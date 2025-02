Radomiak znalazł rozwiązanie swoich problemów w obronie?

Radomiak bardzo nieudanie rozpoczął rundę wiosenną. Drużyną pod wodzą nowego trenera przegrała wszystkie dotychczasowe mecze i ma duże problemy z grą w defensywie. Być może jednak nowy obrońca prosto z Ligue 1 sprawi, że obrona drużyny będzie bardziej szczelna. Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu „Weszło”, półroczne wypożyczenie jest już w fazie finalizacji.

Joao Henriques dostanie zawodnika, którego się domagał

Po odejściu Bruno Baltazara do francuskiego Caen nowym trenerem Radomiaka został jego rodak – Joao Henriques. Portugalczyk wejście do PKO BP Ekstraklasy ma jednak najgorsze z możliwych. W swoim debiucie przegrał na terenie mistrza Polski aż 0:5. Pierwsze trzy bramki jego zespół stracił przed upływem 10 minut rywalizacji. Tydzień później bardzo bliski wywiezienia zwycięstwa z obiektu przy Struga był ostatni w tabeli Śląsk Wrocław. Dopiero w ostatniej akcji meczu gospodarzom udało się uratować remis. W ostatniej kolejce Radomiak znów poniósł wyjazdową porażkę. Tym razem uległ Górnikowi Zabrze 2:3.

Joao Henriques preferuje ustawienie z dwoma środkowymi obrońcami. Niepodważalne miejsce w podstawowym składzie ma Rahil Mammadov. Azer zaliczył wiosną komplet 270 minut. Raz duet z nim utworzył wypożyczony z Legii Marco Burch, ale po swoim debiucie Szwajcar stracił miejsce w składzie. Wtedy swoją szansę dostał ściągnięty tej zimy z Litwy Kameruńczyk – Steve Kingue. Z nominalnych środkowych obrońców Radomiak ma jeszcze Mateusza Cichockiego, jednak od dłuższego czasu leczy on zerwane więzadła krzyżowe.

Według informacji Szymona Janczyka z portalu „Weszło” środek obrony z Radomia zostanie wzmocniony o kolejne nazwisko. Do klubu z ul. Struga trafić ma Saad Agouzoul z francuskiego Auxerre. Przeniesie się on na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Na taki ruch bardzo nalegał sam trener, co patrząc na jego początkowe mecze nie może dziwić. Radomiak pod wodzą Portugalczyka stracił aż 10 bramek w trzech meczach. Gra nie napawa zbytnim optymizmem, więc taki transfer, by ratować sytuację wydaje się w pełni uzasadniony.

Do Ekstraklasy trafi były młodzieżowy reprezentant Maroka

27-latek do Europy trafił LATEM 2019 roku. Po występach w klubie z rodzimego Marrakeszu został nowym zawodnikiem rezerw francuskiego Lille. Stamtąd był wypożyczony na sezon do Belgii, po czym szybko wrócił do Francji. Najpierw podpisał kontrakt z Sochaux, aż wreszcie dołączył do Auxerre. W poprzednich rozgrywkach był ważną składową wywalczonego awansu do Ligue 1. Jednak w tym sezonie został kompletnie odsunięty od składu i nie zagrał nawet symbolicznej minuty. W międzyczasie leczył jeszcze kontuzje.

Saad Agouzoul w przeszłości trzykrotnie reprezentował także młodzieżową reprezentację Maroka. Były to mecze towarzyskie rozegrane w 2018 roku. 27-latek zadebiutować w nowych barwach najprawdopodobniej będzie miał okazję w domowym meczu, kiedy jego nowa drużyna podejmie u siebie Legię Warszawa. Tydzień później na Struga przyjedzie Widzew Łódź, a w pierwszym marcowym spotkaniu drużyna Joao Henriquesa zmierzy się w Krakowie z Cracovią. Radomiak po 21 kolejkach ma na koncie 21 punktów, co przekłada się na 15. pozycję w tabeli.

fot. PressFocus