„Dynamicznie bym mu przy*****olił”. Trener rewelacji Betclic 2. Ligi wściekły na artykuł dziennikarza

Marcin Sasal, czyli trener prowadzącego w tabeli Betclic 2. Ligi beniaminka – Pogoni Grodzisk Mazowiecki wyraził niezadowolenie z tekstu dziennikarza portalu ”Weszło” – Michała Treli. Artykuł traktował o coraz większych problemach ze znalezieniem pracy wśród doświadczonych trenerów, bo w polskich klubach panuje moda na zatrudnianie młodszych szkoleniowców: – Dobrze, że nie zabronił mi wychowywać czteroletniej córki i dwóch synów, bo dynamicznie bym mu przypier*** – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Odbudowuje swoją pozycję na rynku trenerskim

Marcin Sasal na poziomie Ekstraklasy prowadził dwa kluby – Koronę Kielce oraz Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zespół ”Scyzorów” przejął pod koniec 2009 roku, a tuż przed końcem sezonu 2010/11 został zwolniony. Z kolei ”Górali” prowadził pod koniec rundy jesiennej sezonu 2012/13. W trakcie przerwy zimowej doszło do jego zwolnienia. Na ławce trenerskiej Podbeskidzia zasiadł w zaledwie… sześciu meczach, a bielszczanie pod jego wodzą zdobyli zaledwie cztery na 18 punktów.

Pracował też w Pogoni. Na 10 kolejek przed końcem okraszonego powrotem ”Portowców” do elity sezonu 2011/12 władze klubu go zwolniły. Przyczyniła się do tego porażka 1:2 z ostatnią w tabeli Olimpią Elbląg. To ten mecz, po którym słynnego wywiadu o „wk***niu” udzielił Radosław Janukiewicz. Następnie Sasal był selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 18 i 19, na poziomie I ligi prowadził Dolcan Ząbki oraz Pogoń Siedlce, drugoligową Legionovię Legionowo, trzecioligowy Motor Lublin oraz KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, a także czwartoligową Mazovię Mińsk Mazowiecki.

Przed sezonem 2023/24 został trenerem trzecioligowej Pogoni Grodzisk Mazowiecki i już w pierwszym roku pracy wywalczył z nią awans do II ligi. Z kolei po pierwszej części tego sezonu Betclic 2. Ligi pełniąca rolę beniaminka Pogoń prowadzi w tabeli i ma aż osiem punktów przewagi nad strefą barażową. Co więcej, w 19 ligowych meczach Pogoń nie poniosła ani jednej porażki, a aż 15 razy wygrała. Do tego w Pucharze Polski podopieczni Sasala wyeliminowali beniaminka PKO BP Ekstraklasy – Lechię Gdańsk.

Krytyka Niny Patalon

W ostatnich miesiącach o Sasalu głośno jest nie tylko ze względu na rewelacyjne wyniki jego Pogoni, ale także mocne wpisy, które publikuje na swoim Facebooku. Choćby zarówno po pierwszym, jak i rewanżowym dwumeczu z Austrią, który przesądził o pierwszym w historii awansie Polek na EURO kobiet, krytykował styl gry reprezentacji prowadzonej przez Ninę Patalon, czy zarzucał komentującym ten dwumecz w „TVP” kolorowanie rzeczywistości:

Ostro zareagował na artykuł dziennikarza ”Weszło”

Teraz szkoleniowiec Pogoni skomentował na swoim Facebooku artykuł Michała Treli z ”Weszło”. Tematem tekstu dziennikarza tego portalu oraz komentatora „Canal+” było zjawisko coraz większych problemów ze znalezieniem pracy wśród doświadczonych trenerów, bowiem polskie kluby obecnie preferują stawianie na młodszych. Jedna z części tekstu została zatytułowana: ”Budowanie reputacji od zera” i zawarty w niej został przykład Sasala, który dopiero po sukcesie kilka szczebli niżej może po latach przypomnieć o sobie klubom Ekstraklasy.

