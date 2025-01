Dobre wieści dla Polaka. Trener AS Monaco zostaje na dłużej

Latem 2023 roku AS Monaco zdecydowało się zatrudnić nowego szkoleniowca – po rozstaniu z Philippem Clementem wybór padł na Adiego Huettera, który wcześniej pracował chociażby w Borussii M’Gladbach oraz Eintrachcie Frankfurt. Współpraca z Austriakiem układa się na tyle dobrze, że nasz rodak Radek Majecki będzie współpracował z nim jeszcze przez kilka kolejnych lat, albowiem jego umowa została przedłużona do 2027 roku!

Monaco nagradza Huettera nowym kontraktem

Potwierdziły się doniesienia francuskiej prasy w sprawie dalszej przyszłości Adiego Huettera, który od lipca 2023 roku prowadzi AS Monaco – francuski klub w dowód uznania za dobre wyniki postanowił nagrodzić trenera nowym kontraktem, który obowiązuje teraz do końca czerwca 2027 roku.

− Adi Huetter, który dołączył do sztabu trenerskiego Monaco w lipcu 2023 roku na podstawie dwuletniego kontraktu, przedłużył umowę z klubem na kolejne dwa sezony. W ciągu osiemnastu miesięcy swojej pracy, pochodzący z Hohenems (Austria) szkoleniowiec poprowadził Czerwono-Białych 60 razy, odnosząc prawie 60% zwycięstw, grając zdecydowanie do przodu, z drużyną, która łączyła doświadczenie i młodość, faworyzując pojawienie się zawodników wyszkolonych w klubie, takich jak Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir i Soungoutou Magassa – czytamy w oświadczeniu klubu.

Huetter poprowadził do tej pory AS Monaco w 60 meczach o stawkę, wygrywając 35 z nich. Na uwagę zasługuje fakt, że średnia 1,93 punktów na mecz plasuje go w czołówce wszystkich trenerów, którzy pracowali we francuskim klubie (minimum 30 spotkań). Ogólnie rzecz biorąc jego liczby prezentują się następująco:

60 spotkań

35 zwycięstw

11 remisów

14 porażek

bilans bramkowy 127:84

średnio 1,93 punktów na mecz

średnio 2,11 strzelonych bramek na mecz

średnio 1,4 straconych goli na mecz

Monaco wraca na właściwe tory

W swoim pierwszym sezonie Adi Huetter poprowadził AS Monaco do drugiego miejsca w Ligue 1, co przełożyło się na zakwalifikowanie się do gry w Lidze Mistrzów UEFA. Na uwagę zasługuje fakt, że Austriak preferuje ofensywny styl gry, nie bojąc się stawiać na młodych zawodników – w tym na trio Maghnes Akliouche, Eliesse Ben Seghir i Soungoutou Magassa. Jeśli natomiast mowa o Radosławie Majeckim, to póki co Huetter postawił na niego 26-krotnie, podczas gdy inny golkiper Monaco – Philipp Koehn – może pochwalić się 33 okazjami do gry. Należy jednak zaznaczyć, że w połowie poprzedniego sezonu Polak wygrał rywalizację o miejsce w bramce, i jeżeli tylko był zdrowy – to grał.

Eksperci francuskiej piłki nie mają wątpliwości, że francuski klub znów wraca na właściwe tory po nieco przeciętnych latach w ostatnim czasie. Jeśli mowa o bieżącym sezonie 2024/25, to zajmują oni trzecie miejsce w tabeli Ligue 1, szesnastą lokatę w fazie ligowej Ligi Mistrzów UEFA, zaś w Pucharze Francji awansowali oni niedawno do szóstej rundy. Z kolei już 5 stycznia Monaco powalczy z Paris Saint-Germain o Superpuchar Francji.

