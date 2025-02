Liga Mistrzów: ostatnia kolejka [RELACJA LIVE]

Takiej multiligi jeszcze nie było! Liga Mistrzów czegoś takiego nie widziała. Przed nami aż 18 spotkań o godzinie 21:00. Kilka drużyn ma nóż na gardle, inne zagrają sobie tylko sparingowo, kilku ekipom zależy na tym, by w napakowanym kalendarzu uniknąć dodatkowego dwumeczu. Oto historyczna ostatnia kolejka. Sytuacja będzie się zmieniała jak w kalejdoskopie! Bądźcie na bieżąco. Zapraszamy na RELACJĘ NA ŻYWO z ostatniej kolejki Champions League.

Liga Mistrzów [RELACJA NA ŻYWO]

Dziękujemy za uwagę i śledzenie naszej relacji na żywo z multiligi ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów!

Drużyny, które odpadły po dzisiejszych meczach, a miały szansę na awans: Dinamo Zagrzeb (P25), VfB Stuttgart (P26) i Szachtar Donieck (P27)

I TO BY BYŁO NA TYLE! TOP8 fazy ligowej kompletują:

Liverpool

Barcelona

Arsenal

Inter

Atletico

Bayer Leverkusen

Lille

Aston Villa

Dinamo Zagrzeb pokonało niespodziewanie Milan 2:1, ale ten wynik nic im nie daje. Dinamo kończy fazę ligową na 25. pozycji. Jak widać po załączonym tweecie – szanse na takie rozstrzygnięcie sprawy było mniejsze niż jeden procent. Zagrzebian to musi boleć… To był ostatni z trwających meczów fazy ligowej Ligi Mistrzów. To przez to, że przegrali 2:9 z Bayernem. O miejscach decyduje bowiem bilans bramkowy.

PSV pokonało sensacyjnie Liverpool 3:2, „The Reds” ponoszą pierwszą porażkę w tej edycji Ligi Mistrzów. Ostatnie sekundy spotkania w Zagrzebiu.

Inter pokonał AS Monaco Radosława Majeckiego po hat-tricku Lautaro Martineza 3:0.

Barcelona i Atalanta dzielą się punktami – wynik 2:2, co oznacza, że Liverpool najlepszym zespołem fazy ligowej.

Koniec meczu także w Stuttgarcie – PSG lepsze wynikiem 4:1. Niemcy odpadają z Ligi Mistrzów.

Sporting zremisował z Bologną 1:1, a Real Madryt pokonał Stade Brest 3:0.

Girona pokonana przez Arsenal na Montilivi. Jorginho oraz Nwaneri przesądzili o wygranej 2:1.

Bayer Leverkusen 2, Sparta Praga 0. Natomiast Aston Villa pokonała Celtic 4:2.

Borussia Dortmund pokonała Szachtar 3:1, a Benfica na wyjeździe Juventus 2:0.

Raheem Sterling nie trafił karnego, obronił Pau Lopez. W Gironie 2:1 dla „Kanonierów”.

Amara Nallo wszedł na boisko w 83. minucie, a po czterech minutach zszedł z boiska z czerwoną kartką – młody piłkarz Liverpoolu się nie popisał.

Salzburg – Atletico 1:4, koniec meczu. Także już mamy po meczu w Bernie – Crvena Zvezda lepsza od Young Boys o jedynego gola w meczu. Ten ostatni to mecz, który… nikogo nie interesował.

Sturm Graz – Lipsk oraz Bayern – Slovan zakończyły się. Wyniki to 1:0 oraz 3:1. Niczego zbytnio to nie zmienia.

Morgan Rogers też ma hat-tricka – Aston Villa prowadzi 4:2 na Villa Park z Celtikiem.

Honorowa bramka dla Salzburga w meczu z Atletico – Adam Daghim na 1:4.

Slovan Bratysława z kontaktowym golem w Monachium – Marko Tolić autorem trafienia.

Manchester City pokonał Club Brugge 3:1. Obie drużyny na ten moment awansują do fazy pucharowej.

Bayern podwyższa na 3:0 – z trafieniem Kingsley Coman.

