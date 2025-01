Arabia Saudyjska: Al Ahli uspokaja kibiców

Al Ahli SFC to drużyna z miasta Dżedda, która zajmuje aktualnie piątą lokatę w rozgrywkach Saudi Pro League. W ostatnim czasie jednak zaczęły napływać plotki, jakoby Matthias Jaissle miał być niepewny swojej posady. Klub z miasta znanego z bycia gospodarzem Grand Prix Formuły 1 zdecydował się aby uspokoić niepokój swoich kibiców. Włodarze klubu z południa kraju nie planują wkrótce zmieniać trenera.

Al Ahli uspokaja kibiców

Matthias Jaissle od półtora sezonu jest szkoleniowcem Al Ahli SFC. O samym ruchu na Półwysep Arabski, jego motywach czy trenerskich inspiracjach rozmawiał on z dziennikarzem „GiveMeSport” Benem Jacobsem. Aktualnie piłkarzami jego drużyny z Saudi Pro League są choćby: Riyad Mahrez, Franck Kessie czy Roberto Firmino. W debiutanckim sezonie po awansie do Saudi Pro League, drużyna z Dżeddy zajęła trzecie miejsce. Na dobrą sprawę, tak dobry rezultat nie powienien dziwić, bowiem to jeden z czterech „państwowych klubów”.

Al Ahli SFC jest bowiem w rękach Public Investment Fund. Teraz jednak nie jest tak kolorowo, bowiem drużyna jest na piątym miejscu i pojawiły się plotki o duecie trenerów Gabriele Cioffi oraz Massimiliano Allegri. Pierwszy z nich miałby przejąć pracę do końca sezonu, a drugi od początku nowej kampanii. Klub z Dżeddy wydał więc oświadczenie dotyczące wszechobecnych plotek.

Oto najważniejsze fragmenty oświadczenia klubu: „Al Ahli potwierdza kontynuację pracy na stanowisku trenera pierwszego zespołu przez Matthiasa Jaissle’a. (…) Sztab pracuje obecnie nad pozyskaniem nowych zawodników w zimowym oknie transferowym, starając się wzmocnić zespół i poprawić jego wyniki poprzez klarowne i zorganizowane decyzje, zgodne z aspiracjami Al Ahli i jego pozycją. (…) Klub ceni ciągłe wsparcie swoich fanów, którzy odgrywają kluczową rolę w jego pomyślnym powrocie do elity saudyjskiej piłki nożnej. Niezachwiane wsparcie fanów zawsze było siłą napędową Al Ahli, pomagając drużynie osiągać sukcesy i podnosząc reputację klubu w różnych rozgrywkach. Z czasem cele te zostaną osiągnięte wspólnie.”

Co może zaskakiwać, saudyjski kibice rozłościli się i rozłożyli w Dżeddzie transparenty nawołujące do tego, aby władze w klubie Al Ahli zastanowiły się dobrze, czy to co planują ma w ogóle sens. Miały też miejsce rzadkie dla tej części świata protesty. Dla europejskich kibiców obraz wydający się jeszcze nie do pomyślenia. Niektórzy z fanów osobiście przekazali wsparcie trenerowi przy napotkaniu go w mieście.

Zapytaliśmy też w temacie o zdanie prowadzącego stronę „Central do Arabao” Viniego Pereirę. Odpowiedział nam krótko: –Myślę, że trener zachowa posadę do końca sezonu. Po raz drugi widzę w ostatnich latach, aby w Arabii Saudyjskiej jakiś protest zapobiegł decyzji w klubie piłkarskim.

Można więc na ten moment wykluczyć, że dojdzie lada moment do jakichkolwiek zmian trenerskich, Według informacji we Włoszech, posadę tymczasowo do końca kampanii 2024/25 miał przejął Gabriele Cioffi. To dwukrotny były trener Udinese oraz szkoleniowiec Hellasu (w Serie A w roli trenera 54 mecze), a także dawny trener klubu League Two, Crawley Town (61 spotkań). Miał on w cudzysłowie „rozgrzać” miejsce Allegriemu. To wielokrotny mistrz Włoch oraz dwukrotny finalista Ligi Mistrzów jako trener Juventusu.

Fot. PressFocus