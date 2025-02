Ziyech osiągnął porozumienie z nowym pracodawcą. Nagła zmiana planów

Hakim Ziyech niegdyś kosztował Chelsea 40 milionów euro, teraz w wieku 31 lat odejdzie z tureckiego Galatasaray. Jak poinformował Fabrizio Romano – Marokańczyk osiągnął już porozumienie z nowym klubem. Wszystko wskazywało na to, iż za moment dołączy do Al-Nasr SC w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, natomiast inna lukratywna oferta miała skusić Ziyecha do zmiany decyzji. Kierunek: Półwysep Arabski.

Ziyech pakuje się do Kataru

Marokańczyk wprost przekazał, że tej zimy chce opuścić Turcję, do czego konsekwentnie dąży. Jednocześnie z takim ogłoszeniem, szły wszelkie możliwości transferowe, których nie brakowało. Mówimy tutaj o 31-latku, który spokojnie może jeszcze pograć parę lat na najwyższym poziomie.

Media były bardzo mocno przekonane, że lada moment Ziyech podpisze kontrakt z Al-Nasr SC, który na co dzień występuje w UAE Pro League. Trwały negocjacje, które miały być już na finalnym stadium, jednak ostatecznie do transferu nie dojdzie. Jak poinformował Romano – Ziyech zmieni otoczenie, ale trafi tuż obok – do Kataru.

Według włoskiego dziennikarza Ziyech osiągnął porozumienie z zespołem Al-Duhail. Drużyna grająca na co dzień na Abdullah bin Khalifa Stadium w Doha, jest aktualnie na pierwszym miejscu w tabeli katarskiej ekstraklasy. Do tego przejścia swoje trzy grosze dorzucił także Fabrice Hawkins z „RMC Sport”, który przekazał, że Marokańczyk zwiąże się z nowym pracodawcą półrocznym kontraktem.

Znajdzie w końcu swoje miejsce?

Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że od momentu opuszczenia holenderskiej ekstraklasy, Hakim Ziyech nie do końca potrafi odnaleźć swojego miejsca w piłce klubowej. W reprezentacji Maroka był niezwykle ważną postacią, chociażby podczas mundialu w 2022 roku, który notabene odbywał się właśnie w Katarze. Chelsea zapłaciła za niego 40 milionów euro, jednak wydaje się, że oczekiwania względem jego osoby były znacznie większe. Choć koniec końców może pochwalić się trofeum Ligi Mistrzów, ale także Superpucharem UEFA.

W 2023 roku odszedł z Londynu na wypożyczenie do Turcji, gdzie wzmocnił Galatasaray. W sezonie 2023/24 nie wliczając wyjazdu na kadrę oraz okresu leczonej kontuzji, 31-latek spisywał się całkiem przyzwoicie. W 23 spotkaniach strzelił 8 bramek oraz zanotował 4 asysty. Latem tego roku stał się oficjalnie zawodnikiem wielokrotnego mistrza Turcji, jednak nie na długo.

Duże napięcie na linii z trenerem, ale także słabsza dyspozycja sprawiły, że na ten moment Ziyech ma jedynie 11 występów w aktualnych rozgrywkach. Marokańczyk ma podpisać półroczny kontrakt, co nie wyklucza możliwości ponownej próby angażu w jakiejś europejskiej lidze latem.

Fot. screen/Youtube