Lille zaaplikowało DWIE BRAMKI kolejne Feyenoordowi – Hakon Haraldsson oraz Remy Cabella autorami trafień. Będzie to najbardziej sensacyjny spośród wszystkich ekip TOP 8 i przypieczętowany w tak niesamowity sposób.

Drugi raz w tym meczu strzela Rodrygo – Real prowadzi w Guingamp z Brestem 3:0.

Mario Pasalić wyrównuje w Barcelonie! 2:2, oznacza to Liverpool z powrotem liderem fazy ligowej.

Chris Fuhrich z honorową bramką – Stuttgart przegrywa już „tylko” 1:4.

BVB podwyższa wynik u siebie na 3:1 – Ramy Bensebaini strzelcem.

Anulowano trafienie w Gironie Stuaniego. Serce się kraje…. Największa legenda klubu w historii w ostatnim meczu klubu w LM…

Conrad Harder wyrównuje z Bologną i jest 1:1 – oznacza to Dinamo Zagrzeb poza fazą pucharową. Sporting wskakuje na P23, Club Brugge spada na P24.

Lille 4, Feyenoord 1 – Jonathan David ma swoje trafienie. Ależ miazga na Holendrach.

Girona ponownie płata figla Arsenalowi – 2:2! Cristhian Stuani, największa legenda klubu w końcu z golem w Lidze Mistrzów!

City 3, Club Brugge 1 – dający świetną zmianę Savinho strzelcem bramki, spóźniony był Michał Skóraś. Aktualnie ostatnie trzy miejsca dające awans zajmują: Manchester City, Club Brugge, Dinamo Zagrzeb. Poza fazą pucharową Sporting CP oraz VfB Stuttgart.

Barcelona znów na prowadzeniu – w meczu i w tabeli fazy ligowej. Ronald Araujo na 2:1 z Atalantą. Ładnie wcisnął z główki w krótki róg.

Milan ma cofniętą jedenastkę po VAR-ze, a Inter prowadzi 3:0 z Monaco. Hat-trick Lautaro Martineza.

Aston Villa otrzymała jedenastkę. Ollie Watkins poślizgnął się przy wykonywaniu, więc AV prowadzi nadal tylko 3:2.

Atalanta wyrównała na Montjuic. Ederson strzelcem. Liverpool wraca na prowadzenie w tabeli fazy ligowej.

W końcu mamy bramkę w Bernie! Trafienie dla Serbów z Belgradu zanotował Guelor Kanga.

Milan otrzymał rzut karny, ależ to się zmienia w Zagrzebiu w ostatnich minutach!

Leverkusen podwyższa na 2:0 – autorem trafienia Nathan Tella.

Atletico prowadzi 4:0 w Salzburgu. Tym razem trafił Marcos Llorente.

Jednocześnie padły bramki w Birmingham oraz Zagrzebiu. Ollie Watkins dla Aston Villi, a także Marko Pjaca da Dinama. „The Villans” aktualnie na siódmej lokacie, na ósmej Lille. Milan jest na 12. miejscu, wypadł spoza TOP 8.

Harry Kane, gol dla Bayernu. 2:0 w starciu ze Slovanem. Bayern ma nikłe szanse, ale zależy mu, by być jak najwyżej.

Lille prowadzi 3:1 z Feyenoordem, Angel Gomes. Lille jest na 8. pozycji, zaraz za Milanem w tabeli fazy ligowej.

Jude Bellingham ma swoje trafienie w Guingamp i jest 2:0 dla Realu.

Sturm Graz podwyższył na 2:0, ale gol ANULOWANY- William Boving autorem nieuznanego trafienia.

Ważne! Manchester City objął prowadzenie na Etihad, ten wynik daje im TOP 24. Samobójcze trafienie Joela Ordoneza.

Milan w dziesiątkę wyrównuje! Christian Pulisic, niezawodny piłkarz „Rossonerich”, przechytrzył bramkarza. Milan wraca do TOP 8. 38. bramka w środowej multilidze.

