FC Barcelona: Młody obrońca odejdzie już w najbliższych dniach?

Ostatni okres w klubie ze stolicy Katalonii należy do naprawdę gorących. Wciąż nierozwiązana pozostaje kwestia rejestracji Daniego Olmo, a w międzyczasie wypływają kolejne informacje o ewentualnych odejściach z FC Barcelony. Powołując się na informacje podane przez Nila Solę z rozgłośni radiowej SERCatalunya, żywe zainteresowanie sprawdzeniem w swoje szeregi Erica Garcii wykazuje Girona.

Nieudany powrót?

23-letni stoper wrócił do „Dumy Katalonii” przed tym sezonem. O ile Garcia zaliczył naprawdę dobre lato, podczas którego sięgnął chociażby po olimpijskiej złoto z reprezentacją Hiszpanii, o tyle ostatnie miesiące w wykonaniu defensora zdecydowanie są słabe.

Wczesną jesienią Eric Garcia stracił miejsce w składzie, co spowodowało, że do pierwszej jedenastki na dobre wskoczył klubowy kolega – Inigo Martinez. W rozwoju 23-latka nie pomogła także kontuzja, przez którą obrońca stracił ponad miesiąc gry. W ostatnim czasie Hansi Flick próbuje znów dawać szanse Garcii, natomiast ten zupełnie ich nie wykorzystuje. Było tak chociażby przy okazji meczu FC Barcelona – Leganes, kiedy to defensor otrzymał od niemieckiego szkoleniowca ponad siedemdziesiąt minut gry. Hiszpan zupełnie zmarnował tę szansę i w dużej mierze właśnie przez jego słaby występ „Duma Katalonii” sensacyjnie przegrała z ligowym kopciuszkiem 0:1.

Barcelona chce się go pozbyć?

Według wspomnianego Nila Soli zakupem Garcii zainteresowana jest inna drużyna z Katalonii, czyli Girona. Dla – bądź co bądź – wciąż młodego piłkarza byłby to krok w tył, natomiast należy pamiętać, że w zeszłym sezonie 23-latek był już wypożyczony do ekipy „Blanquivermells”. Tym razem mowa już jednak o transferze definitywnym, którego kwota miałaby opiewać na około dziesięć milionów euro.

Podczas kampanii 2023/24 w La Liga Garcia był podstawowym zawodnikiem w zespole kierowanym przez Michela, przez co na koniec rozgrywek mógł pochwalić się trzydziestoma występami, podczas których strzelił aż pięć goli. Z wychowankiem FC Barcelony w składzie na koniec sezonu Girona zajęła wysokie, premiujące grę w Lidze Mistrzów trzecie miejsce.

Póki co od pogłosek dotyczących transferu Garcii sprytnie odcina się Hansi Flick, który na ostatniej konferencji prasowej przed meczem przeciwko Barbastro w Pucharze Króla stwierdził: –Wiadomości o Ericu Garcii do Girony? Eric jest dla nas ważnym graczem. W tej chwili nie myślimy o jego odejściu.

Nie można jednak wykluczyć, że Hiszpan już niedługo opuści szeregi FC Barcelony. Śmiało można powiedzieć, że taki ruch najprawdopodobniej byłby korzystny dla obu stron. Klub zarządzany przez Joana Laportę potrzebuje bowiem pieniędzy niezbędnych chociażby do zarejestrowania Daniego Olmo, natomiast Garcia zdaje się nie mieć już przed sobą świetlanej przyszłości w ekipie Bordowo-Granatowych.

fot. PressFocus