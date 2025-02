Polak opuścił szeregi Milanu. Powalczy o awans do Bundesligi

AC Milan oficjalnie poinformował o odejściu 19-letniego Polaka – Dariusza Stalmacha. Środkowy pomocnik, który w ostatnim czasie występował w trzecioligowej drużynie ”AC Milan Futuro”, został sprzedany do Magdeburga. W nowym klubie będzie walczył o awans do Bundesligi, bowiem Magdeburg zajmuje barażowe trzecie miejsce.

Polak robił furorę w młodzieżowych drużynach Milanu

Debiut w seniorskiej barwach Dariusz Stalmach zaliczył tuż przed swoimi 15. urodzinami. Od razu został rzucony na głęboką wodę, bowiem trener Górnika Zabrze Jan Urban wystawił go w pierwszym składzie na mecz z Legią Warszawa. Był to jeden z jego czterech występów w seniorskim zespole Górnika, który zaczął w wyjściowej jedenastce. Łącznie zagrał w nim 22 razy i zaliczył jedną asystę. Już dziewięć miesięcy po debiucie zgłosił się po niego Milan, który zapłacił za utalentowanego pomocnika 700 tysięcy euro.

W ciągu nieco ponad dwóch lat na poziomie Primavery (odpowiednik Serie A, ale do lat 20) rozegrał 73 mecze, w których zdobył pięć bramek i zaliczył siedem asyst. W sezonie 2022/23 dotarł z zespołem Primavery do półfinału Młodzieżowej Ligi Mistrzów, a rok później zagrał z nią w finale tych rozgrywek. Do tego aż 18 razy wychodził na boisko z opaską kapitańską. W tym sezonie zadebiutował w drużynie ”Milan Futuro”, a pod koniec 2024 roku definitywnie został przeniesiony do trzecioligowych rezerw ”Rossonerich”.

Opuścił ”Rossonerich” po 2,5 roku. Teraz powalczy o Bundesligę

W czwartym występie w barwach trzecioligowych rezerw zdobył premierową dla nich bramkę. Tym trafieniem sprawił sobie niezły prezent urodzinowy, bowiem cztery dni później skończył 19 lat. Jak się okazuje, na tym jednym golu jego dorobek w zespole ”Milan Futuro” się zakończy. ”Rossoneri” niespodziewanie ogłosili transfer definitywny Stalmach do Magdeburga. Jego umowa z klubem ze stolicy Lombardii obowiązywała do czerwca tego roku, więc był to ostatni moment, by cokolwiek na nim zarobić.

Magdeburg to klub występujący na zapleczu Bundesligi, który w tym sezonie walczy o awans do ekstraklasy. Na 14 kolejek przed końcem sezonu zajmuje barażowe trzecie miejsce, ale ma tyle samo punktów – 35 – co zajmujące miejsce premiowane bezpośrednim awansem HSV. Co ciekawe, aż 28 punktów klub ten zdobył na wyjeździe, co jest absolutnie najlepszym wynikiem w tym sezonie 2. Bundesligi. Z kolei nikt nie punktuje u siebie gorzej od nich. W dziewięciu domowych meczach Magdeburg… nie wygrał ani razu.

Co więcej, od ostatniej domowej wygranej Magdeburga minął niemal rok, bowiem zespół Saksonii po raz ostatni przed własną publicznością wygrał 24 lutego 2024 roku. Od czasu pokonania u siebie Schalke 3:0 domowy bilans FCM to dziesięć remisów i cztery porażki w 14 meczach. Z kolei wszystkie trzy ostatnie wyjazdowe mecze zespołu prowadzonego przez Christiana Titza kończyły się wynikiem 2:5.

