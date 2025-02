Legenda francuskiej piłki jaką jest napastnik Los Angeles FC Olivier Giroud zaczyna wkrótce swój pierwszy pełny sezon ligi MLS. Pierwsza w ogóle kampania dla niego personalnie nie była zbyt udana. Początek drugiej też nie należy do najlepszych – i to nie z powodów sportowych. Otóż byłego reprezentanta Francji okradziono w „Mieście Aniołów” a wartość skradzionych kosztowności w dolarach amerykańskich wynosi sześciocyfrową kwotę.

Legenda francuskiej piłki okradziona

Według informacji TMZ cytowanych przez „The Sun„, żona zawodnika imieniem Jennifer zgłosiła kradzież 5 lutego. Partnerka piłkarza zadziałała po odkryciu wybitej szyby w oknie swojej posesji. Dom został zakupiony przez parę we wrześniu ubiegłego roku. We włamaniu żaden z domowników nie ucierpiał.

Także TMZ podało, że kosztowności skradzione z domu francuskiej rodziny miały wartość 500 tysięcy dolarów. Policja odnotowała, że ​​skradziono wiele wartościowych przedmiotów, w tym 10 męskich zegarków. Nie dokonano jeszcze żadnych aresztowań w związku z tym incydentem. Departament Policji Los Angeles kontynuuje dochodzenie w sprawie przestępstwa.

To kolejna w ostatnich miesiącach kradzież, w której to w kontekście ofiary słyszymy o znanej osoby ze świata sportu w regionie Kalifornii. Poza Giroudem, okradziona została też legenda tych nowych czasów w NFL czyli Patrick Mahomes, a także znany ze związku z piosenkarką Taylor Swift Travis Kelce. W ostatnich miesiącach bardzo często dochodzi w takich okolicznościach do kradzieży ze strony tzw. szabrowników. Takie osoby przywłaszczają sobie porzucone w trakcie klęsk żywiołowych dobra materialne pozostawione przez ludzi.

Bardzo możliwe, że taka legenda jak Giroud padł ofiarą takiego procederu, zwłaszcza, że na początku roku Kalifornia i okolice Hollywood mierzyły się z ogromnymi pożarami. Poza wieloma gwiazdami, jedna z utytułowanych zawodniczek z kobiecego futbolu straciła dach nad głową.

Olivier Giroud gra w Los Angeles FC od lipca 2024 roku i ma ważną umowę do grudnia tego roku. Legenda francuskiej kadry zakończyła karierę w reprezentacji po ostatnim EURO rozgrywanym w Niemczech. Były napastnik Chelsea, Milanu czy Arsenalu, rekordzista bramek w historii francuskiej kadry, na tym międzynarodowym turnieju zagrał w czterech spotkaniach łącznie 56 minut, w każdej okazji wchodząc z ławki rezerwowych.

Fot. PressFocus