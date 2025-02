warta poznań znalazła następcę Grobelnego

Warta Poznań w ostatnich tygodniach ogłosiła dwa wzmocnienia na wiosnę w Betclic 1. Lidze. Teraz przyszedł czas na najbardziej newralgiczną obecnie pozycję bramkarza. „Zieloni” znaleźli już jednak nowego golkipera. Będzie on następcą Jędrzeja Grobelnego, który po czterech latach i 58 występach dla „Zielonych” zdecydował się na przeprowadzkę do Arki Gdynia.

Warta Poznań pozyskała doświadczonego bramkarza

Warta Poznań oficjalnie ogłosiła transfer nowego bramkarza. To Daniel Kajzer, który ma na koncie 67 meczów na poziomie polskiej pierwszej ligi. Prawie 33-letni golkiper może o sobie powiedzieć, że pograł co nieco poza granicami Polski. Do stycznia tego roku był bowiem bramkarzem w Botewie Płowdiw z Bułgarii. Od kilku lat dyrektorem sportowym w klubie jest dobrze znany kibicom choćby Górnika Zabrze – Artur Płatek.

W aktualnej kampanii Polak nie zagrał ani razu w bułgarskiej ekstraklasie. Pierwsza drużyna Botewu grała też w eliminacjach do Ligi Mistrzów i Ligi Europy, gdzie polski bramkarz siedział na ławce rezerwowych. Ma na koncie 14 meczów, ale… we Vtorej Lidze – to drugi poziom rozgrywkowy. Grał tam w rezerwach Botewu Płowdiw. Wpuścił 31 bramek i zachował jedynie raz czyste konto. Kajzer przegrał tam ostatnie 12 spotkań z rzędu.

To nie pierwsze wzmocnienie klubu z Poznania. Podopieczni trenera Piotra Klepczarka zostali zasileni Krzysztofem Drzazgą (ex Wisła Kraków), czy wychowankiem PSG Nicolasem Rajselem, który jesienią grał w Kotwicy Kołobrzeg. To piłkarze po przejściach, ale jak doskonale wiadomo od wielu miesięcy – taka jest niestety rzeczywistość finansowa i sportowa Warty, że w takich piłkarzach muszą szukać okazji.

Kajzer zna Polskę

Do drużyny z Płowdiwu Kajzer trafił… dwukrotnie, bo grał tam jeszcze w latach 2017-2019. Wtedy tych występów notował więcej, był nawet podstawowym bramkarzem tej ekipy. Łącznie w pierwszej drużynie z Bułgarii zanotował 53 spotkania i wygrał dwa trofea – Superpuchar Bułgarii w 2018 oraz Puchar Bułgarii w 2024 roku. Gdy przestał grać, to także wrócił wtedy do Polski.

Polscy kibice mogą kojarzyć bramkarza z gry w Arce Gdynia oraz drużyn z Rybnika. Przed laty występował on też w Młodej Ekstraklasie w barwach Górnika Zabrze. Gdy za pierwszym razem wracał z Bułgarii, to do Śląska Wrocław, ale tam skończyło się na raptem jednym meczu w Pucharze Polski i trzech spotkaniach w rezerwach. „Odżył” tak naprawdę dopiero w Gdyni. Najpierw Ryszard Tarasiewicz, a potem Hermes bardzo często rotowali dwoma bramkarzami – Kacprem Krzepiszem i właśnie Kajzerem.

W połowie stycznia Kajzer rozwiązał umowę z Botewem, więc był do podpisania z wolnego kontraktu. Jego nowa ekipa – Warta Poznań – aktualnie jest na 13. miejscu w Betclic 1. Lidze. Nad strefą spadkową „Zieloni” mają jedynie trzy oczka przewagi (szesnasty jest Chrobry Głogów). Do baraży o Ekstraklasę strata jest znacznie większa i wynosi 13 oczek.

Fot. PressFocus