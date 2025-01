Wyróżnienia 21. kolejki La Liga

Za nami 21. kolejka La Liga. Po raz kolejny nie obyło się bez niespodzianek. Real Madryt powiększył przewagę w tabeli nad Atletico, które znowu nie wygrało. Za to Barcelona odniosła pierwsze zwycięstwo w lidze od 3 grudnia. Było też wyjątkowo brutalnie, ponieważ sędziowie pokazali aż trzy czerwone kartki. Zapraszamy na kolejne wydanie hiszpańskich ligowych wyróżnień, gdzie w formie mini plebiscytu podsumujemy ostatni weekend w hiszpańskiej Primera Division.

Piłkarz 21. kolejki La Liga – Kylian Mbappe

Miał to być transfer na miarę Cristiano Ronaldo. Początkowo Kylian Mbappe, jak i cały Real Madryt miał trudny początek. Ostatnio Francuz prezentuje się już znacznie lepiej. Coraz bardziej przypomina siebie z najlepszych czasów z PSG oraz reprezentacji Francji.

Real Madryt podejmował w 21. kolejce La Liga Real Valladolid. I to właśnie na Estadio Jose Zorilla Kylian Mbappe zanotował pierwszego hat-tricka w barwach „Królewskich”. Francuz rozpoczął strzelanie w 30. minucie. Rozegrał Valverde, asystował Bellingham, a Mbappe wykończył tą piękna akcję.

Drugi gol to już był popis Mbappe oraz Rodrygo. W 58. minucie Kylian Mbappe strzelił swojego drugiego gola na Estadio Jose Zorilla. Świetnie to rozegrał z Rodrygo. Francuz w swoim stylu pokonał Estończyka Karla Heina. 14. gol Mbappe w La Liga stał się faktem.

Trzeciej bramki nie byłoby, gdyby nie paradoksalnie faul byłego zawodnika Realu Madryt Mario Martina. Hiszpan brutalnie sfaulował Jude’a Bellinghama za co też otrzymał drugą żółtą a w konsekwencji czerwoną kartkę. Do karnego podszedł Kylian Mbappe i pod koniec stycznia mógł o sobie powiedzieć „mam swój hat-trick w barwach Realu Madryt”.

Kylian Mbappe ma fantastyczny początek roku. W każdym z meczów, w jakich wystąpił, strzelił minimum jednego gola. Goni dzięki temu Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców La Liga. Na ten moment to Polak ma 17 bramek, a Mbappe 15. Francuz został wybrany przez dziennik „Marca” do jedenastki kolejki.

Gol 21. kolejki La Liga – Loic Bade przeciwko Espanyolowi

Gole obrońców są niezwykłą rzadkością nie tylko w La Liga. Rzadko też mamy do czynienia ze strzałami z dystansu, a takowym wyczynem popisał się w meczu z Espanyolem obrońca Sevilli Loic Bade.

Francuz dostał piłkę na około 25. metrze. Tylko spojrzał co się przed nim dzieje i przymierzył na tyle precyzyjnie, że bramkarz Espanyolu Joan Garcia nie miał absolutnie żadnych szans na paradowanie tego strzału. Dla Bade był to trzeci gol w barwach Sevilli. Występuje tu od sezonu 2022/23. I prędko nie odejdzie bo po meczu potwierdził, że mimo zainteresowania klubów z Premier League zostaje w klubie.

W wywiadzie po meczu Loic Bade zwrócił się do mediów, potwierdzając, że „było zainteresowanie”, jednak stwierdził, że czuje się „bardzo dobrze tutaj” i podkreślił, „To, czego chciałem, to zostać tutaj. Jeśli jestem szczęśliwy tutaj, nie widzę powodu, by odchodzić. Dobrze pracuję, mogę się rozwijać tutaj, a najważniejsze to iść naprzód.”

Młodzieżowiec 21. kolejki La Liga – Fermin Lopez

Nie tym razem nie Lamin Yamal, a Fermin Lopez z Barcelony został przez nas wybrany młodzieżowcem 21. kolejki La Liga. Hiszpan, jak i cała Barcelona rozegrała kapitalne zawody przeciwko Valencii, która została rozgromiona aż 7:1. 21-latek miał znaczny wkład w to zwycięstwo, gdyż strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty.

Fermin pierwszą bramkę strzelił na 4:0, gdzie z dziecinną łatwością przelobował Mamardaszwiliego. Przy tej bramce docenić należy także kapitalne podanie Pau Cubarsiego, który kilkudziesięciometrowym crossem spenetrował wszystkie trzy linie drużyny Valencii.

Drugiego gola Fermin zdobył jeszcze przed przerwą. Natomiast dwie asysty zanotował przy trafieniach Raphinhii na 3:0 oraz Roberta Lewandowskiego, który krótko po swoim wejściu na boisko strzelił gola, który w tamtym momencie dawał Barcelonie wynik 6:1.

Dla Fermina to był bardzo ważny występ. Wychowanek Barcelony miał do tej pory średni, żeby nie powiedzieć słaby sezon. Chwalony w pretemporadzie nie dawał z siebie tyle, ile od niego wymagano w ważnych meczach. Hansi Flick coraz częściej wpuszczał go w końcówkach spotkań. Niemiec jednak zaskoczył wyborami na mecz z Valencią i patrząc głównie z perspektywy wyniku, nie pomylił się. Fermin zgłasza akces, że wciąż tu jest i można nie niego liczyć.

