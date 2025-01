Stal Mielec wzmacnia się młodzieżowym reprezentantem. Grał… wszędzie oprócz bramki

Okienko transferowe w Polsce dopiero co się zaczęło, a Stal Mielec już ma na koncie nowy potwierdzony nabytek. Jak oficjalnie zdążył już poinformować klub, dołączy do niego Pyry Hannola. Trafił do ekipy mielczan na zasadzie tak zwanego transferu czasowego. Kim jest zawodnik będącym nowym wzmocnieniem Stali?

Święty Mikołaj i Liga Konferencji

W ostatnich latach (2021-2024) Hannola reprezentował barwy występującego w fińskiej ekstraklasie SJK. Był tam zdecydowanie zawodnikiem pierwszego składu, o czym świadczy chociażby liczba rozegranych spotkań 23-latka. Co roku wybiegał na boisko co najmniej 20 razy, na ogół rozpoczynając spotkania od pierwszej minuty na boisku.

Co ciekawe, dla niektórych kibiców interesujący może być klub, w którym Hannola stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Zaliczył on bowiem krótki epizod w Rovaniemen Palloseura. Brzmi znajomo? Tak, tak – nowy nabytek Stali Mielec urodził się w mieście znanym przede wszystkim z… siedziby Świętego Mikołaja.

W przeszłości Hannola kilkukrotnie wystąpił w rozgrywkach Ligi Konferencji, a konkretnie w eliminacjach. Miało to miejsce w sezonie 2022/23, kiedy to SJK występowało w kwalifikacjach tychże rozgrywek. Ostatecznie zespół Hannoli swoje krótkie europejskie wojaże zakończył na etapie drugiej rundy, kiedy to odpadł z norweskim Lillestrom (w dwumeczu 2:6). Jeśli chodzi o dotychczasowe trofea pomocnika Stali, w 2020 sięgnął on po tytuł mistrza kraju. Wówczas młody zawodnik występował w barwach HJK Helsinki.

W poprzednich rozgrywkach fińskiej Veikkausliigi Hannola strzelił cztery gole i zanotował siedem asyst. Co ciekawe, na portalu „Transfermarkt” widać, że w swojej karierze zdołał zagrać niemal na każdej pozycji oprócz bramkarza. To także ośmiokrotny reprezentant fińskiej młodzieżówki U21, jednak nie ma tam pewnego miejsca w składzie. W eliminacjach do ME zdarzało mu się grać od początku, wchodzić z ławki albo siedzieć całe 90 minut na ławce.

Stal mówi „sprawdzam”

Mimo ciekawej przeszłości swojego nowego nabytku, Stal Mielec nie wpadła w hurraoptymizm dotyczący całej transakcji i – jak można wyczytać w oficjalnym komunikacie – klub podpisał z 23-latkiem umowę obowiązującą do 30 czerwca 2025. W kontrakcie istnieje natomiast zapis, według którego zespół z Podkarpacia może automatycznie kontynuować współpracę z Hannolą przez kolejne dwa lata.

Fin ma przed sobą około cztery miesiące, podczas których będzie musiał pokazać swoją wartość. Wybuchu formy pomocnika spodziewać się należy jednak bardziej pod koniec sezonu, gdyż Hannola ostatni oficjalny mecz rozegrał dokładnie 2 listopada – w ramach baraży o grę w kwalifikacjach do wspomnianej już Ligi Konferencji. Wszystko przez specyficzny system rozgrywek, w którym gra się od wiosny do jesieni.

Stal Mielec zajmuje 13. miejsce w Ekstraklasie, lecz jest tam bardzo ciasno. Ma tylko jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. W pierwszym meczu rundy wiosennej zmierzy się z GKS-em Katowice. Jeszcze nie jest znany plan treningowo-sparingowy ekipy z Mielca.

fot. PressFocus