Al-Shabab to klub w Polsce znany jako byłe miejsce pracy Grzegorza Krychowiaka. Od tego czasu już trochę minęło, ale sam klub ma spore ambicje. Po zatrudnieniu Fatiha Terima, wkrótce wyszło na jaw, że jego współpracownikiem będzie legenda włoskiego Calcio. Mowa bowiem o czeskiej gwieździe, zdobywcy Złotej Piłki 2003 – Pavlu Nedvedzie. Były czeski pomocnik po ponad dwóch latach czasu wolnego wróci do pracy w futbolu, prawdopodobnie już po nowym roku.

Al-Shabab zatrudni legendę Serie A

Pavel Nedved po znakomitym występie na Euro 1996 przeniósł się do Włoch i został tam do końca kariery w 2009 roku. Grał w Lazio oraz Juventusie. Na koniec kariery dostał on propozycję od Interu, ale nie chciał przechodzić do odwiecznego rywala. Zagrał we włoskich klubach 534 razy i zanotował 116 trafień, zdobywając przy okazji 12 trofeów.

Po zakończeniu kariery, od 2010 do 2022 roku pracował w klubie z Turynu. Od 2010 roku był w zarządzie klubu, po pięciu latach mianowano go wiceprzewodniczącym zarządu. Pod koniec 2022 roku podał się z innymi członkami do dymisji, a na początku kolejnego, został zawieszony za kilka miesięcy. Klub bowiem został oskarżony o sztuczne zawyżanie zysków kapitałowych (tzw. plusvalenza). Teraz po ponad dwuletniej przerwie obejmie funkcję dyrektora sportowego w Al-Shabab.

To kolejny człowiek, który przybywa do Al-Shabab mając w CV pracę we Włoszech. Latem do klubu dołączył na zasadzie wolnego transferu po czterech latach we Florencji Giacomo Bonaventura, a w okresie Świąt Bożego Narodzenia – legendarny trener z Turcji jakim jest Fatih Terim. To zupełnie przypadkowo – były szkoleniowiec Fiorentiny i Milanu czyli byłych drużyn Bonaventury.

Poprowadził on 569 razy Galatasaray, w którym grał przez ponad dekadę jako piłkarz – wygrał z nim choćby w tej pierwszej z ról Puchar UEFA w 2000 roku. W swoim bogatym CV ma on także kadrę swojego kraju – poprowadził ją aż 133 razy. Wystąpił ze swoimi rodakami na trzech mistrzostwach Europy – w 2008 roku doszli do półfinału, będąc prawdziwą sensacją imprezy. To właśnie ten zespół jest dziś synonimem prawdziwego „czarnego konia” wielkiej imprezy.

Turek skomentował przybycie do klubu czeskiej legendy, potwierdzając jednocześnie plotki: – Cieszę się, że będziemy razem pracować. Myślę, że Pavel to właściwy wybór. Saudyjski klub w rozgrywkach Saudi Pro League zajmuje bardzo przyzwoite szóste miejsce, tracąc jedynie pięć oczek do miejsc pucharowych. W saudyjskiej ekstraklasie rozegrano do tej pory 13 z 34 kolejek sezonu.

