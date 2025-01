Milan mistrzem blitzkriegu w debiucie Sergio Conceicao

Kibice Milanu właśnie w taki sposób chcieli wejść w nowy rok. W pierwszym spotkaniu dla „Rossonerich” i Juventusu w 2025 roku to drużyna z Lombardii okazała się górą, po błyskawicznym odrobieniu strat w drugiej połowie. To bardzo dobry początek pracy dla Sergio Conceicao, który przed końcem poprzedniego roku objął mediolańczyków. Christian Pulisic oraz Yunus Musah zostali w Rijadzie bohaterami spotkania, które długo było pod dyktando Juve.

Przed meczem

Starcie w Rijadzie pomiędzy obiema drużynami to drugie starcie w tym sezonie. W pierwszym, które odbyło się w Mediolanie doszło do bezbarwnego ligowego widowiska zakończonego 0:0. Był to mecz, którego wręcz nikt nie chciał wygrać. Juventus od początku tamtego spotkania przeszkadzał Milanowi – ławka Thiago Motty była wtedy bardzo uboga z racji urazów.

Juventus podchodził do tego starcia jako nadal niepokonany zespół w lidze, który w 18 meczach zanotował aż 11 remisów. Po stronie „Starej Damy” wyjść od pierwszej minuty miał Francisco Conceicao, ale skręcił on kostkę na rozgrzewce i musiał odpuścić występ w tym spotkaniu.

W Arabii Saudyjskiej w półfinale Superpucharu Włoch doszło do debiutu w roli trenera Milanu Sergio Conceicao. Portugalczyk, który przez siedem lat prowadził Porto zastąpił Paulo Fonsekę, który po 24 meczach został… zwolniony SMS-owo przez właściciela klubu Gerry’ego Cardinale – za ten sposób komunikacji oficjalnie przeprosił trenera sam Zlatan Ibrahimović.

Od pierwszej minuty na lewym skrzydle zagrał Alex Jimenez, który zastępował kontuzjowanego Rafaela Leao. Sam trener Conceicaco przed meczem zmagał się z wysoką gorączką, ale czuwał przy linii obserwując swoich nowych podopiecznych.

Juventus XI: Di Gregorio – Savona, Gatti, Kalulu, McKennie – Locatelli, Thuram – Mbangula, Koopmeiners, Yildiz – Vlahović

Milan XI: Maignan – Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez – Fofana, Bennacer – Pulisic, Reijnders, Jimenez – Morata

Nieoczekiwany bohater pierwszej połowy – Kenan Yildiz

Tempo większości pierwszej części spotkania było dość spacerowe i brakowało ataków pod bramkę rywala z obu stron. Dość przyznać, że jedyną jakąkolwiek okazję przez pierwsze dwadzieścia minut mieliśmy w piątej minucie meczu – Youssouf Fofana uderzył na bramkę, ale jego strzał został zablokowany przez obrońcę.

Na pierwszą bardzo poważną okazję musieliśmy poczekać znaczną część pierwszej połowy. W 21. minucie w głębi pola na rajd zdecydował się Samuel Mbangula, który zagrał doskonałą piłkę prostopadłą do Kenana Yildiza. Turecki skrzydłowy, który skorzystał na przedmeczowym urazie Francisco Conceicao otrzymał podanie, którego bliski przecięcia był Theo Hernandez i idealnie pod poprzeczkę pokonał strzałem Mike’a Maignana. Był to dopiero drugi strzał w całym spotkaniu.

Milan był niedokładny, a więcej werwy w sobie mieli gracze Motty. Co jakiś czas zapuszczali się pod bramkę Maignana, ale bez żadnych owoców w postaci kolejnych goli. Dużo niedokładności było zwłaszcza po stronie Ismaela Bennacera, który przy okazji w jednym ze starć omyłkowo dostał korkiem po twarzy od Teuna Koopmeinersa.

Holender nie zrobił jednak tego intencjonalnie, Algierczyk robił wślizg i „oberwał rykoszetem”. To był koniec emocji na King Saud University Stadium, znanym jako Al Awwal Park – to arena drużyny Cristiano Ronaldo, Al-Nassr Riyadh.

W pierwszej połowie w klasyfikacji strzałów mieliśmy 3:2 dla „Starej Damy” – po stronie Milanu nie mieliśmy jednak ani jednej celnej próby. Współczynnik bramki oczekiwanej ze wszystkich sytuacji wyniósł jedynie 0,37.

Druga połowa

Krótko po przerwie okazję zmarnował Yildiz, a także po wystawieniu jak na tacy przez niego samego – patelnię zmarnował Vlahović. Milan nie rozpoczął dobrze drugiej części. Chwilę później Emerson Royal nie uwierzył dostatecznie w siebie i prawie potknął się o własne nogi, gdy pomylił się obrońca Juventusu – Brazylijczyk jednak zaburzył swoim zachowaniem dynamikę możliwej udanej akcji „Rossonerich”.

W 55. minucie po zamieszaniu z rzutu rożnego, w doskonałej sytuacji Theo Hernandez nie trafił w bramkę. Po zejściu Alexa Jimeneza, Milan przeszedł na ulubione ustawienie trenera Conceicao – stare dobre 4-4-2, bowiem na placu pojawił się drugi napastnik, Tammy Abraham.

Piętnaście minut później, Christian Pulisic wywalczył rzut karny dla Milanu, bowiem Manuel Locatelli spóźnił się z reakcją. Sam „Kapitan Ameryka” z rzutu karnego uderzył bardzo mocno centralnie w środek bramki, mimo obecności Michele Di Gregorio dokładnie w tym samym miejscu. Mimo wszystko, Amerykanin wyrównał i Milan wrócił do gry.

Milan jakby dostał drugie życie w tym meczu. „Rossoneri” rozprowadzili akcję na prawą flankę w 76. minucie i Yunus Musah w biegu wrzucił piłkę do środka – a w zasadzie planował tak zrobić. Pech dla Juventusu chciał, że trafił on w nogę Federico Gattiego, po czym ta niefortunnie wylądowała za chwilę w siatce Michele Di Gregorio. Nie jest to jednak najbardziej kuriozalny samobój w karierze dawnego murarza i piłkarza Frosinone.

Juventus mimo wprowadzenia na plac Nico Gonzaleza czy Timothy’ego Weaha nie miał jak znaleźć odpowiedzi w dalszej części meczu. „Rossoneri” w obronie i w ogóle w fazie defensywnej grali dość kompaktowo i ciężko było się „Bianconerim” przecisnąć pod bramkę Maignana. Próbowali, ale ze słabym skutkiem. W ostatniej akcji meczu, Matteo Gabbia z bliska zablokował wślizgiem próbę Gattiego pod bramką Milanu. Sędzia zakończył spotkanie, co oznacza Superpuchar Włoch jako kolejne derby Mediolanu. Mecz odbędzie się 6 stycznia.

Juventus – AC Milan 1:2 (1:0)

Kenan Yildiz 21′ – Christian Pulisic 71k’ Federico Gatti 76′ – sam.

Fot. screen X/ European Lad