PSG 4na :0 w Niemczech. Stuttgart na kolanach. Ousmane Dembele po raz trzeci. Co za forma Francuza.

Ajorque się chwile pocieszył, ale to tyle – NIE MA GOLA, 1:0 dla Realu cały czas

SENSACJA W GUINGAMP! Ludovic Ajorque wyrównuje stan meczu dla Brestu w meczu z Realem Madryt!

DINAMO – GOL ANULOWANY. WCIĄŻ 1:0 w ZAGRZEBIU.

Dinamo Zagrzeb 2, a Milan 0 – Luka Stojković. ]

Szachtar ma swojego kontaktowego gola w Dortmundzie. 2:1, trafił wślizgiem Marlon Gomes.

Manchester City wyrównał, 1:1 – Mateo Kovacić zdobywcą bramki. Podholował piłkę i uderzył bardzo precyzyjnie. City mimo to nadal jest poza TOP 24. Nie zmienia to pozycji „The Citizens” – mają 26. miejsce. CITY MUSI WYGRAĆ BY AWANSOWAĆ.

Mamy pierwszą bramkę w Barcelonie. Lamine Yamal na 1:0. Czekamy teraz na bramkę w Bernie w meczu najsłabszej pary z dzisiejszych. Atalanta wypada więc z TOP 8, a Barcelona wskakuje na prowadzenie w fazie ligowej.

Tylko w Bernie oraz Barcelonie mamy póki co 0:0. Do tej pory padły dziś 33 bramki.

ZACZYNAMY DRUGIE POŁOWY – OSTATNIE POŁOWY PIERWSZEJ W HISTORII FAZY LIGOWEJ LIGI MISTRZÓW!

Po pierwszej połowie TOP 8 tworzą: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Leverkusen, Lille oraz Atalanta. „Pod kreską” na ten moment – Stuttgart, Manchester City.

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY W KAŻDYM ZE SPOTKAŃ.

PSV prowadzi z Liverpoolem, 3:2. Ricardo Pepi. Bramka po VAR-ze utrzymana.

Atletico podwyższa w Salzburgu wynik na 3:0 i pewnie zmierza po awans z TOP 8 – ponownie Antoine Griezmann. Koniec pierwszej połowy w Austrii.

Co za mecz w Eindhoven! Ismael Saibari na 2:2 z Liverpoolem.

CLUB BRUGGE PROWADZI NA ETIHAD!!! Raphael Onyedika z golem – oznacza to Manchester City poza fazą pucharową.

BVB 2:0, ponownie Guirassy!

Girona przegrywa 1:2, bramka dla Arsenalu to trafienie Ethana Nwaneriego.

Sturm Graz prowadzi z Lipskiem 1:0 – strzelcem Arjan Malić.

Milan gra w dziesiątkę – Yunus Musah z czerwoną kartką. Bardzo trudna sytuacja „Rossonerich” w meczu w Zagrzebiu, a walczą o TOP 8.

Liverpool ponownie na prowadzeniu, 2:1 dla „The Reds” w Eindhoven. Bramkę zdobył Harvey Elliott! Co to oznacza? To, że Liverpool w tym momencie ma komplet punktów – 24/24.

Celtic wyrównuje w Birmingham! 2:2, znów Adam Idah!

Lille znów na prowadzeniu, 2:1 – gol samobójczy obrońcy Feyenoordu Gernota Traunera.

Arsenal grający w zasadzie o nic wyrównuje na Estadi Montilivi – Jorginho na 1:1 z rzutu karnego.

ANULOWANA BRAMKA ATALANTY – 0:0 W BARCELONIE.

Kontaktowa bramka Celticu z Aston Villą. Adam Idah i AV prowadzi już tylko 2:1. Musi uważać.

Atalanta na prowadzeniu na wzgórzu Montjuic. Davide Zappacosta! Jak on się tam znalazł?!

PSV Eindhoven 1:1 z Liverpolem. Wybrzmiał legendarny utwór „Kernkraft 400”, a autorem gola Johan Bakayoko.

Ousmane Dembele po raz drugi. Stuttgart dostaje lekcję futbolu. Przegrywa już 0:3.

