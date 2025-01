Była gwiazda Premier League zagra w MLS z reprezentantem Polski?

Kariera Wilfrieda Zahy nie poszła w kierunku, który przewidywano mu w czasach, gdy przebijał się do seniorskiego futbolu. Mimo tego, w Premier League reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozegrał ponad 300 spotkań. Skrzydłowy latem 2023 roku po raz pierwszy opuścił Wyspy Brytyjskie, przenosząc się do Galatasaray. Teraz może trafić do Major Soccer League, gdzie zostanie kolegą klubowym reprezentanta Polski – Karola Świderskiego.

Kolejna gwiazda Premier League w MLS?

Wilfried Zaha to jedna z największych legend w historii Crystal Palace. W wieku ośmiu lat trafił do akademii tego klubu, a po dziesięciu latach gry w drużynach młodzieżowych zadebiutował w pierwszym zespole w 2010 roku. Sezon 2012/13, który zakończył się awansem do Premier League, był przełomowy, gdyż Manchester United zapłacił za niego niemal 12 milionów euro.

Zaha przeniósł się na Old Trafford latem 2013 roku, ale nie zdołał się tam zadomowić. Po rozegraniu zaledwie czterech meczów w barwach „Czerwonych Diabłów” został wypożyczony do Cardiff City, z którym w 2014 roku spadł z Premier League. Po roku wrócił do Crystal Palace, a zimą 2015 roku klub odkupił go od Manchesteru United, przywracając do drużyny swojego wychowanka.

Wilfried Zaha był kluczowym elementem drużyny „Orłów” przez wiele lat, rozgrywając 458 meczów, w których strzelił 90 goli i zaliczył 62 asyst. W końcu, w 2023 roku zdecydował się na zmianę otoczenia i podjął decyzję o przejściu do Galatasaray. Iworyjczyk zarabiał w Super Lig ogromne pieniądze, ale nie był gwiazdą zespołu – nie spełniał pokładanych w nim oczekiwań.

Latem 2024 roku mówiło się o potencjalnym powrocie do Premier League dwukrotnego reprezentanta Anglii i 33-krotnego reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej (Zaha to jeden z piłkarzy, którzy w swojej karierze grali dla dwóch reprezentacji). Jego sprowadzeniem zainteresowane miało być Crystal Palace i Leicester City. Skrzydłowy trafił jednak na wypożyczenie do Olympique Lyon, gdzie zupełnie się nie odnalazł. Dla „Les Gones” rozegrał tylko 112 minut i zimą jego wypożyczenie ma zostać skrócone.

Jak informują Tom Bogert oraz Ben Jacobs – bardzo blisko pozyskania Iworyjczyka jest drużyna z MLS. Mowa o Charlotte FC, którego zawodnikiem jest reprezentant Polski – Karol Świderski. Była gwiazda Premier League miałaby być kolejnym „designated player” w zespole z Konferencji Wschodniej MLS. Jest to jeden z trzech piłkarzy w kadrze zespołu, który może otrzymywać wyższe wynagrodzenie niż przewidziane w ligowych limitach.

fot. PressFocus