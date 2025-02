Arsenal vs Manchester City – 02.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Arsenal – Manchester City

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 2 lutego, 17:30

Stadion: Emirates Stadium

Luty w Premier League zacznie się naprawdę mocnym akcentem. Naprzeciw siebie staną bowiem ekipy Arsenalu i Manchesteru City. Będzie to starcie wicelidera z czwartą drużyną tabeli. Obie drużyny chcą się utrzymać na zwycięskiej ścieżce, a wszystko to zwiastuje kapitalne emocje na Emirates Stadium. Czas poznać moje typy bukmacherskie.

Arsenal vs Manchester City – typy bukmacherskie

Arsenal vs Manchester City: powyżej 2,5 bramki w meczu

Arsenal i Manchester City mogą stworzyć niezłe widowisko. Oba zespoły są podbudowane zwycięstwami w poprzedniej kolejce Premier League. „Kanonierzy” pokonali 1:0 Wolves, a „Obywatele” rozprawili się 3:1 z Chelsea. Arsenal i City wygrały także w ostatniej kolejce Ligi Mistrzów, pokonując odpowiednio 2:1 Gironę i 3:1 Club Brugge. Sądzę, że dobra skuteczność da o sobie znać także w niedzielę. Zwłaszcza że Arsenal strzela średnio 1,91, a City 2,04 gola na mecz w obecnym sezonie Premier League.

Arsenal zdobył co najmniej dwa gole w trzech ostatnich spotkaniach przed własną publiką. Manchester City może pochwalić się taką statystyką w czterech ostatnich wyjazdowych meczach.

Cóż, spotkają się więc dwie ekipy, które mają ambitne cele i są skuteczne. To musi się skończyć co najmniej trzema trafieniami na Emirates Stadium. Zwłaszcza że w ostatnim bezpośrednim starciu Arsenalu i City, rozegranym we wrześniu ubiegłego roku padły cztery bramki. Stawiam więc typy na over 2,5 gola po kursie 1.74 w Betfanie.

Propozycje typów bukmacherskich na Arsenal vs Manchester City

Powyżej 2,5 bramki w meczu @1.74

Wygrana Arsenalu lub remis @1.31

Obie drużyny strzelą gola – TAK @1.65

Arsenal vs Manchester City – zapowiedź meczu

Forma Arsenalu

Arsenal przed rozpoczęciem 24. kolejki Premier League zasiadał na fotelu wicelidera rozgrywek, mając 6 punktów straty do rewelacyjnego w tym sezonie Liverpoolu. „Kanonierzy” mogą pochwalić się serią pięciu meczów bez porażki, w tym czterech zwycięstw. Mowa o trzech meczach w Premier League oraz dwóch spotkaniach Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce Arsenal ograł 1:0 Wolves, a później wygrał 2:1 z Gironą w Lidze Mistrzów.

Forma Manchesteru City

Manchester City zażegnał już największy kryzys i konsekwentnie pnie się w górę ligowej hierarchii. Aktualnie podopieczni Pepa Guardioli zajmują czwarte miejsce ze stratą sześciu punktów do swoich najbliższych rywali. W poprzedniej kolejce „Obywatele” ograli 3:1 Chelsea. Takim samym stosunkiem, odwracając losy spotkania, wygrali z Club Brugge i rzutem na taśmę zapewnili sobie awans do play-off Ligi Mistrzów.

Przewidywane składy Arsenal – Manchester City

Arsenal : Neto – Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori – Odegaard, Jorghinho, Merino – Sterling, Havertz, Nwaneri

: Neto – Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori – Odegaard, Jorghinho, Merino – Sterling, Havertz, Nwaneri Manchester City: Ederson – Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol – Kovacic, Gundogan, Silva, De Bruyne, Foden – Haaland

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Manchester City?

Transmisję na żywo obejrzysz na platformie Viaplay.

Statystyki na typy bukmacherskie Arsenal – Manchester City

Arsenal nie przegrał od pięciu meczów

Manchester City przegrał tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań

Arsenal strzelił przynajmniej dwa gole w trzech ostatnich meczach przed własną publiką

Manchester City zdobył przynajmniej dwie bramki w czterech ostatnich spotkaniach na wyjeździe

Arsenal strzela w tym sezonie średnio 1,91 gola na mecz Premier League

Manchester City może pochwalić się średnią 2,04 bramki na spotkanie Premier League w tym sezonie

Typowanie wyniku meczu Arsenal vs Manchester City

Kiedy dochodzi do pojedynku tak uznanych drużyn, w dodatku będących w dobrej formie i mogących pochwalić się niezłą skutecznością, to kibice na pewno nie powinni narzekać na nudę. Spodziewam się co najmniej kilku trafień na Etihad Stadium. Wynik będzie kwestią otwartą, ale więcej jakości widzę po stronie Arsenalu, który w tym sezonie jest stabilniejszą drużyną, a w dodatku będzie miał wsparcie własnej publiczności. Arsenal wygrał też ostatni domowy mecz przeciwko City. „Obywatele” dość słabo w ostatnim czasie radzą sobie na wyjazdach przeciwko słabszym drużynom. Widać to chociażby po porażkach z PSG i Aston Villą czy remisie przeciwko Brentford. Stawiam więc typy na wygraną „Kanonierów” lub remis po kursie 1.31 w Betfanie.

