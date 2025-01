Odbił się od Legii. Następnie grał z Bellinghamem, a teraz poprowadzi go mistrz świata

Kibice Legii Warszawa musieliby sięgnąć głęboko pamięcią, żeby przypomnieć sobie takiego zawodnika, jak Nazarij Rusyn. Jego przygoda z ”Wojskowymi” zakończyła się na półgodzinnym występie. Nieco ponad dwa lata później został sprzedany do Sunderlandu, gdzie grał m.in. z bratem Jude’a Bellinghama. Teraz będzie prowadzony przez mistrza świata z 2006 roku – Gennaro Gattuso. Został bowiem wypożyczony do końca sezonu przez Hajduka Split.

Pół godziny w Legii i koniec

Nazarij Rusyn do Legii Warszawa trafił zimą 2021 roku. Na początku rundy wiosennej został wypożyczony z Dynama Kijów do końca sezonu 2020/21. Jednak ukraiński napastnik w pierwszym zespole ”Wojskowych” zaliczył tylko pół godziny. Na początku marca 2021 roku napastnik pojawił się w 60. minucie ćwierćfinałowego meczu Pucharu Polski z Piastem Gliwice, który Legia przegrała 1:2. W tym samym miesiącu raz jeszcze znalazł się w kadrze meczowej pierwszego zespołu – przy okazji wygranego 4:0 meczu z Zagłębiem Lubin.

W Lubinie jednak na boisku się nie pojawił. 22-letniemu napastnikowi brakowało rytmu meczowego, a do tego wciąż dawał mu się we znaki bark, z którego kontuzją wcześniej się zmagał. Miał ogrywać się w trzecioligowych rezerwach, ale tam również zaliczył tylko jeden występ. Na początku kwietnia 2021 roku drugi zespół Legii udał się wyjazdowy mecz Legionovią, ale Rusyn odmówił wyjazdu do Legionowa. Na łamach portalu ”sportarena.com” tłumaczył, że powodem jego decyzji była… sztuczna murawa.

Odmówiłem gry w rezerwach ze względu na sztuczne boisko. Wystąpiłem już w spotkaniu drugiego zespołu właśnie na takiej nawierzchni. Po zakończeniu meczu bardzo bolało mnie ramię. Rozmawiałem z rehabilitantem, który zajmował się moją kontuzją, który stwierdził, że nie wolno mi grać na sztucznej płycie. To zwiększałoby ryzyko ponownego doznania urazu.

Grał z Bellinghamem, teraz poprowadzi go mistrz świata

Jego epizod w Legii zakończył się już po czterech miesiącach. W sezonie 2021/22 Dynamo Kijów wypożyczało go do Dnipro-1 oraz Czernomorca Odessa, a latem 2022 roku definitywnie oddało – do Zorii Ługańsk. Zoria kupiła go za 250 tysięcy euro (według portalu Transfermarkt), a już po roku sprzedała za dziesięciokrotność tej kwoty. Na początku sezonu 2023/24 sprowadził go drugoligowy Sunderland, gdzie miał okazję występować z bratem Jude’a Bellinghama – nie mniej utalentowanym Jobe’m.

Tego sezonu nie dokończy jednak w ”Czarnych Kotach”, bowiem został wypożyczony do Hajduka Split. To oznacza, że prowadzić go będzie mistrz świata z 2006 roku – Gennaro Gattuso. Będzie miał tam także okazję występować z wicemistrzem świata z 2018 roku – Ivanem Rakiticiem, który mimo 20-letniej kariery rozgrywa dopiero pierwszy sezon w Chorwacji. Do rundy wiosennej chorwackiej ekstraklasy – która wystartowała w ten weekend – Hajduk przystępuje jako wicelider, który ma tyle samo punktów, co liderująca Rijeka.

fot. PressFocus