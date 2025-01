Legendarny klub zwolnił trenera po najgorszej serii za jego kadencji

Dziennik ”L’Equipe” poinformował, że Pierre Sage został zwolniony z funkcji trenera Olympique’u Lyon. To o tyle zaskakująca decyzja, że Lyon jest szósty w Ligue 1, a do strefy Ligi Mistrzów traci tylko trzy punkty. Z kolei w tabeli Ligi Europy na kolejkę przed końcem fazy ligowej zajmuje premiowane bezpośrednim awansem do 1/8 finału piąte miejsce.

Olympique Lyon zwolnił trenera

W ostatniej kolejce Ligue 1 Olympique Lyon jedynie zremisował na wyjeździe 1:1 z Nantes i zaliczył już piąty z rzędu mecz bez zwycięstwa (trzy remisy, dwie porażki). To najgorsza seria za kadencji Pierre’a Sage’a, który podjął się misji ratowania OL przed spadkiem pod koniec listopada 2023 roku. Ostatni raz tak złą passę Lyon miał na przełomie października i listopada 2023 roku. Mimo to ”Les Olympiens” nie wypadli poza strefę europejskich pucharów, a do strefy premiowanej grą w Lidze Mistrzów tracą tylko trzy punkty.

Do tego w tabeli Ligi Europy na kolejkę przed końcem fazy ligowej zajmują premiowane bezpośrednim awansem do 1/8 finału piąte miejsce. Jednak na zaledwie trzy dni przed ostatnim meczem Lyonu w fazie ligowej władze klubu zdecydowały się zwolnić Sage’a z funkcji trenera pierwszego zespołu, o czym poinformował ”L’Equipe” Oprócz nie najgorszej sytuacji w Ligue 1 i Lidze Europy łyżką dziegciu jest odpadnięcie z Pucharu Francji z piątoligowym Bourgoin Jallieu. Dodajmy, że Lyon to finalista poprzedniej edycji Pucharu Francji.

Następca już wybrany?

Z informacji dziennika ”L’Equipe” wynika, że decyzja o zwolnieniu była tylko kwestią czasu, bowiem właściciel klubu John Textor już od 10 dni miał prowadzić rozmowy z Paulo Fonseką. Portugalczyk od 30 grudnia ub. roku pozostaje bez pracy, gdy został zwolniony po remisie jego Milanu 1:1 z Romą. Według ”L’Equipe” Textor sondował także Luisa Castro, który w latach 2022-23 prowadził także zarządzane przez niego Botafogo. Celem nowego szkoleniowca ma być miejsce na podium na koniec sezonu Ligue 1.

Czasu na zatrudnienie następcy Sage’a jest niewiele, bowiem już w czwartek 30 stycznia Lyon będzie walczył o bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Europy. Szansa na to jest o tyle duża, że OL podejmie u siebie niemający już szans na grę w fazie pucharowej Łudogorec Razgrad z Jakubem Piotrowskim w składzie. Z kolei trzy dni później ”Les Olympiens” czeka wyjazdowe starcie z odwiecznym rywalem – Marsylią.

Pierre Sage przejmował Lyon, gdy siedmiokrotny mistrz Francji szorował po dnie tabeli Ligue 1. Jednak od momentu przejęcia przez niego zespołu OL był wraz z PSG najlepiej punktującą drużyną przez pozostałą część sezonu 2023/24 Ligue 1. Dzięki temu jego podopieczni rozgrywki ligowe zakończyli na szóstym miejscu, co dało im awans do Ligi Europy. Do tego dotarli do finału Pucharu Francji, gdzie jednak musieli uznać wyższość PSG. Ze współczynnikiem 57% zwycięstw Sage był trzecim najczęściej wygrywającym trenerem Lyonu w XXI wieku.

fot. PressFocus