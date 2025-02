Manchester City wyrało bitwę z Premier League. Przepisy odnośnie umów sponsorskich są nieważne?

Manchester City w swoich boiskowych poczynaniach nie radzi sobie zbyt dobrze w ostatnim czasie, o czym dobitnie świadczą wyniki zespołu. Jednak, jak się teraz okazuje, „The Citizens” wygrali jedną bitwę z Premier League. City zaskarżyło zasady APT, a więc reguły dotyczące umów sponsorskich, do czego przychylił się powołany panel prawny. Jego zdaniem wskazane wcześniej błędne trzy punkty dokumentu są nieważne oraz nierozerwalne z całością. Co taka decyzja oznacza dla ligi?

Manchester City kontra Premier League

W 2023 roku Premier League zablokował dwie duże umowy sponsorskie Manchesteru City oczywiście w oparciu o zasady APT (ang. Associated Party Transaction Rules). Dokument został przyjęty przez ligę w 2021 roku i miał on regulować umowy zawierane przez kluby oraz podmioty należące do właścicieli, albo podmioty blisko z nimi powiązane. Takie działanie miało na celu ograniczenie zawierania umów z zawyżonymi kwotami, co oznaczało po prostu „pompowanie” pieniędzy w klub. Sama w sobie idea jest jak najbardziej zrozumiała, jednak jeśli chodzi o kwestie formalne, pozostawiła ona wiele do życzenia.

Po wspomnianym zablokowaniu umów „The Citizens” uznali, iż regulacje APT były wprost nielegalne. Trybunał przychylił się do protestu City i wskazał konkretne trzy punkty, które są niezgodne z obowiązującym prawem. Zarówno klubowi, jak i lidze zależało na kolejnym orzeczeniu, które stwierdzi, czy trzy przepisy można po prostu zmienić i cały dokument APT może dalej funkcjonować. Działacze z Manchesteru upierali się, że nie można po prostu zmienić kilku punktów, bo są one ściśle powiązane z całym APT. Liga uznała jednak, że orzeczenie trybunału to była jedynie wskazówka i w listopadzie ubiegłego roku przegłosowano poprawki do tych przepisów (w głosowaniu klubów 16:4).

Nowe orzeczenie, czy posypią się pozwy?

Oczywiście klub nie zgadzał się na zmiany, ponieważ jego zdaniem wszystko było niezgodne z prawem. Powołany panel prawny w składzie: Christopher Vajda KC, Lord Dyson i Sir Nigel Teare orzekł jasno i wyraźnie. Trzy zasady, które zostały wskazane w pierwszym orzeczeniu (obowiązywały od 2021 do 2024 roku) są nieważne. W dodatku są one ściśle powiązane z resztą punktów – wręcz nierozerwalne. To oznacza, że całe regulacje APT były nielegalne, co oznacza zwycięstwo Manchesteru City w tej batalii sędziowskiej. Taka decyzja komisji może mieć duży wpływ na przyszłość ligi.

Praktycznie większość klubów, których umowy zostały zablokowane, bądź ich wartość znacznie zaniżona, będą mogły składać pozwy przeciwko lidze. Będą mogły także próbować udowodnić, że działanie ligi w ramach nielegalnych, według orzeczenia, przepisów miało jasny wpływ na poziom sportowy. To z kolei generowało szereg strat, poczynając na finansowych, później dochodząc nawet do wizerunkowych.

Angielskie media za taki przebieg sprawy obwiniają przede wszystkim ligę oraz dyrektora naczelnego – Richarda Mastersa. Miał on bagatelizować sprawę nawet po orzeczeniu, podkreślając, że po poprawkach APT obowiązuje bez zmian. Jednak co ważne, powołany panel będzie teraz badał te zmienione punkty, a więc sprawa może być całkowicie przegrana przez ligę. Należy zaznaczyć, że ta wygrana City oraz cała ta sprawa, nie ma związku z ponad setką postawionych zarzutów klubowi dotyczących nieprawidłowości finansowych klubu.