– Zdecydowana większość trenerów w sile wieku, którzy przewinęli się przez Ekstraklasę w ostatnich 10-15 latach, by znów się w niej znaleźć, musiałaby mozolnie budować pozycję w zawodzie praktycznie od nowa. Mniej więcej jak Marcin Sasal, który w wieku 39 lat, jako modny trener nowej fali, trafił na bazie dobrych wyników w Dolcanie Ząbki do ekstraklasowej Korony Kielce.

– (…) Mając 42 lata, Sasal poprowadził ostatnie jak dotąd spotkania w Ekstraklasie. Potem pracował w sześciu klubach, ale od ośmiu lat nie wyżej niż na trzecim szczeblu. Dopiero obecnie, mając 54 lata, wywalczywszy z Pogonią Grodzisk Mazowiecki awans do II ligi i świetnie spisując się z beniaminkiem na tym szczeblu, być może będzie mógł przypomnieć o sobie klubom z dwóch najwyższych lig.

– Teoretycznie najlepszą dekadę, kiedy jeszcze nie był wypalony, ale już zebrał odpowiednie doświadczenia, spędził na peryferiach polskiej piłki. Jeśli kiedyś wróci wyżej, to już na bazie innych atrybutów niż wtedy, gdy się tam pojawiał. Nie będzie już „młody, dynamiczny, ze świeżą głową” tylko „doświadczony, pragmatyczny, który z niejednego pieca chleb jadł – czytamy w tekście Michała Treli.

Do tego artykułu na swoim Facebooku odniósł się Sasal i znów nie przebierał w słowach. Trener Pogoni Grodzisk Mazowiecki napisał:

– Pan ,,dziennikarz” Trela na Weszło napisał o mnie, że „już nie będzie młody, dynamiczny , że świeżą głową – tylko doświadczony, pragmatyczny, który z niejednego pieca chleb jadł”. Dobrze, że nie zabronił mi wychowywać czteroletniej córki i dwóch synów, bo dynamicznie bym mu przy*****olił. Po co segregować i dzielić środowisko trenerskie? Promować słabiaków od Dr. Grycmanna ze szkółki tłumaczy portugalskich czasopism? Mam z nimi do czynienia na co dzień. Nawet im przestałem już współczuć.

– Jeśli oglądał jegomość dziennikarzyna choć jeden mecz Pogoni ze zrozumieniem i obejrzał kilka ze 108 bramek z 2024 roku, to wypada mnie nie szufladkować. Czy mi się chce? Tacy ludzie jak Kolator [były wiceprezes PZPN], Grycmann [dyrektor szkoły trenerów PZPN] i inni pseudoznawcy motywują mnie na tyle, żeby pokazać, jak drużyna i klub niszowy doszedł do pierwszego miejsca w drugiej lidze. To jeszcze nie koniec. Wiadomo, że ci nieudacznicy będą niezadowoleni. Może koniec z tą ich karuzelą na szkolenie beztalenci?

Autor tekstu, dziennikarz ”Weszło” – Michał Trela na portalu X (dawniej Twitter) odniósł się do słów trenera. Napisał, że Sasal został przedstawiony w pozytywnym świetle, a także zdziwił się, skąd tekst o zabranianiu przez dziennikarza wychowywania dzieci przez trenera.

Do zmagań ligowych po przerwie zimowej Pogoń wróci w sobotę 1 marca. Tego dnia o godzinie 13:00 zespół Sasala podejmie u siebie znajdujący się w strefie spadkowej GKS Jastrzębie. Do tego czasu piłkarze z Grodziska Mazowieckiego rozegrają jeszcze dwa sparingi przygotowawcze – z trzecioligowymi KSZO Ostrowiec Świętokrzyski i Avią Świdnik. W trakcie przerwy zimowej Pogoń rozegrała już cztery sparingi i wszystkie wygrała, w tym aż trzy z drużynami Betclic 1. Ligi – Polonią Warszawa (3:1), Zniczem Pruszków (4:0) i Wisłą Płock (4:2).

fot. Polskie Radio RDC / YouTube