Milan znów stracił punkty, Fonseca na wylocie

W hitowym meczu 18. kolejki AC Milan po raz kolejny stracił punkty w tym sezonie Serie A. Tym razem z jedenastą Romą – bowiem wynik na koniec meczu wskazywał 1:1. Mimo bardzo atrakcyjnej pierwszej połowy, piłkarze zaserwowali w drugiej połowie mecz walki, pełen niedokładności, niemiły dla oka. Tylko zwycięstwo miało ratować posadę Paulo Fonseki, zwolnienie szkoleniowca może więc nastąpić w każdej chwili i w blokach startowych czeka już Sergio Conceicao.

Starcie poobijanych jesienią

Starcie ósmej z jedenastą drużyną Serie A brzmi bardziej jak zapowiedź meczu w stylu Torino kontra Sassuolo – tymczasem na etapie końcówki grudnia mowa o meczu Milan kontra Roma. Ostatni mecz Milanu w średnio udanym 2024 roku (mimo wicemistrzostwa kraju) miał zapewnić uśmiech na resztę sezonu, mimo tego, że sporo było jak na tę ekipę sporo strat punktów (Juventus, Cagliari, Atalanta, Lazio czy Torino). Krótko po nowym roku, „Rossoneri” wylatują do Arabii Saudyjskiej na Superpuchar Włoch.

Przed meczem pojawiły się plotki o możliwym angażu Sergio Conceicao w przypadku niepowodzenia Fonseki w starciu z rzymianami. W każdej plotce odrobina prawdy jest, a posada Fonseki do pewnych nie należy. Co innego gdy mowa o Claudio Ranierim, który ma pewny angaż do końca sezonu. Roma odzyskała formę pod jego wodzą, notując cztery trafienia z Sampdorią i pięć z Parmą. Znakomity mecz zagrał zarówno Paulo Dybala, jak i Alexis Saelemaekers. Ten mecz jak i inne wydarzenia poprzedniej kolejki opisaliśmy TUTAJ.

Milan XI: Maignan – Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Hernandez – Fofana, Terracciano – Chukwueze, Reijnders, Jimenez – Morata

Roma XI: Svilar – Ndicka, Hummels, Mancini – Pisilii, Kone, Paredes, Angelino – Dybala, Saelemaekers – Dowbyk

Atrakcyjne widowisko pełne kartek

Pierwsza próba w meczu to Paulo Dybala. Jego uderzenie jednak z łatwością w trzeciej minucie obronił Mike Maignan. Argentyńczyk miał okazję trafić do Mediolanu latem 2022 roku, ale „Rossoneri” woleli zainwestować w Charlesa De Ketelaere. Szósta minuta to z kolei rzut wolny, który wykonywał Reijnders. Na raty, ale złapał to Svilar. W 11. minucie, kolejna dobra okazja Romy, która była mniej dominująca od swojego rywala w tej części meczu – Artem Dowbyk trafił w słupek.

W 16. minucie znakomity rajd wykonał Youssouf Fofana, który przebiegł z piłką grubo ponad 30 metrów. Podał on do Jimeneza, który zaraz mu piłkę odegrał. Francuz tymczasem wystawił piłkę do Tijjaniego Reijndersa, a ten z pierwszej piłki trafił do siatki. Jesienią jest w rewelacyjnej formie, tak jak jego kompan z pomocy. Holender trafił do siatki piąty raz w lidze, a dziewiąty w ogóle. Fofana dopisał szóstą asystę w ciągu ostatniego 1,5 miesiąca.

Totalnie z zaskoczenia w 23. minucie padł gol wyrównujący dla Romy. Znakomicie piętką odegrał do swojego kolegi Artem Dowbyk, a z woleja i to prawą nogą – Paulo Dybala zmienił stan meczu na remis. 1:1. W ostatnich czterech z pięciu meczach ligowych Milan zachowywal czyste konto, a w meczu z rzymianami mógł już o tym zapomnieć.

Do końca pierwszej połowy atakował głównie Milan. W 32. minucie probówał znów z pierwszej piłki Reijnders, a w tej samej minucie po błędzie Angelino piłkę odzyskał Samuel Chukwueze. Nie podał on jednak do Moraty i z zagrożenia nie wyszło nic.

Pod sam koniec pierwszej części Milan powinien mieć podyktowany rzut karny. Niccolo Pisilii trafił w prawą nogę Reijndersa, wywołując jego upadek. Sędzia Michael Fabbri niestety dla „Rossonerich” nie podyktował oczywistej jedenastki po czym ukarał kartkami Theo Hernandeza (kapitana), a także Alvaro Moratę. Wściekły przy linii Paulo Fonseca dostał czerwień po raz kolejny w tym sezonie, jednak ciężko mu się dziwić – decyzja była kontrowersyjna.

Plotki o Conceicao, mecz walki i kolejna strata punktów Milanu

Ostatni raz zagrał w pierwszej kolejce – w drugiej połowie zagrał od początku. Mowa o Ismaelu Bennacerze, którego wpuszczono na drugą połowę. Ranieri zmienił Hummelsa i Kone, którzy mieli po żółtej kartce i wpuścił odpowiednio Celika oraz Pellegriniego.

W przerwie także – zaczęły dochodzić nowiny o porozumieniu Milanu z Sergio Conceicao do czerwca 2026. Jednym słowem, komunikaty te padały idealnie wtedy, gdy grunt pod Fonsecą palił się. W 49. minucie w kontrze czterech na dwóch Artem Dowbyk uderzył po bliższym słupku, ale Maignan był na posterunku.

Sporo zagrożenia później pochodziło od piłkarzy Milanu. Bramkę atakował dwukrotnie Samuel Chukwueze, grający najlepszy mecz od dłuższego czasu. Spróbował też Bennacer, Theo Hernandez, ale jeśli strzał był celny to znakomity był Mile Svilar. Przed godziną gry z boiska zszedł Nigeryjczyk, bowiem naciągnął sobie jeden z mięśni w nodze – szykuje się tu prawdopodobnie dłuższa pauza.

Mecz zaostrzył się, bowiem po żółtej kartce zarobili także Leandro Paredes i Zeki Celik. Dla odmiany dopiero w 78. minucie Roma przeprowadziła naprawdę groźną akcję – po solowym rajdzie Pisilii „źle nacisnął na padzie” i zamiast do bramki, w ogóle w nią nie trafił. Kolejna kartka to z kolei Tijjani Reijnders, bowiem ciągnął za koszulkę Dybalę. Argentyńczyk chwilę później został zablokowany przez Fofanę, a El Shaarawy (zmiennik) przez Maignana – tutaj po kapitalnej interwencji w 85. minucie.

Milan od pewnego momentu wyglądał blado, jakby Paulo Fonseca osłabił zespół personalnie na boisku. Lorenzo Pellegrini w kontrze, ominął bez problemu biegowo Emersona Royala, ale został zatrzymany w polu karnym przez Alexa Jimeneza. Druga połowa momentami była nie do oglądania, tempo padło i brakowało jakościowych okazji.

Po meczu można spodziewać się komunikatu o zwolnieniu Paulo Fonseki, bowiem plotki, które dochodziły w trakcie meczu brzmiały na takie, które nie dają mu spokoju nawet w przypadku wygranej.

AC Milan – AS Roma 1:1 (1:1)

Tijjani Reijnders 16′ – Paulo Dybala 25′

Fot. screen Eleven Sports/ X