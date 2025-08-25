Milan zbadał Boniface’a i… wybiera Hardera. Początek konfliktu w klubie?

Victor Boniface był bardzo bliski podpisania umowy z Milanem. Niestety są przy transferach czasem komplikacje, których nie da się przeskoczyć – choć Nigeryjczyk został dokładnie przebadany. Zdecydowano się odpuścić, a także wybrać inną opcję – młodszą i bardziej bezpieczną, przynajmniej zdrowotnie. Rodzi to też pytanie – czy sprawa ta nie doprowadzi do bałaganu organizacyjnego? Są już pierwsze pogłoski o niesnaskach i za dużych wpływach agenta.

Boniface – koniec nieudanej sagi

Victor Boniface przybył w minionym tygodniu do Mediolanu celem testów medycznych przed wypożyczeniem na rok za pięć milionów euro z opcją wykupu za kolejne 24 miliony europejskiej waluty. Wydawała się to rynkowa okazja – także dlatego, bo w styczniu Al-Nassr po porozumieniu na nieco ponad 60 milionów euro… zrezygnował z Nigeryjczyka i postawił na Jhona Durana. Boiskowo Saudowie wyszli na tym lepiej, ale po pół roku Kolumbijczyka już tam nie ma, został wypożyczony do Fenerbahce, bowiem nie zaadoptował się na Półwyspie Arabskim.

Niestety, druga strona medalu jest taka, że Nigeryjczyk z Bayeru Leverkusen jest po dwóch zerwanych więzadłach i to już w wieku 24 lat. Milan był tego świadomy i przy okazji testów medycznych zrobiono dodatkowe badania kolana, tak jak niedawno przy okazji potencjalnego ruchu Marca Pubilla (wtedy jeszcze z Almerii). Kibice mogli czuć zawód, ponieważ napastnik z zespołu bez porażki w sezonie 2023/24 na krajowym podwórku od Xabiego Alonso miał jedno z kolan w niepokojącym stanie. 24 sierpnia z różnych źródeł dotarły informacje mówiące wprost – „wydaje się, że Milan zrezygnował z Boniface’a”, „raczej można uznać transfer Nigeryjczyka za taki, który się nie dokona”.

Potwierdził to Fabrizio Romano, a przede wszystkim dość jasno – dyrektor sportowy mistrza Niemiec 2024 Simon Rolfes, co oznaczało jednoznacznie, że Boniface wraca do macierzystego klubu. Nigeryjczyk po wszystkim na swoim Instagramie wrzucił story, w którym… skrytykował media w swoim kraju, mówiąc, że skoro taki klub jak Milan go chce to raczej robi swoją robotę dobrze, a gdyby było inaczej to grałby „daleko stąd” (w domyśle – w egzotycznej lidze).

Kibice włoskiego giganta czuli pewien żal, bowiem z innych kandydatur mówiło się choćby o Dusanie Vlahoviciu, który jak co jakiś czas regularnie – ma problemy z trafianiem do bramki (nawet jeżeli trafił do Juventusu w 1. kolejce Serie A z Parmą) oraz chciałby z nim znów pracować Massimiliano Allegri. Nie wszystko jest jednak takie proste jak się wydaje.

Nie jest łatwo, a będzie tylko trudniej

Do końca letniego mercato pozostało raptem kilka dni. Po fiasku z transferem Boniface’a, Milan ma mało czasu, aby domknąć kadrę jakościowym napastnikiem. Wielu kibiców jest oburzonych, że w Mediolanie wśród ludzi decyzyjnych brak jest pomysłów na to, aby zapłacić więcej, ale za kogoś kto udowodnił już w świecie piłki nożnej swoją wartość – w ostatnich latach pełno bowiem prospektów i piłkarzy, którzy dopiero pracują na swoje nazwisko.

