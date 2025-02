Marcelo zakończył karierę. Real Madryt dziękuje za wszystko

36-letni Marcelo powiedział „pas” i zakończył swoją piłkarską karierę. Brazylijczyk, który był uważany swego czasu za jednego z najlepszych lewych obrońców na świecie, najwięcej osiągnął w barwach Realu Madryt, z którym to zdobył aż 25 trofeów. „Królewscy” podziękowali piłkarzowi za wszystko, wystosowując specjalny komunikat.

Marcelo zakończył karierę

Po trzech miesiącach bez klubu Marcelo zdecydował się zakończyć karierę. Od listopada ub. roku 36-latek pozostawał bez pracodawcy, gdy rozstał się w burzliwych okolicznościach z Fluminense. Teraz Brazylijczyk poinformował o swojej decyzji w specjalnym materiale, opublikowanym w mediach społecznościowych.

– Moja miłość do piłki przyszła od strony mojego dziadka. To on chciał, żebym został zawodowym piłkarzem i zrobiłem wszystko, co możliwe, by to zrobić. Gdy miałem 18 lat Real Madryt zapukał do moich drzwi i przybyłem tutaj. Teraz mogę powiedzieć, że jestem jednym z madrytczyków. Tu stworzyłem razem z moją żoną rodzinę. 16 sezonów, 25 tytułów, 5 Lig Mistrzów, bycie jednym z kapitanów… I tyle, tyle magicznych nocy na Bernabéu. Ale jazda! – powiedział w specjalnym nagraniu legendarny defensor.

Gra w koszulce Brazylii od najmłodszych kategorii wiekowych była wielkim zaszczytem. W pamięci będą miał na zawsze dwa medale olimpijskie i Puchar Konfederacji. Powrót do Fluminense był dla mnie powrotem do klubu, w którym się wychowałem. Pomogłem w zdobyciu trzech tytułów, w tym Copa Libertadores, pozostawiając dziedzictwo dla najmłodszych w postaci Stadionu Marcelo Vieiry. Moja historia jako piłkarza tutaj się kończy. Ale wciąż mam wiele do zaoferowania piłce. Dziękuję za wszystko – dodał.

Legenda Realu Madryt i nie tylko

Marcelo najbardziej znany był z gry w Realu Madryt, do którego trafił w 2007 roku z Fluminense. Miał wówczas zaledwie 18 lat, ale już widziano w nim następcę Roberto Carlosa, który wtedy odchodził do Fenerbahce. Z czasem wszedł w buty swojego legendarnego rodaka. Na Santiago Bernabeu spędził aż 15 lat. Przez ten okres rozegrał w białej koszulce 546 spotkań, zdobył 38 bramek i zanotował 103 asysty. Wygrał aż 25 trofeów, w tym pięć razy Ligę Mistrzów.

Marcelo był nowoczesnym lewym obrońcą. Jego drybling i niezwykła technika złożyły się na nie tylko efektowną grę i asysty, ale też współpracę z Cristiano Ronaldo na lewej stronie. Obaj panowie dzięki temu stali się przyjaciółmi nie tylko na boisku. „Królewscy” nie przywykli do sentymentów, aczkolwiek po ogłoszeniu decyzji swojego byłego piłkarza postanowili wydać komunikat, w którym podziękowali mu za wszystko, czego dokonał w ich barwach.

Z Realu Madryt Marcelo odszedł w 2022 roku, a następnie trafił do greckiego Olympiakosu. Nie pobawił tam zbyt długo, gdyż po rozegraniu raptem 10 meczów opuścił Grecję i wrócił do Fluminense, którego jest wychowankiem. Z „Trójkolorowymi” wywalczył ostatni w karierze puchar – Copa Lipertadores. Niestety, ale w listopadzie 2024 roku rozwiązał umowę z klubem z powodu kłótni z trenerem Mano Menezesem.

W jednym ze spotkań w lidze miał wejść na boisko w końcówce spotkania. Był już gotów do wejścia, jednak został cofnięty na ławkę rezerwowych przez trenera Mano Menezesa. Między zawodnikiem i szkoleniowcem doszło do kłótni. „Usłyszałem coś, co mi się nie spodobało i zmieniłem zdanie” – tłumaczył swoją decyzję Menezes na pomeczowej konferencji prasowej.

Marcelo to również 58-krotny reprezentant Brazylii. Z kadrą „Canarinhos” sięgnął w 2008 roku po brąz na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie oraz srebro cztery lata później w Londynie. Do tego wywalczył z kadrą Puchar Konfederacji w 2013 roku. Zadrą na pewno pozostanie u niego występ na mundialu w 2014 roku w Brazylii. Marcelo był bowiem członkiem drużyny, która przegrała słynny półfinał z Niemcami 1:7.

fot. PressFocus