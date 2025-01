GKS wypożyczył talent z Ekstraklasy i przedłużył dwie umowy

GKS Katowice nie ma zamiaru się zatrzymywać. Beniaminek dokonuje kolejnych transferów i przedłuża umowy z następnymi podstawowymi graczami. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu ”Meczyki.pl”, po Filipie Szymczaku kolejnym, który przeniesie się na Śląsk na zasadzie półrocznego wypożyczenia będzie Dawid Drachal z Rakowa Częstochowa. Dodatkowo, zgodnie z oficjalnym komunikatem GKS-u na dłużej w Katowicach zostaną Dawid Kudła i Marcin Wasielewski.

GKS wypożyczy zdolnego młodzieżowca Rakowa Częstochowa

Dawid Drachal to zaledwie 19-letni wychowanek Miedzi Legnica, w której barwach już dwa sezony temu zaistniał w Ekstraklasie. Klub z Dolnego Śląska nie zdołał się utrzymać, jednak młody zawodnik ofensywny swoją postawą zwrócił uwagę innych klubów. Najkonkretniejszy w walce o młodzieżowca był Raków Częstochowa i za około 600 tysięcy euro ściągnął go do siebie.

W drużynie Dawida Szwargi miał problemy z wywalczeniem miejsca na boisku, mimo że gdy już się na nim pojawił, to prezentował się z obiecującej strony. Trener najczęściej decydował się na niego stawiać, gdy inny gracze byli tego dnia niedostępni lub potrzebowali odpoczynku. Drachal szczególnie w pamięć kibiców wpisał się meczem z Duchem Chorzów. Jego drużyna wygrała to spotkanie 5:3, a młodzieżowy reprezentant Polski popisał się ustrzeleniem hat-tricka.

W obecnym sezonie Marek Papszun nie był szczególnie chętny, żeby decydować się na tego zawodnika. Miał innych, bardziej doświadczonych graczy, których częściej obdarzał zaufaniem. 19-latek często siedział na ławce rezerwowych lub znajdował się poza kadrą meczową. Jego jedyny gol w tym sezonie to wejście na końcówkę i trafienie do siatki w pierwszej kolejce PKO BP Ekstraklasa z Motorem Lublin (wygrana 2:0 na wyjeździe). Z pewnością był on niezadowolony z liczby występów, więc to nic zaskakującego, że w najbliższych dniach dołączy do GKS-u.

Drachal to trzeci transfer przeprowadzony przez beniaminka PKO BP Ekstraklasy tej zimy. Pierwszy z nich to były zawodnik Wisły Kraków Konrad Gruszkowski, powracający do Polski po przygodzie w słowackiej Dunajskiej Stredzie. Podobnie, jak Drachal, do klubu na zasadzie półrocznego wypożyczenia z Lecha Poznań dołączył napastnik – Filip Szymczak. On nie spełnił oczekiwań Nielsa Frederiksena i nawet nie wypełniał dobrze roli zmiennika Mikaela Ishaka.

GKS przedłużył umowy z podstawowymi zawodnikami

”GieKSa” dodatkowo oficjalnie poinformowała o przedłużeniach umów z kolejnymi piłkarzami. Wcześniej GKS ogłaszał, że w Katowicach na dłużej pozostanie reprezentant Estonii Marten Kuusk. Teraz umowy do końca czerwca 2027 podpisali Dawid Kudła i Marcin Wasielewski. Pierwszy z nich to pewny punkt między słupkami. Rafał Górak może na nim polegać, a ten odpłaca się dobrymi występami. Nie oddał miejsca w składzie nawet po transferze Rafała Strączka z francuskiego Bordeaux.

Podobnie boczny obrońca wystąpił w każdym możliwym spotkaniu rundy jesiennej PKO BP Ekstraklasy. Były zawodnik Lecha Poznań czy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza gwarantuje solidność i spore doświadczenie z występów na polskich boiskach. W rywalizacji u siebie przy Bukowej z Widzewem Łódź wpisał się nawet na listę strzelców.

GKS Katowice po rundzie jesiennej zajmuje dziesiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Ekipa Rafała Góraka zmagania ligowe po przerwie zacznie już w piątek 31 stycznia. Tego dnia o godzinie 18:00 przed własną publicznością zmierzy się ze Stalą Mielec. Tydzień później w meczu wyjazdowym sprawdzi swoje umiejętności na tle Rakowa Częstochowa.