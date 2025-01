Stal sięga po wychowanka Atletico Madryt. To były młodzieżowy reprezentant kraju

Okienko transferowe w Ekstraklasie rozkręca się na dobre. Drużyny po przerwie wróciły do treningów, jednak często już nie w takich samych składach, jak na jesień. W tyle nie ma zamiaru pozostać Stal Mielec. Do tej pory na Podkarpaciu pożegnano się z Petrosem Bagalianisem, czy Kokim Hinokio, który przeniósł się do pierwszoligowego ŁKS-u Łódź. Teraz przyszedł moment na wzmocnienia. Jak poinformował Paweł Gołaszewski na łamach portalu „piłkanożna.pl” po treningach z drużyną jest prawy obrońca Bohdan Milovanov, pozostający od pół roku bez klubu. Wszystko wskazuje na to, że Ukrainiec zwiąże się ze Stalą kontraktem i wybierze się z nowymi kolegami na obóz przygotowawczy do Hiszpanii.

Stal Mielec podpisze kontrakt z wychowankiem Atletico Madryt

Janusz Niedźwiedź do dyspozycji otrzymał 26-letniego Ukraińca – Bohdana Milovanova. To zawodnik mogący zagrać po obu stronach defensywy. Stal pod wodzą nowego trenera, który po porażce z Lechem Poznań zastąpił Kamila Kieresia, występuje w ustawieniu z trzema środkowymi obrońcami, więc Milovanov najprawdopodobniej będzie rywalizował o obsadzenie któregoś z wahadeł. To zadanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Po lewej stronie niepodważalną pozycję ma kapitan drużyny Krystian Getinger, a na prawym boku coraz lepiej zaczyna prezentować się Alvis Jaunzems, konkurujący o miejsce w podstawowym składzie z Robertem Dadokiem.

26-latek piłkarsko od dziecka kształtował się w Hiszpanii. W bardzo młodym wieku występował w młodzieżowych drużynach Atletico Madryt, jednak tam szybko został skreślony i musiał sobie szukać miejsca w innych akademiach. W seniorskim futbolu zadebiutował w barwach rezerw Getafe. Do pierwszej drużyny się nie przebił i po rocznej przygodzie trafił do Sportingu Gijon. Początkowo również występował w rezerwach, ale z czasem zdołał przebić się do głównej drużyny występującej w La Liga 2. Łącznie na zapleczu hiszpańskiej elity wystąpił 60 razy, strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę.

Dobre występy prawego obrońcy nie uszły uwadze w jego ojczyźnie. Został zauważony przez selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Ukrainy. W kadrze do lat 21 wystąpił siedmiokrotnie, a w spotkaniu z Maltą nawet pokonał bramkarza rywali. Od 2022 roku Milovanov reprezentował barwy portugalskiej Arouki. W lidze portugalskiej zagrał w 37 meczach. Wraz z końcem czerwca wygasł jego kontrakt i od tego czasu pozostował bez klubu. Teraz swoich sił spróbuje w Mielcu.

Stal kompletuje kadrę do walki o utrzymanie. Milovanov nie jest jedyny

Stal w zimowym okienku transferowym pozyskała już 23-letniego fińskiego pomocnika z rodzimego SJK – Pyrego Hannole. Bardzo możliwe, że to nie koniec transferów przeprowadzonych przez Stal. Janusz Niedźwiedź powinien liczyć jeszcze na poszerzenie kadry i nowe opcje do rotacji. Dla ekipy z Mielca cel na wiosnę jest jeden – zapewnić sobie spokojne utrzymanie w Ekstraklasie i najlepiej zająć miejsce w środkowej części tabeli, by w ostatnich kolejkach sezonu być już pewnym swojej przyszłości. Stal po 18 kolejkach zgromadziła 19 punktów, czyli o jeden więcej niż zajmująca pierwsze miejsce w strefie spadkowej Korona. Mimo niewielkiej przewagi nad kreską zimę spędzają na 13. miejscu.