Rodrygo wyprowadza Real Madryt na prowadzenie w Guingamp. Oznacza to, że Real jest nadal poza TOP 8, bowiem na 11. miejscu.

Bayer Leverkusen objął prowadzenie w starciu ze Spartą Praga – Florian Wirtz. Niemcy w tym momencie ponownie w strefie TOP 8.

W 30. minucie z boiska z urazem schodzi Matty Cash. Dzień jak co dzień, dzień po dniu, jak mawia klasyk…

Liverpool prowadzi w meczu z PSV Eindhoven, a Girona sensacyjnie z Arsenalem – gole: z karnego Cody Gakpo, a także z gry Arnaut Danjuma Groeneveld. Oba gole dla prowadzących drużyn na 1:0.

O DZIWO PRZEZ KILKA OSTATNICH MINUT NIE MAMY BRAMEK 🙂

Sporting przegrywa z Bologną, 0:1 – Tommaso Pobega. Teraz to Portugalczycy zajmują 24. pozycję, za nimi Stuttgart, a także Manchester City.

Sensacja w Zagrzebiu – Dinamo prowadzi z Milanem, gol Martina Baturiny. Oznacza to, że Chorwaci są w TOP 24 kosztem Stuttgartu, a Milan poza TOP 8

PSG podwyższa prowadzenie w Niemczech – Ousmane Dembele. Jest już 2:0 dla paryżan! Chyba mogą już spać spokojnie.

Serhou Guirassy i Borussia prowadzi z Szachtarem 1:0. Przesuwa się w okolicę czołówki strefy 9-24.

Juventus przegrywa z Benficą – 0:1, Vangelis Pavlidis! Człowiek, który postraszył Barcelonę. To oznacza, że Portugalczycy przeskakują m.in. Juventus.

Inter już raczej pewny awansu z TOP 8. Lautaro Martinez po raz drugi. Prowadzą 2:0.

Monaco gra w dziesięciu – czerwona kartka dla Christiana Mawissy. Inter więc będzie grać w przewadze!

Feyenoord trafia na Stade Pierre Mauroy i Lille traci prowadzenie – 1:1, Santiago Gimenez! Lille wypada z TOP 8, wraca tam remisująca z Barceloną Atalanta.

Salzburg przegrywa już 0:2 – tym razem gol Antoine’a Griezmanna.

Bayern prowadzi w Monachium ze Slovanem Bratysława – niezawodny Thomas Muller po podaniu Joshuy Kimmicha. Oznacza to, że Slovan spada na… 36. miejsce, czyli ostatnie w fazie ligowej.

Paris Saint-Germain trafia w Stuttgarcie. Bradley Barcola oddala paryżan od odpadnięcia już po jesiennej fazie rozgrywek. Piłkarze ze Szwabii przy obecnych wynikach utrzymują ostatnie wolne miejsce w TOP 24.

ASTON VILLA 2:0! Ponownie Morgan Rogers, dwie minuty po pierwszej bramce!

Lille prowadzi z Feyenoordem – 1:0, Osame Sahraoui. Ten gol oznacza, że Lille wchodzi do TOP 8.

Atletico prowadzi 1:0 z Salzburgiem – Giuliano Simeone!

Inter prowadzi z Monaco 1:0 – rzut karny skutecznie wykonał Lautaro Martinez.

Aston Villa prowadzi z Celtikiem 1:0. Bramka Morgana Rogersa w 3. minucie dla „The Villans”.

Mecz Brestu z Realem z pewnym opóźnieniem w stosunku do wszystkich innych spotkań.

Poloneza czas zacząć! Dzień na który wszyscy kibice czekali. 18 spotkań jednocześnie i to jeszcze w Lidze Mistrzów. Czego chcieć więcej?

Najważniejsze mecze

Manchester City – Club Brugge

VfB Stuttgart – PSG

Dinamo Zagrzeb – AC Milan

Stade Brest – Real Madryt

Lille – Feyenoord

Barcelona – Atalanta

AS Monaco – Inter

Aston Villa – Celtic

Bayer Leverkusen – Sparta Praga