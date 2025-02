Braga vs Lazio – 30.01 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Braga – Lazio

Rozgrywki: Liga Europy

Data i godzina: 30 stycznia, 21:00

Stadion: Estádio Municipal de Braga

Braga ma nóż na gardle i aby awansować do fazy pucharowej Ligi Europy, musi nie tylko pokonać Lazio, ale i liczyć na korzystny układ wyników w innych meczach. Rzymianie otwierają z kolei tabelę rozgrywek. Jednak bukmacherzy skłaniają się bardziej ku zwycięstwu gospodarzy nadchodzącego meczu. Czy słusznie? Poznaj moje analizy i typy bukmacherskie na mecz Bragi z Lazio.

Braga vs Lazio – typy bukmacherskie

Braga vs Lazio: obie drużyny strzelą gola

Braga musi zaatakować, jeżeli chce wygrać i powalczyć o awans do fazy pucharowej. Lazio zapewne tak też tego nie zostawi, gdyż ma szansę, aby zakończyć fazę ligową Ligi Europy bez porażki. Spodziewam się więc trafień z obu stron na Estádio Municipal de Braga.

Warto zauważyć, że Braga zachowała czyste konto zaledwie w jednym z siedmiu rozegranych meczów w Lidze Europy. Lazio straciło gola w czterech spotkaniach, a w trzech zagrało na zero z tyłu. Jednak w przypadku gości trzeba wspomnieć, że rzymianie zachowali czyste konto tylko w dwóch z dziesięciu ostatnich spotkań, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

To sprawia, że defensywy obu zespołów mogą zostać wystawione na ciężką próbę. Zwłaszcza że ofensywnie Braga ma czym postraszyć. W ostatnim ligowym meczu przeciwko Boaviście zdobyła trzy gole. Lazio też nie próżnuje. W trwającej edycji Ligi Europy strzela średnio powyżej dwóch bramek na mecz.

Propozycje typów bukmacherskich na Braga vs Lazio

Obie drużyny strzelą @1.72

Podwójna szansa: wygrana Bragi lub Lazio @1.26

Powyżej 2,5 gola w meczu @1.70

Braga vs Lazio – zapowiedź meczu

Forma Bragi

Braga wciąż ma szanse na awans do fazy pucharowej, ale nie wszystko zależy już tylko od portugalskiej ekipy. Braga ma w dorobku 7 punktów i traci dwa oczka do Besiktasu, który zajmuje ostatnie miejsce, premiowane awansem do 1/16 finału Ligi Europy. W ostatniej kolejce Braga przegrała 1:2 z Royale Union SG. Na zwycięską ścieżkę udało się jednak wrócić w lidze portugalskiej, gdzie ekipa z Estádio Municipal de Braga ograła aż 3:0 Boavistę.

Forma Lazio

Lazio otwiera tabelę fazy ligowej Ligi Europy, mając na koncie sześć zwycięstw i jeden remis. W ostatniej kolejce rzymianie ograli 3:1 Real Sociedad i wydaje się, że pewnie zmierzają po awans bez porażki. Tak dobrze nie idzie jednak w Serie A, gdzie Lazio przegrało przed kilkoma dniami 1:2 z Fiorentiną. Był to już czwarty mecz bez zwycięstwa w pięciu ostatnich kolejkach włoskiej ekstraklasy.

Przewidywane składy Braga – Lazio

Braga: Hornicek – Gomez, Arrey-Mbi, Niakate, Chissumba – Vitor Carvalho, Gorby – Gharbi, Horta, Bruma – Navarro

Hornicek – Gomez, Arrey-Mbi, Niakate, Chissumba – Vitor Carvalho, Gorby – Gharbi, Horta, Bruma – Navarro Lazio: Provedel – Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini – Guendouzi, Dele-Bashiru – Isaksen, Dia, Zaccagni – Castellanos

Sędzia w spotkaniu Braga – Lazio

Mecz poprowadzi Anglik John Brooks. Będzie to dla niego trzecie spotkanie w trwającej edycji Ligi Europy. Do tej pory pokazał łącznie 8 żółtych kartek.

Gdzie oglądać mecz Braga – Lazio?

Transmisję meczu obejrzysz na antenie Polsat Sport Premium 3.

Statystyki na typy bukmacherskie Braga – Lazio

Braga wygrała trzy z pięciu ostatnich meczów, przegrywając dwa

Lazio wygrało dwa z pięciu ostatnich spotkań, przy jednym remisie i dwóch porażkach

Braga zachowała czyste konto zaledwie w jednym z siedmiu meczów w Lidze Europy

Braga strzelała gola w czterech ostatnich meczach

Lazio zachowało czyste konto tylko w dwóch z dziesięciu ostatnich meczów we wszystkich rozgrywkach

W czterech z pięciu ostatnich meczów Bragi i w trzech z pięciu ostatnich spotkań Lazio padło powyżej 2,5 bramki

Typowanie wyniku meczu Braga vs Lazio

W ostatnim czasie to Braga jest w lepszej formie, ale patrząc przez pryzmat Ligi Europy, Lazio absolutnie dominuje w tych rozgrywkach. Braga walczy o przysłowiowe życie, a Lazio o awans do fazy pucharowej bez porażki. Szykują się ciekawe emocje i sądzę, że nikogo nie zadowoli tutaj podział punktów. Kto jednak wygra? Oto jest pytanie! Proponowane przeze mnie typy to podwójna szansa: wygrana Bragi lub Lazio po kursie 1.26 w Betfanie.