Niestety dla tego typu kibiców klub ma złe informacje – dopinany jest transfer Conrada Hardera ze Sportingu CP za 24 miliony euro plus bonusy. Rok temu Duńczyk trafił do Portugalii z Nordsjaelland za 19 milionów. Jak powiedział newsman transferowy Alfredo Pedulla, nie do końca już na tym etapie bierze się pod uwagę zdanie nowego-starego trenera Massimiliano Allegriego.

Jeden z szefów klubu Giorgio Furlani stara się ponownie, aby… dać zarobić prowizję agentowi Paolo Busardo, który w ten sposób znalazłby w Milanie klub dla swojego kolejnego klienta tego lata, po Samuele Riccim. Tego lata z klientów CAA Stellar wymieniano pod kątem Milanu choćby Tolu Arokodare z Genku czy Caleba Okolego z Leicester.

Jeżeli chodzi o zmianę klubu dla Rasmusa Hojlunda na taki z Włoch – Busardo… też jest przedstawicielem piłkarza w tej sprawie. Warto też wspomnieć, że jedno z dość anonimowych źródeł parę godzin wcześniej poinformowało, że to właśnie kwestia dobrych relacji Furlani – Busardo ma doprowadzić do wylądowania Hardera w klubie (bowiem tak było wcześniej nie tylko z uwagi na Ricciego, ale też Pervisa Estupinana). To samo potwierdził w godzinach wieczornych u siebie na kanale sam Pedulla.

Pedulla powiedział wprost: – Mercato Milanu jest w rękach Paolo Busardo. Powiedziałem Wam wiele razy że Allegri chce Vlahovicia, prosił go wiele tygodni. Tare wspomniał przed Bari o nim wprost. W klubie jest coraz większy bałagan, bowiem jest on w momencie, gdy powoli traci rachubę w tej kwestii [częstej współpracy z agentem – przyp. MZ]. Gdy taki zawodnik jak Boniface ma problemy zdrowotne, dodatkowe testy robi się mu w tajemnicy. A on odbył testy i odesłano go do Niemiec. Nie wiem czy w takim stanie rzeczy [przy ciągłym działaniu z jednym agentem i jego wpływie – przyp. MZ] przyjdzie dwóch napastników do klubu do końca okienka.

Wszystko to też zbiega się z wypowiedzią legendarnego włoskiego komentatora – Fabio Caressy. Powiedział on na wizji po niedzielnych meczach 1. kolejki Serie A, że w Milanie są – nomen omen – dwie wizje. Igli Tare i Allegri to jedna, druga to Furlani. Jedna jest skupiona na jakości, druga na ekonomii. Nie idą one w parze, ale absolwent studiów na Harvardzie od kilku lat jest jednym z powodów, który obrzydza kibicom wspieranie drużyny.

Za bardzo patrzy on na ekonomię, a za mało na argumenty boiskowe pod kątem piłkarzy. Od wielu lat panuje w klubie dla zawodników umowne salary cap i nie mogą liczyć na więcej niż 5 milionów euro netto. Wśród kibiców powstała nawet prześmiewcza nieoficjalna jednostka monetarna – jeden furlan, czyli 20 milionów euro. Taka to kwota przewija się często w czasach RedBird Capital Partners pod kątem finalnej ceny piłkarzy.

Wydawało się nawet, że tercet Furlani – Tare – Allegri stworzy znakomitą symbiozę i kompromis potrzebny do powrotu na szczyt, ale prawa ręka Gerry’ego Cardinale ma zwyczajnie zbyt mocną pozycję. Igli Tare w przeszłości dokonał wielu dobrych ruchów transferowych, a Allegri to jeden z najlepszych włoskich trenerów. Niestety, dla „białego kołnierzyka” i prawej ręki właściciela klubu – to za mało. Milan przegrał pierwszy mecz ligowy z Cremonese 1:2 i dość sensacyjnie w ponownym debiucie Allegriego nie miał pomysłu na sforsowanie mocnej obrony beniaminka. Nie pomógł nawet świetnie dysponowany Luka Modrić – najstarszy w historii ligi debiutant (będący kilkanaście dni przed 40-tką).

Fot. PressFocus