Mecz 21. kolejki La Liga – Barcelona gromi Valencię 7:1

Nie można przejść obojętnie wokół tego, co się działo w niedzielny wieczór na wzgórzu Montjuic w Katalonii. Oczy całej piłkarskiej Hiszpanii były zwrócone na mecz Barcelony z Valencią. Niegdyś to były elektryzujące starcia, bardziej niż „El Clasico”. Obecnie co też pokazał wynik, był to teatr jednego aktora. Choć przed meczem było sporo znaków zapytania. Przecież Barcelona nie potrafiła wygrać meczu w La Liga od 3 grudnia. Natomiast Valencia po zmianie trenera zaczęła grać trochę lepiej.

Zmianę było widać, ale w grze gospodarzy. Ci znów oczarowali grą, tak jak robili to na początku sezonu. Wynik 5:0 jeszcze w pierwszej połowie mówi samo za siebie. Trener Valencii Carlos Corberan miał przepis na ten mecz, by łapać rywala na spalonym. Wysoka i mało agresywna obrona, to był jednak przepis na katastrofę. Ofensywa „Blaugrany” zupełnie się tym nie przejęła. Bramki dla Barcelony strzelali – Fermin (dublet), Frenkie de Jong, Ferran Torres, Raphinhia, Robert Lewandowski oraz Cesar Tarrega (samobój). Honorowe trafienie dla „Los Ches” zanotował Hugo Durro.

Wciąż niestety z perspektywy Polskich kibiców, mówi się o Wojciechu Szczęsnym i jego formie. Polak zaskakująco wyszedł w pierwszym składzie, czym też zanotował debiut w La Liga. Nie był on jednak pewnym punktem drużyny. Nie mamy tu na myśli wpuszczonego gola, ale omal nie sprokurował karnego jeszcze w pierwszej połowie po faulu na Hugo Durro. Na szczęście dla niego, ale VAR zauważył wcześniej faul Julesa Kounde i w związku z tym trochę się Szczęsnemu upiekło.

Polscy dziennikarze twierdzą, że Wojciech Szczęsny nie daje żadnych argumentów, by dalej był jedynką w bramce Barcelony. Paradoksalnie inne zdanie ma trener „Dumy Katalonii” Hansi Flick. Ten po meczu z Valencią, nie mógł się nachwalić Polaka. Stwierdził wręcz że – z nim w składzie zawsze wygrywamy. Niemiecki szkoleniowiec tak m.in. argumentował wybór swój w obsadzie bramki do końca sezonu.

Dla Barcelony to zwycięstwo było też niezwykle ważne w kontekście pogoni w tabeli Primera Division. Słabsze momenty na przełomie roku sprawiły, że podopieczni Hansiego Flicka spadli na trzecią pozycję. Teraz mają siedem punktów straty do Realu Madryt. „Blaugrana” liczy, że Real pogubi punkty w zbliżających się derbach Madrytu z Atletico, które rozegrane zostaną 9 lutego. Trzeba jednak też patrzeć na siebie i nie popełniać głupich błędów, jak chociażby w starciu z Leganes czy Las Palmas.

Niespodzianka 21. kolejki La Liga – Leganes znowu zaskoczyło

Leganes w tym sezonie będzie do końca walczyć o utrzymanie. Na ten moment podopieczni Borjy Jimeneza są na 16. miejscu w tabeli i mają ledwie trzy punkty przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej Espanyolem. Uwadze jednak nie przechodzi to, jakie problemy ta drużyna sprawia w tej kampanii wielkim firmom.

W poprzedniej kolejce „Los Pepineros” sensacyjnie ograli u siebie Atletico 1:0, dzięki czemu przerwali ich nieprawdopodobną serię zwycięstw. Z kolei tydzień przed świętami Bożego Narodzenia pokonali równie zaskakująco 1:0 Barcelonę na jej stadionie. Teraz do kolekcji niespodzianek doszedł bezbramkowy remis z Athletikiem na San Mames.

Podopieczni Ernesto Valverde byli głową w mur. Mieli sporo sytuacji, ale brakowało skuteczności. Inaki Williams, Dani Vivian, Mikel Vesga, Gorka Guruzeta to oni powinni przynajmniej raz wpakować piłkę do siatki. Gdyby nie brak szczęścia, to byłby pogrom kopciuszka na San Mames. Ten jednak też miał swoją szansę, bo w 87. minucie Munir El Haddadi strzelił tylko w poprzeczkę bramki Unaia Simona.

Nie wszyscy są fanami statystyki „xG” ale trzeba ją przytoczyć. Po stronie gospodarzy wyniosła ona aż 2,14. Z kolei u gości ledwie 0,86. Brakowało tylko jednego – finalizacji. Athletic może sobie pluć w brodę, bo stracił szansę na przeskoczenie Barcelony w tabeli. Dzięki remisowi, Baskowie mają dwa punkty straty do „Blaugrany”. Do końca sezonu jest jeszcze sporo czasu. Jeśli chce się być wysoko, to trzeba unikać takich wpadek.

Komplet wyników 21. kolejki La Liga

Las Palmas 1:1 Osasuna,

Mallorca 0:1 Betis,

Atletico 1:1 Villarreal,

Sevilla 1:1 Espanyol,

Valladolid 0:3 Real Madryt,

Vallecano 2:1 Girona,

Real Sociedad 0:3 Getafe,

Athletic 0:0 Leganes,

Barcelona 7:1 Valencia,

Alaves 1:1 Celta Vigo,