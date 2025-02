W Serie A mieliśmy kolejną kolejkę z ligowym hitem, a konsekwencją wyników jest utrzymany status quo w czołówce tabeli. SSC Napoli, Inter oraz Atalanta Bergamo zainkasowały trzy oczka, przez co na dobrą sprawę nie zmieniło się nic. Pozmieniało się za to w głębi, w walce o puchary. Milan skrócił dystans do czołówki po niesamowitej końcówce z Parmą, a punkty potracił zarówno Juventus, jak i będące w europejskim gazie Lazio. Oto wyróżnienia 22. kolejki Serie A.

Mecz 22. kolejki Serie A: Milan – Parma 3:2

Mediolańczycy po piątej z rzędu wygranej w Lidze Mistrzów (gdy robili już to dwukrotnie w historii – zawsze to kończyło się finałem, bo edycje 1992/1993 i 2004/2005) tym razem czekali na spotkanie z walczącą o utrzymanie Parmą Fabio Pecchii. W pierwszej rundzie, w drugiej kolejce to beniaminek sensacyjnie odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie, wykorzystując brak formy choćby Theo Hernandeza.

I to znów Francuz był w pewnym sensie antybohaterem spotkania. W pierwszej połowie po podaniu do Matteo Cancellieriego poślizgnął się, a skrzydłowy wykorzystał momentum i po kilku sekundach posłał piłkę po dalszym słupku, pokonując Maignana. W drugiej połowie przy remisie (przed przerwą remis zapewnił z karnego Pulisic), w 80. minucie Enrico Del Prato (kapitan Parmy) wyprowadził na prowadzenie parmeńczyków, jednak przy bardzo słabej formie Milanu nikt nie spodziewał się, co nas jeszcze czeka w Mediolanie. A od tego momentu wydarzył się istny dreszczowiec, na miarę grzmotów, które często dzieją się na boiskach Serie A.

Przed 90. minutą, głową na 2:2 piłkę skierował do bramki niezawodny w tym meczu Strahinja Pavlović – bramkę po VAR-ze anulowano. W 92. minucie doskonałą piłkę posłał Yunus Musah, a Tijjani Reijnders wykończył po bliższym słupku obok Ziona Suzukiego. Jednak prawdziwe kino to 94. minuta.

Davide Bartesaghi, 19-latek zastępujący Theo Hernandeza (w 46. minucie zdjęty przez Conceicao razem z Leao!) zablokował strzał piłkarza Parmy, dośrodkował po kilkunastu sekundach w pole karne do Pavlovicia, a ten zgrał głową do Chukweze, który jakimś cudem wturlał futbolówkę do siatki, z pomocą Suzukiego.

Po meczu jeszcze o mały włos nie poszarpał się Sergio Conceicao z kapitanem Davide Calabrią. Tak dużo się działo w ostatni kwadrans tego meczu Serie A, że na kanale ligi włoskiej na YouTube dostępny jest zarówno 20-minutowy skrót spotkania, jak i ostatnie minuty.

Gol 22. kolejki: Lautaro Martinez (Inter) w meczu z Lecce

Z formą strzelecką u Lautaro jest jak z ketchupem – czasem jest, czasem nie ma, tak jak to bywa czasami także z transferami, będą lub nie. W Interze takowych póki co nie ma, ale jest Lautaro. Zanotował on trzeciego gola z rzędu w lidze i czwarty mecz z golem z kolei, licząc wyjazd do Pragi na mecz ze Spartą.

Wyjazd na bardzo trudny teren do regionu Salento okazał się dla Interu bułką z masłem. 4:0 i bez większych problemów z rywalem – taki właśnie jest Inter Simone Inzaghiego. Swój udział w tym miał także Piotr Zieliński. To właśnie Polak zaliczył asystę, która de facto była przechwytem. Wtem Lautaro Martinez wziął piłkę ze sobą, zrobił krótki rajd i załadował w okienko bramki Wladimiro Falcone.

Lautaro ma na koncie w lidze dziewięć trafień i jest szóstym strzelcem ligi – za Reteguim, Thuramem, Keanem, Lookmanem oraz Lukaku. Kwestia czasu, jak doskoczy do tej grupy pościgowej. Inter nadal traci do SSC Napoli trzy oczka.

Piłkarz kolejki: Mateo Retegui (Atalanta)

Atalanta w ostatnim czasie miała problem z wygrywaniem. Po czterech meczach we wszystkich rozgrywkach, wygrana przyszła dopiero w piątym, przeciwko Sturmowi Graz, gdzie bez problemów wygrała 5:0. Przyszedł więc czas na pierwszą wygraną w 2024 w lidze i nadeszła ona… po pewnych bólach – w czwartej ligowej próbie. Wyjazd do Como to nie jest taka prosta rzecz, mimo faktu, że chodzi o ligowego beniaminka wracającego po dwóch dekadach. Przekonał się o tym w samym styczniu także Milan czy Udinese – piłkarze Kosty Runjaicia oberwali aż 1:4.

