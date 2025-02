Brest vs Real Madryt – 29.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Brest – Real Madryt

Rozgrywki: Liga Mistrzów

Data i godzina: 29 stycznia, 21:00

Stadion: Stade de Roudourou

To już ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Stade Brest, który występuje w europejskich pucharach na stadionie Stade de Roudourou, podejmie Real Madryt. Oba zespoły są już pewne gry w 1/16 finału, ale przy odrobinie szczęścia, w razie zwycięstwa, jeden z nich może uzyskać nawet bezpośredni awans do 1/8 finału. Jest zatem o co walczyć. Poznaj moje typy bukmacherskie.

Brest vs Real Madryt – typy bukmacherskie

Brest vs Real Madryt: Real wygra i strzeli pierwszą bramkę

Nie przewiduję niespodzianki w tym meczu i uważam, że „Królewscy” powinni zgarnąć trzy punkty. Stawiam, że podopieczni Carlo Ancelottiego od początku ruszą na swoich rywali i także otworzą wynik spotkania. Taki zakład, a więc zwycięstwo i 1. gol po stronie Realu Madryt możesz obstawić po kursie 1.51 w Betfanie.

Co prawda wiele wskazuje na to, że Brest i Real Madryt będą walczyć w 1/16 finału Ligi Mistrzów, gdyż oba zespoły mają tylko matematyczne szanse na bezpośrednią kwalifikację do 1/8 finału, ale to nie oznacza, że nie będzie im zależeć na zwycięstwie. Więcej argumentów po swojej stronie mają jednak „Królewscy”. To nie tylko siła, którą widać na papierze, ale przede wszystkim lepsze wyniki Realu w ostatnich tygodniach.

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że podopieczni Carlo Ancelottiego otrząsnęli się już po przegranym El Clasico w finale Superpucharu Hiszpanii. Real od tej konfrontacji wygrał cztery mecze z rzędu i za każdym razem popisał się świetną skutecznością. „Królewscy” strzelali co najmniej trzy gole w czterech ostatnich spotkaniach. Real otworzył też wynik czterech z pięciu ostatnich meczów, co pokazuje, że madrytczycy potrafią wchodzić na obroty już od pierwszego gwizdka.

Brest, delikatnie mówiąc, nie zachwyca. W ostatniej kolejce Ligi Mistrzów przedstawiciele Ligue 1 przegrali 0:2 z Szachtarem Donieck, który jest jedną ze słabszych drużyn w piłkarskiej elicie.

Propozycje typów bukmacherskich na Brest vs Real Madryt

1. gol i wygrana Realu Madryt @1.51

Wygrana Realu Madryt @1.38

Real wygra 1. połowę i cały mecz @1.81

Brest vs Real Madryt – zapowiedź meczu

Forma Brestu

Brest zajmuje w fazie ligowej Ligi Mistrzów 13. miejsce, mając na koncie 13 punktów. W ostatniej kolejce Brest sprawił swoim kibicom przykrą niespodziankę, przegrywając 0:2 z Szachtarem Donieck. Przedstawiciele Ligue 1 są już jednak pewni gry w 1/16 finału Champions League. W ostatnim meczu, rozegranym w ramach właśnie francuskiej ekstraklasy, pokonali skromnie 1:0 Le Havre.

Forma Real Madryt

Real Madryt plasuje się dopiero na 16. miejscu, mając w dorobku 12 punktów, co na pewno jest sporym zawodem. Najważniejsze jest jednak to, że „Królewscy” zagrają co najmniej w 1/16 finału Ligi Mistrzów, a ich zwyżkująca forma napawa optymizmem. Real w ostatniej kolejce Champions League wygrał aż 5:1 z Salzburgiem. Później „Królewscy” ograli jeszcze 3:0 Valladolid w rozgrywkach La Liga.

Przewidywane składy Brest – Real Madryt

Brest: Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Zogbe – Camara, Magnetii – Del Castillo, Faivre, Sima – Ajorque

Bizot – Lala, Chardonnet, Coulibaly, Zogbe – Camara, Magnetii – Del Castillo, Faivre, Sima – Ajorque Real Madryt: Courtois – Asencio, Tchouameni, Rudiger, Garcia – Ceballos, Valverde – Diaz, Bellingham, Rodrygo – Mbappe

Sędzia w spotkaniu Brest – Real Madryt

Zawody poprowadzi 36-letni Norweg, Espen Eskås. Będzie to dla niego czwarty mecz w obecnej edycji Champions League. Do tej pory pokazał łącznie 9 żółtych i 1 czerwoną kartkę. Raz podyktował także rzut karny.

Gdzie oglądać mecz Brest – Real Madryt?

Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Extra 3.

Statystyki na typy bukmacherskie Brest – Real Madryt

Real Madryt wygrał cztery ostatnie mecze

„Królewscy” strzelali co najmniej trzy gole w każdym z czterech ostatnich spotkań

Real Madryt zachował czyste konto tylko w jednym z pięciu ostatnich meczów

Brest zachował czyste konto również tylko w jednym z pięciu ostatnich pojedynków

Brest wygrał pięć ostatnich meczów w roli gospodarza

W czternastu ostatnich spotkaniach Realu Madryt padło powyżej 2,5 bramki

Typowanie wyniku meczu Brest vs Real Madryt

Jak wspomniałem już wcześniej, spodziewam się zwycięstwa Realu Madryt. Typuję, że „Królewscy” nie powinni mieć większego problemu i otworzą wynik meczu. Proponuję zakład łączony: wygrana Realu i 1. gol „Królewskich” po kursie 1.51 w Betfanie. Real jest w lepszej formie i dysponuje zdecydowanie większą siłą rażenia od Brestu.

