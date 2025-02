Zapomniany po kontuzji zawodnik wypożyczony z Manchesteru United

Manchester United na koniec zimowego okienka transferowego wypożyczył PSV Eindhoven trochę zapomnianego już przez wszystkich obrońcę. Miał swój świetny czas, gdy był podstawowym wyborem. Jednak kontuzja mocno zahamowała jego rozwój, a teraz w ogóle nie znajduje się om w planach Rubena Amorima. Tyrell Malacia wróci do rodzimej Eredivisie po prawie trzech latach w Premier League.

Poważna kontuzja Tyrella Malacii

Tyrell Malacia nie miał łatwej przeprawy w Manchesterze United. Wszystko oczywiście przez fatalną kontuzję, z jaką zmagał się niemal przez cały swój pobyt na Old Trafford. Boczny obrońca trafił do Premier League w 2022 roku za 15 milinów euro z Feyenoordu. Zanotował bardzo dobre wejście do drużyny, gdzie imponował zwłaszcza nieustępliwością i odwagą w swoich boiskowych poczynaniach.

W obliczu kontuzji Luke’a Shawa niemal od początku wskoczył do podstawowej jedenastki i spisywał się tam tak dobrze, że nawet kiedy Anglik wyzdrowiał, Holender nie oddał mu swojego miejsca. Jednak na początku 2023 roku zaczął odczuwać dolegliwości w kolanie. Nie zgłosił tego w obawie przed utratą miejsca w podstawowym składzie. Dopiero pod koniec sezonu ligowego wyjawił swój problem.

Podczas przerwy między sezonami Malacia podjął decyzję o leczeniu na własną rękę. Wbrew sugestii klubu, postanowił udać się do Holandii, gdzie przeszedł operację kolana. Jak się okazało, zabieg uszkodzonej łąkotki nie przebiegł pomyślnie, a fragmenty chrząstki nie goiły się w odpowiedni sposób. Widząc to, w październiku 2023 roku podjęto decyzję o ponownej operacji, którą wykonał ten sam chirurg.

Jego rehabilitacja przebiegała o wiele dłużej niż początkowo zakładano i wbrew wcześniejszym prognozom, Malacia wrócił do gry w barwach „Czerwonych Diabłów” dopiero w listopadzie 2024 roku. Oznacza to, że powrót do zdrowia zajął mu prawie 17 miesięcy, a konkretnie 517 dni. W obecnym sezonie wystąpił w dziewięciu meczach. Łącznie podczas swojej blisko trzy letniej przygody na Old Trafford zagrał tylko 47 razy.

Manchester United wypożyczył go do Eredivisie

Manchester United w ostatnich dniach zimowego okienka transferowego dokonał wzmocnienia na lewą stronę wahadła. Do klubu dołączył Patrick Dorgu z Lecce za ponad 30 milionów euro. 20-latek jest bocznym obrońcą, jakiego oczekuje Ruben Amorim. Oprócz wahadła może wystąpić na środku obrony, jednak przede wszystkim znany jest ze swoich ofensywnych zapędów.

W przeszłości występował również na pozycji skrzydłowego. Do zdrowia pomału wraca również Luke Shaw. Anglik jednak również bardzo często nękany jest przez kontuzje i nie wiadomo na jak długo powróci tym razem. Rywalizację o miejsce w składzie z Malacią wygrywali w ostatnim czasie Diogo Dalot oraz Noussair Mazraoui. Obaj zawodnicy występowali na lewej flance z konieczności, ponieważ o wiele lepiej czują się na prawej obronie.

Wobec tego Manchester United jak i sam Holender doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie wypożyczenie. Jak poinformował Fabrizio Romano, 25-latek niebawem zostanie zaprezentowany jako zawodnik PSV Eindhoven. Zostanie wypożyczony do drużyny mistrza Holandii do końca obecnego sezonu. Będzie to zarazem powrót jego do Eredivisie po niemal trzech latach. W zespole PSV powinien otrzymać więcej szans na grę i tym samym wrócić do formy jaką imponował przed feralną kontuzją.

Fot. PressFocus