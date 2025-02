RB Lipsk bez gwiazdy nawet na dwa miesiące

Los nie oszczędza drużyny RB Lipsk w sezonie 2024/2025. Plaga kontuzji nie odpuszcza w zespole prowadzonym przez Marco Rose – tym razem klub z Saksonii potwierdził, że Xaver Schlager będzie potrzebował dłuższej przerwy, niż wcześniej zakładano… Przy optymistycznym scenariuszu, austriacki pomocnik wróci pod koniec marca do akcji.

Lipsk bez Schlagera na kolejne tygodnie

Niestety, ale ekipa RB Lipsk będzie zmuszona radzić sobie bez Xavera Schlagera znacznie dłużej niż wcześniej przypuszczano. Klub z Saksonii potwierdził za pośrednictwem swojego oficjalnego serwisu, że gwiazda środka pola „Byków” była zmuszona poddać się operacji kolana, która spowoduje, że jego powrót do gry wydłuży się o co najmniej sześć tygodni. Choć oficjalne stanowisko RBL sugeruje półtora miesiąca przerwy, niektórzy dziennikarze sugerują, że absencja Austriaka potrwa około dwóch miesięcy.

Z oficjalnego oświadczenia zamieszczonego na oficjalnej stronie RB Lipsk, możemy dowiedzieć się, że Marco Rose i spółka spodziewają się powrotu 27-latka do akcji dopiero po marcowej przerwie międzynarodowej, czyli mniej więcej – pod koniec marca. Niemniej jednak wkrótce powinien on wznowić lekkie treningi biegowe.

– Xaver Schlager będzie wyłączony z gry przez około sześć tygodni. Pomocnik przeszedł w tym tygodniu drobny zabieg na kolanie z powodu utrzymującego się dyskomfortu. W przyszłym tygodniu rozpocznie treningi biegowe i oczekuje się, że wznowi treningi po marcowej przerwie międzynarodowej (17-27 marca). Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, Xaver! – czytamy na oficjalnej stronie RB Lipsk.

Schlager największym pechowcem RB Lipsk

Xaver Schlager to bez wątpienia jeden z największych pechowców w zespole RB Lipsk. Wystarczy wspomnieć, że kontuzja kolana, której nabawił się w maju minionego roku, wykluczyła go z gry na wiele miesięcy.

Pomocnik opuścił przede wszystkim EURO 2024, gdzie wystąpiła jego reprezentacją narodowa (Austria). Podopieczni Ralfa Rangnicka doszli wówczas do 1/8 finału rozgrywek. Odkąd 27-latek trafił do drużyny „Byków” latem 2022 roku, wystąpił on w 78 oficjalnych meczach o stawkę, w których to zanotował udział przy 11 golach (dwie bramki oraz dziewięć asyst). Ogólnie rzecz biorąc Austriak w trakcie swojej dotychczasowej kariery doznał już trzech bardzo poważnych kontuzji.

Dwukrotnie zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, wskutek czego opuścił łącznie 364 dni! Jeśli natomiast prześledzimy wszystkie urazy i przerwy, Xaver Schlager był zmuszony pauzować przez 712 dni, co przekłada się na prawie dwa lata pauzy od futbolu. Do tej pory ominęło go 119 meczów – mowa o spotkaniach o stawkę na poziomie klubowym oraz reprezentacyjnym.

Jeśli mowa o jego ostatnim meczu dla RB Lipsk w sezonie 2024/25, to miało to miejsce 20 grudnia 2024 roku, kiedy to wraz z kolegami został rozbity przez Bayern Monachium aż 5:0. Krótko potem stwierdzono u niego nową kontuzję kolana, która stwarza mu poważne problemy do dziś.

Fot. PressFocus