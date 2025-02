Fame MMA 24 – 08.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o Fame MMA 24

Data i godzina: 8 lutego, 19:30

Miejsce: ATM Studio w Warszawie

Po raz pierwszy największa freakowa organizacja w Polsce zorganizuje swoje wydarzenie w… studio telewizyjnym. Podczas gali Fame MMA 24 emocji nie powinno jednak zabraknąć. Wszystko z uwagi na szalony turniej i elektryzujące starcia na regularnej karcie walk. Będzie się działo! Sprawdź już teraz moje typy bukmacherskie.

Fame MMA 24 – typy bukmacherskie

Fame MMA 24 typy: wygrane Pasternaka, Binkowskiego oraz Szadzińskiego

Przygotowałem na Fame MMA 24 typy na trzy, moim zdaniem, najbardziej interesujące walki. Stawiam na wygrane Michała Pasternaka, Artura Binkowskiego oraz Gracjana Szadzińskiego.

Michał Pasternak vs Denis Labryga typy bukmacherskie

Michał Pasternak to doświadczony zawodnik mieszanych sztuk walki. I choć ma na swoim koncie już siedem starć dla freakowych organizacji, to jeszcze nigdy nie było dane mu walczyć w mma. Czas to zmienić. Po drugiej stronie klatki stanie Denis Labryga. Zawodnik młodszy, ale też silniejszy i dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi, a przede wszystkim kilkadziesiąt kilogramów cięższy od Pasternaka. Sądzę jednak, że ogromne doświadczenie „Wampira” weźmie górę. O ile Labryga może być początkowo groźny w stójce, to z biegiem czasu może brakować mu tlenu. Pasternak zawsze rozkręcał się z minuty na minutę, a dodatkowo posiada zdecydowanie lepsze umiejętności parterowe. Niewykluczone więc, że poszuka poddania. Spodziewam się wygranej Michała Pasternaka.

Artur Binkowski vs Tomasz Majewski typy bukmacherskie

To starcie, do którego zdaniem niektórych w ogóle nie powinno dojść. Artur Binkowski, a więc były Olimpijczyk, którego zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne jest wielką niewiadomą kontra Tomasz Majewski. Wiekowy już dziennikarz, który stoczy pierwszą profesjonalną walkę w swojej karierze. Tak naprawdę gdyby do tego pojedynku doszło kilka lat temu, to z Majewskiego przysłowiowo nie byłoby co zbierać. Teraz jednak szanse się nieco wyrównują, aczkolwiek wciąż Binkowski jest faworytem. Wydaje się, że „Orzeł Biały” może przegrać tylko sam ze sobą – jeśli zacznie pajacować, zamiast walczyć. Automatyzmy, które wypracował przez lata swojej kariery powinny wystarczyć na Majewskiego. Majewski, co pokazały konferencje prasowe, może nie wytrzymać presji. Widać było na jego twarzy i w zachowaniu delikatne zawahanie, a kiedy zamkną się drzwi klatki, wówczas zmierzy się z emocjami, z którymi jeszcze się nie pojedynkował. Stawiam typy na Binkowskiego. Niewykluczone, że Olimpijczyk skończy wszystko przed czasem.

Alan Kwieciński vs Gracjan Szadziński typy bukmacherskie

Turniejowe starcie Alana Kwiecińskiego z Gracjanem Szadzińskim to jeden z ciekawszych ćwierćfinałowych pojedynków podczas Fame MMA 24. Kwieciński, który specjalizuje się w K-1 zmierzy się z Gracjanem, który spróbuje zmazać plamę na honorze po porażce z Good Boysami. „Gracek” przegrał trzy ostatnie walki, ale pięć ostatnich zwycięstw, które odnosił to po ciosach. Szadziński potrafi potężnie uderzać, co jest dla niego dobrą informacją – zwłaszcza przy zasadach, które ograniczają parter. Ze strony Kwiecińskiego możemy spodziewać się kopnięć, ale Sadziński powinien iść cały czas do przodu. Kwieciński niekoniecznie dobrze sobie radzi spychany do defensywy. Dodatkowo Gracjan dysponuje niezmordowanym charakterem i bije się zawsze do przysłowiowej ostatniej kropli kriw. Stąd stawiam typy na wygraną Gracjana. Nie zdziwię się, jednak jeżeli o wszystkim zadecydują sędziowie.

Fame MMA 24 – karta walk

Finał turnieju Fame MMA 24

[Boks, małe rękawice] : Amadeusz „Ferrari” Roślik vs Josef „Josef Bratan” Simao

: Amadeusz „Ferrari” Roślik vs Josef „Josef Bratan” Simao [MMA] : Michał „Wampir” Pasternak vs Denis Labryga

: Michał „Wampir” Pasternak vs Denis Labryga Półfinał turnieju

Półfinał turnieju

[Boks, małe rękawice] : Artur „Orzeł Biały” Binkowski vs Tomasz „Tomek z FightSportu” Majewski

: Artur „Orzeł Biały” Binkowski vs Tomasz „Tomek z FightSportu” Majewski [MMA] : Denis „Bad Boy” Załęcki vs Piotr „Niebieski Samuraj” Hallmann – ćwierćfinał turnieju

: Denis „Bad Boy” Załęcki vs Piotr „Niebieski Samuraj” Hallmann – [MMA] : Alan Kwieciński vs Gracjan „Gracek” Szadziński – ćwierćfinał turnieju

: Alan Kwieciński vs Gracjan „Gracek” Szadziński – [MMA] : Alberto Simao vs Krzysztof „Malicha” Maliszewski – ćwierćfinał turnieju



: Alberto Simao vs Krzysztof „Malicha” Maliszewski – [MMA] : Marcin „Polish Zombie” Wrzosek vs Paweł „Tybori” Tyburski – ćwierćfinał turnieju

: Marcin „Polish Zombie” Wrzosek vs Paweł „Tybori” Tyburski – [MMA]: Bartosz Szachta vs Oskar Wierzejski

Gdzie oglądać Fame MMA 24?

Całą galę Fame MMA 24 będziesz mógł obejrzeć w formacie PPV. Dwie pierwsze walki dostępne będą również za darmo, na oficjalnym kanale federacji na platformie Youtube.

Nadchodzące mecze

fot. Press Focus