W pierwszej połowie bramkę zdobył duet Aliou Fadera – Nico Paz. Argentyński były piłkarz trafił w lidze po raz piąty, a Gambijczyk pokazał, że jest w naprawdę świetnej formie. Do głosu doszła jednak Atalanta, przede wszystkim za sprawą Reteguiego. Zanotował on dwa trafienia, które dopełniły udaną remontadę. Como prowadziło przez pół godziny, czyli odrobinę dłużej niż z Milanem. Ale na Serie A to za mało.

Włoch argentyńskiego pochodzenia ma teraz 16 trafień na koncie w Serie A, zadomowił się na prowadzeniu w walce o Capocannoniere i odskoczył od Marcusa Thurama na trzy bramki. Od powrotu do zdrowia, Retegui trafiał w każdym z czterech meczów (razem pięć bramek, licząc mecz ze Sturmem). Nie trafiał od 14 do 18 kolejki. Przy obydwu trafieniach asystował mu (także wracający do formy) Marco Brescianini, który w ostatnich 62 minutach miał udział przy trzech trafieniach.

Młody piłkarz kolejki: Davide Bartesaghi (Milan)

Młody boczny obrońca jest głównie zawodnikiem Milanu Futuro, czyli trzecioligowych rezerw; zagrał tam bowiem 18-krotnie – do tego też zdarza się wielokrotnie, że podróżuje na mecze z „jedynką” jako gracz rezerwowy. W tym sezonie w Milanie w seniorach zanotował tylko jeden mecz Serie A, ale ten epizod trwał jedynie sześć minut.

Pod koniec września zaliczył z Lecce czerwoną kartkę i dość niespodziewanie jako kolejny z grupy graczy wrócił po jedynki po długiej przerwie. Ale warto tu zaznaczyć – Bartesaghi na Parmę wrócił jak odmieniony. Nie był tak statyczny jak zwykle. W końcu jego występ dało się zapamiętać z czegokolwiek poza samego uczestnictwa w spotkaniu.

Warto zauważyć, że nie tylko dośrodkowanie 19-latka prowadzące do bramki na 3:2 to autorstwo Bartesaghiego. Jeśli przypomnimy sobie uderzenie Parmy kilkanaście sekund wcześniej – to właśnie zastępca w drugiej połowie Theo Hernandeza je zatrzymał. Ucieszył się niepochamowanie po czym od razu ruszył przed siebie wspomóc kolegów pod bramką – jak widać, opłaciło się!

Cała sekwencja zdarzeń to spory udział 19-latka. Zatrzymanie akcji rywala w 94. minucie, ruszenie do kontry, dokładnie dośrodkowanie na głowę Pavlovicia, który zgrał to do Samuela Chukwueze – strzelca bramki. To naprawdę wielki dzień dla chłopaka, który godnie zastąpił Theo Hernandeza.

Sensacja kolejki: Lazio przegrywa z Fiorentiną w dużym kryzysie

Lazio po kolejnym europejskim zwycięstwiem tym razem znów zawiodło. Fiorentina przyjechała na Stadio Olimpico i swój cel osiągnęła. Celem było wyjść z kryzysu i zdobyć wynik, na którym na nowo można budować pewność siebie w tym ciekawym dla nich sezonie.

Znakomite trafienie Yacine’a Adliego oraz trafienie zawodzącego Lucasa Beltrana, przez większość meczu pozwalały uspokoić myśli drużynie z Florencji. Lazio było stać tylko na wyrównanie Adama Marusicia. Lazio tym samym nie wygrało czwartego z rzędu spotkania Serie A u siebie. Fiorentina wygrała po serii siedmiu meczów bez wygranej, licząc także Ligę Konferencji.

Czy to oznacza, że Lazio w Serie A trochę spuchło? Raptem pięć punktów za nimi jest drużyna na miejscu… ósmym – Bologna, mająca tyle oczek co Milan. Gdy wydawało się, że cztery pierwsze miejsca są już w zasadzie obsadzone w tabeli, zaczęło znów nam się tam robić ciekawie. Co tylko potwierdza ile się dzieje w każdym rejonie tabeli Serie A 2024/2025.

Tabela oraz wyniki 22. kolejki Serie A

Wyniki meczów:

Torino – Cagliari 2:0

Como – Atalanta 1:2

Napoli – Juventus 2:1

Empoli – Bologna 1:1

Milan – Parma 3:2

Udinese – Roma 1:2

Lecce – Inter 0:4

Lazio – Fiorentina 1:2

Venezia – Hellas 1:1

Genoa – Monza 2:0