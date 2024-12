Fofana ma wrócić do Francji. Nie poszło mu w Arabii

Na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat, do Arabii Saudyjskiej trafiło wielu zawodników z europejskich lig. Dla przykładu w lipcu 2023 roku RC Lens opuścił Seko Fofana, który uchodził wówczas za jednego z najlepszych środkowych pomocników w francuskiej Ligue 1. Nie poszło mu jednak w Arabii. Wkrótce 29-latek ma powrócić do Francji.

Półtora roku w Arabii Saudyjskiej

Seko Fofana zdecydował się opuścić Ligue 1 w wieku 28 lat na rzecz Al-Nassr, który zapłacił wówczas 25 milionów euro RC Lens. Klub ten znajduje się w kiepskiej kondycji finansowej, dlatego nie mógł przejść obojętnie wobec takiej oferty. W Al-Nassr Fofana spędził jednak zaledwie pół roku, rozgrywając w tym czasie 19 spotkań oraz notując udział przy trzech golach (dwie bramki oraz jedna asysta). Początkowo miał nawet problem z łapaniem się do pierwszego składu. Zimą 2024 roku podjęto decyzję o jego wypożyczeniu do innego klubu z saudyjskiej Saudi Pro League.

Mowa o Al-Ettifaq, gdzie jego nowym kolegą klubowym został m.in. Moussa Dembele, który również miał okazję grać we francuskiej ekstraklasie. Fofana wystąpił tam w 29 meczach o stawkę (rozgrywki ligowe oraz pucharowe), w których to zanotował jeszcze dwa trafienia oraz dwie asysty. Wydaje się jednak, że po półtora roku w Arabii Saudyjskiej zdobywca Pucharu Narodów Afryki powróci do rodzimej Ligue 1.

Fofana o krok od transferu do Stade Rennes

Jak donoszą liczne francuskie oraz saudyjskie media, wszystko wskazuje na to, że lada dzień Fofana powróci do Ligue 1. Z doniesień dziennikarzy „L’Equipe” i „Ouest-France” możemy dowiedzieć się, że pomocnik jest bliski przenosin do Stade Rennes, które od dłuższego czasu poszukiwało na rynku solidnego i doświadczonego pomocnika w typie box-to-box. Pierwszym wyborem okazał się być były gracz RC Lens, którego przygodę z Arabią Saudyjską można uznać za średnio udaną.

Reporterzy kilku innych źródeł dodają także, że Seko był od samego początku traktowany jako priorytet w zimowym okienku transferowym dla Rennes. Ponadto mówi się, że relacje Iworyjczyka z prezydentem Arnaudem Pouille’em okazały się kluczowe w nadchodzącym powrocie do Ligue 1. Zawodnik ma już nawet przebywać we Francji i przygotowywać się do transferu.

Sam Fofana również nie miał żadnych przeciwskazań. Możliwość współpracy pod okiem trenera Jorge Sampaoliego jest dla niego kusząca (argentyński menadżer chciał go sprowadzić już w przeszłości, kiedy ten prowadził jeszcze Olympique Marsylię). Były trener chociażby Leo Messiego jest od listopada nowym trenerem w tym klubie.

Nieoficjalnie pojawiają się również doniesienia, że Rennes i Fofana błyskawicznie osiągnęli porozumienie w sprawie czteroletniego kontraktu. Ile wyniesie z kolei kwota odstępnego? Francuski „Get French Football News” informuje o kwocie blisko 20 milionów euro. Jeśli wszystkie spekulacje potwierdzą się, 29-latek będzie drugim graczem z saudyjskiej Pro League, który opuściłby Arabię Saudyjską na rzecz Stade Rennes – w sierpniu bieżącego roku do Europy powrócił 25-letni Jota, który kosztował francuski klub około ośmiu milionów euro.

Fot. PressFocus