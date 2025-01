Zwrot akcji! Napastnik Arki Gdynia pojechał na testy w tajemnicy?!

Karol Czubak to napastnik Arki Gdynia i jeden z najlepszych piłkarzy Betclic 1. Ligi już od trzech sezonów. Przykuł uwagę belgijskiego KV Kotrijk, które gra w najwyższej lidze, choć pozostawał stanowczy i opowiadał, że na razie liczy się tylko awans do Ekstraklasy. Uciął tym samym spekulacje. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki”, w tej sprawie nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji!

Czubak mówił, że nie odejdzie

Jerzy Chwałek z „Super Expressu” podał informację 21 stycznia, że do Arki Gdynia wpłynęła oferta z Belgii na 700 tysięcy euro za Karola Czubaka. Z kolei Piotr Koźmiński z „Goal.pl” doprecyzował, że chodzi konkretnie o klub KV Kotrijk. Zdaniem dziennikarza ekipa z Beneluksu bardzo naciskała, żeby jak najszybciej sprowadzić Czubaka. Gra tam w ataku młody Nacho Ferri, ale jest tylko wypożyczony z Eintrachtu. Zdobył jesienią sześć bramek. Kompletnie brakuje mu konkurencji. Kolejni gracze mają po maks dwa ligowe gole.

Karol Czubak już po tych medialnych doniesieniach w wywiadzie dla portalu „Trojmiasto.pl” opowiedział o celach na rundę jesienną i jego wypowiedź była dość jednoznaczna. Przedstawił tam swoje priorytety i taką wypowiedzą stanowczo uciął spekulacje o odejściu z klubu: – Wszystkie moje cele zostają takie same. Rekord goli w historii Arki pobiłem już w tamtym roku. Dlatego w tym roku, jak mówiłem – liczy się tylko awans, abyśmy w końcu mogli zagrać w Ekstraklasie.

Zwrot akcji!

Okazuje się jednak, że Karol Czubak może odejść do przedostatniej w tabeli ekipy, która bije się o utrzymanie w Jupiler League i pilnie potrzebuje ofensywnych wzmocnień. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, Czubak wyleciał do Belgii i to bez wiedzy Arki Gdynia. Jego umowa obowiązuje do końca sezonu 2025/26. Jako że w klubie dostali wolne w niedzielę i poniedziałek, to nic nie wiedzą na temat podróży Czubaka do Kotrijk. Klauzula w jego kontrakcie wynosi 700 tysięcy euro i wychodzi na to, że piłkarz podjął decyzję o odejściu.

Karol Czubak to arcyważny element Arki Gdynia. Dzięki jego golom zespół zajmuje drugie miejsce w Betclic 1. Lidze, a to oznacza bezpośredni awans. To oczywiste, że nie chce się pozbywać tak ważnej postaci w środku sezonu. Czubak prowadzi w klasyfikacji króla strzelców, mając na swoim koncie 14 goli. Wyprzedza takich zawodników jak Angel Rodado (Wisła Kraków) czy Kacper Karasek (Termalica), ale na tej liczbie może się zatrzymać. Zakończył sezon 2022/2023 z dorobkiem 21 bramek w I lidze, sięgając po koronę króla strzelców. W zeszłym strzelił 15 goli.

Fot. PressFocus