Śląsk pożegnał go już po pół roku. Szybko znalazł nowy klub

W środę 5 lutego Śląsk Wrocław oficjalnie poinformował o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron z Mateuszem Bartolewskim. Lewy obrońca szybko jednak znalazł nowego pracodawcę. Podpisał umowę ze znajdującym się w strefie spadkowej Betclic 1. Ligi Chrobrym Głogów.

Niewypał transferowy Śląska Wrocław

Mateusz Bartolewski ze Śląskiem Wrocław związał się latem 2024 roku umową do końca tego sezonu. Kontrakt nie został jednak wypełniony, bowiem na początku lutego doszło do jego rozwiązania za porozumieniem stron. Odejście 27-latka z wicemistrza Polski wisiało w powietrzu już od kilku tygodni, gdyż nowy trener Ante Simundza ”ze względów sportowych” nie zabrał go na obóz przygotowawczy do Hiszpanii. Do tego sprowadzony został nowy piłkarz na jego pozycję (lewą obronę) – Marc Llinares.

Jego licznik zatrzymał się na zaledwie 143 minutach, co było piątym najniższym wynikiem w zespole Śląska w rundzie jesiennej. Złożyło się to na pięć występów, z czego maksymalnie na boisku spędził jedną połowę. Zdążył w tym czasie dwa razy wpisać się do protokołu meczowego, ale z powodu żółtych kartek. Więcej minut zaliczył w trzecioligowych rezerwach – nieco ponad 500. Tam wystąpił w siedmiu spotkaniach i strzelił nawet gola w wygranym 3:0 meczu z Polonią Słubice.

Znów zagra na Dolnym Śląsku

Przedwczesne odejście ze Śląska Wrocław oznacza, że najpewniej uniknąłby drugiego z rzędu spadku z PKO BP Ekstraklasy. W poprzednim sezonie zaliczył bowiem spadek z Ruchem Chorzów, do którego wrócił po trzech latach. WKS traci zaś już dziewięć punktów do bezpiecznej strefy. Niewykluczone jednak, że Bartolewski i tak zaliczy w tym sezonie spadek, ale do Betclic 2. Ligi. Podpisał bowiem umowę do końca sezonu z Chrobrym Głogów, który po rundzie jesiennej Betclic 1. Ligi otwiera strefę spadkową.

Z 37 straconymi bramkami Chrobry jest ex aequo ze Stalą Stalowa Wola drugą najgorszą defensywą rozgrywek. Jednak za kadencji nowego szkoleniowca – Łukasza Becelli, który przejął głogowian po porażce 0:3 w zaległym meczu z Wisłą Kraków, Chrobry w trzech ostatnich meczach rundy jesiennej Betclic 1. Ligi zdobył cztery punkty. Dla porównania, tyle samo punktów drużyna ta zdobyła w siedmiu ostatnich meczach pod wodzą Piotra Plewni. Do zamykającej bezpieczną strefę Kotwicy Kołobrzeg „Chagiery” tracą punkt.

Chrobry to dla Bartolewskiego trzeci klub z Dolnego Śląska w jego karierze. W latach 2020-23 występował w Zagłębiu Lubin, gdzie rozegrał 54 mecze. Zdobył w nich trzy bramki i zaliczył tyle samo asyst. Okazja do oficjalnego debiutu w nowych barwach nastąpi w niedzielę 16 lutego o godzinie 17:00, gdy głogowianie podejmą u siebie walczącą o awans do PKO BP Ekstraklasy Wisłę Płock. Wcześniej zespół Becelli rozegra jeszcze dwa sparingi. Wcześniej Chrobry rozegrał pięć sparingów i nie przegrał ani jednego, a cztery wygrał.

fot. PressFocus