samej porze swoje spotkanie rozegrają piłkarze z Moguncji – ich rywalem będzie VfL Bochum.

