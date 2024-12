AC Milan – AS Roma: Typy bukmacherskie 29.12

Podstawowe informacje o meczu AC Milan – AS Roma:

Rozgrywki: Serie A

Data i godzina: 29 grudnia 20:45

Stadion: San Siro

AC Milan – AS Roma – typy bukmacherskie

AC Milan – AS Roma – wygrana AC Milanu

Święta, święta i po świętach… A w piłce nożnej kolejne ciekawe pojedynki przed nami, a gra między innymi włoska Serie A, gdzie w Mediolanie Milan podejmie AS Romę Nicoli Zalewskiego w ramach 18. kolejki. Gospodarze po zdobyciu wicemistrzostwa wysoko sobie postawili poprzeczkę, chociaż strata do Interu była ogromna, dokonano kilku transferów i w tą kampanię nie weszli najlepiej: trzy pierwsze kolejki nie przyniosły żadnej wygranej: podział punktów z Torino oraz Lazio, a także przegrana z Parmą. W tych pojedynkach tracili dokładnie po dwa gole i dopiero w 4. kolejce nastąpiło premierowe zwycięstwo w tym sezonie: 4:0 z Venezią. Aktualnie zajmują 8. miejsce, ale strata do czołówki nie jest wielka, a jesteśmy dopiero na półmetku. Milan na swoim stadionie przegrał tylko jeden mecz i to generalnie tutaj punktują.

Roma mówiąc wprost jest w kryzysie od początku sezonu i już nawet w trakcie doszło do zmiany trenera. Zespół z Rzymu już zdążył ponieść aż osiem porażek i mają naprawdę talent do gubienia punktów z najłatwiejszymi rywalami. W Lidze Europy również nie zachwycają, bo dopiero 14. miejsce w fazie ligowej, a pokonali tylko Bragę oraz tragicznie grający Dynamo Kijów. Goście tracą zdecydowanie zbyt dużo bramek, a w każdym meczu można zaobserwować koncert błędów w obronie, co przekłada się na straty bramkowe.

Typy na mecz AC Milan – AS Roma

Wygrana AC Milanu @2.20

AC Milan wygra obie połowy @6.40

Obie drużyny strzelą gola @1.72

AC Milan – AS Roma: Statystyki i obecna forma

Forma AC Milanu



AC Milan miał nie najlepszy start, bo w czterech meczach odnieśli tylko jedną wygraną, a wrzesień i październik wyglądały już znacznie lepiej. Wygrali między innymi w derbach z Interem Mediolan i będące wtedy na fali Udinese. Niepokonani w trzech ostatnich meczach domowych, chociaż San Siro jest ich sporym atutem, bo przegrali tylko jeden mecz. Ostatnio remisowali tutaj z Genuą oraz Juventusem, ale także pokonali Empoli pewnie 3:0.

Forma AS Romy



Roma po tragicznych miesiącach nareszcie się przełamała, bo wygrała 4:1 z Lecce oraz 5:0 z Parmą, ale trzeba wziąć pod uwagę, że były to pojedynki na swoim stadionie, bo na wyjazdach wygląda to beznadziejnie: zespół z Rzymu jeszcze nie odniósł żadnego ligowego zwycięstwa, cztery remisy i cztery porażki. W ostatnim czasie przegrywali nawet z Como 0:2 oraz Veroną 2:3. Fiorentina rozbijała ich aż 1:5!

Historia spotkań AC Milan – AS Roma



Mecze bezpośrednie pomiędzy AC Milanem, a AS Romą na przestrzeni ostatnich lat odbywały się w Serie A oraz w Lidze Europy. Poniżej przedstawiamy wszystkie wyniki z 5 ostatnich spotkań:

Ostatnie mecze bezpośrednie:

AS Roma – AC Milan 2:1 18.04.2024

AC Milan – AS Roma 0:1 11.04.2024

AC Milan – AS Roma 3:1 14.01.2024

AS Roma- AC Milan 1:2 01.09.2023

AS Roma – AC Milan 1:1 29.04.2023

Kursy bukmacherskie AC Milan – AS Roma



Faworytem według analityków bukmacherskich tego meczu jest Milan. Wyższy kurs bukmacher STS proponuje na remis oraz zwycięstwo AS Romy w tym spotkaniu. Poniżej znajdziesz najważniejsze kursy na mecz AC Milan – AS Roma.

Wygrana Milanu – 2.20

Remis – 3.30

Wygrana Romy – 3.20

Przewidywane składy AC Milan – AS Roma



AC Milan: Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata

Maignan; Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata AS Roma: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

Kontuzje i absencje zawodników AC Milan – AS Roma

AC Milan: Ismael Bennacer (kontuzja łydki), Alessandro Florenzi (kontuzja kolana)

Sędzia w spotkaniu AC Milan – AS Roma



Sędzią tego spotkania będzie Michael Fabbri. W tym sezonie prowadził ponad 140 meczów w Serie A, w których pokazał średnio 4.31 żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz AC Milan – AS Roma



Mecz będzie można obejrzeć na polskim kanale Eleven Sports 1.

Podsumowanie i prognoza na mecz

Milan zdecydowanie ma lepszy i równiejszy sezon, mają atut własnego boiska, gdzie rzadko zaliczają wpadki, a przeważnie wygrywają. Roma nie radzi sobie kompletnie na wyjazdach, a jeśli spojrzymy na ostatni bezpośredni mecz w Serie A na tym obiekcie to Milan wygrał 3:1.

Fot. PressFocus