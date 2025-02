Wieczysta idzie na grubo – były król strzelców Ekstraklasy zagra w Krakowie

Wieczysta Kraków ma ogromne ambicje, aby trafić do PKO BP Ekstraklasy. Jest już na szczeblu centralnym i gra na trzecim poziomie rozgrywkowym. Podopieczni Sławomira Peszki radzą sobie ponadprzeciętnie, bowiem po rundzie jesiennej sezonu 2024/25 zajmują oni drugą lokatę w Betclic 2. Lidze. Teraz dostaną kolejne posiłki na boisku. I to jakie! To naprawdę „gruby” i wielki transfer!

Wieczysta idzie na grubo!

Jak poinformował Mateusz Miga z „TVP Sport” – w środę (18 lutego) Carlitos Lopez przyleci, aby odbyć testy medyczne przed podpisaniem kontraktu z Wieczystą. Dziennikarz napisał, że to „pewniak”. Co ciekawe, Hiszpan zasili szeregi drużyny nie w rundzie wiosennej, a od 1 lipca. Carlitos obecnie jest piłkarzem Atromitosu – klubu z Aten. To w tym momencie dziewiąta ekipa greckiej ekstraklasy. Współdzieli aktualnie szatnię z Makaną Baku, innym dawnym piłkarzem z Ekstraklasy.

Dla hiszpańskiego napastnika będzie to czwarta przygoda w Polsce. Najbardziej udana indywidualnie okazała się ta pierwsza – na Reymonta, gdy w Wiśle Kraków został królem strzelców Ekstraklasy i zyskał renomę znakomitego napastnika. Został uznany także piłkarzem sezonu i napastnikiem sezonu. Zdobył wtedy aż 24 bramki i dołożył siedem asyst. Napastnik sprowadzony z trzeciej ligi hiszpańskiej okazał się fenomenem na skalę polskiej ligi.

Już w pierwszej kolejce rozmontował Pogoń Szczecin, a w piątej z kolei został bohaterem derbów Krakowa i rozkochał w sobie fanów Wisły. Tak znakomita postawa zagwarantowała mu transfer do Legii, gdzie… zagrał w dwóch epizodach. Tam wygrał dwa trofea, z czego w pierwszym pobycie było to mistrzostwo kraju, a w 2023 – Puchar Polski. Zdecydowanie lepiej spisał się za pierwszym razem, gdy strzelił 16 goli w Ekstraklasie, a dokładając do tego inne rozgrywki było ich 21. Potem grał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w kilku innych klubach.

Hiszpański napastnik na polskich boiskach w Ekstraklasie do tej pory zagrał w 95 meczach. Zanotował przy tym 41 trafień oraz 15 ostatnich podań. Drugi z etapów gry w Warszawie to jego własne poświęcenie pod kątem finansów, bowiem część sumy odstępnego dołożył z własnej kieszeni. Dla Carlitosa Wieczysta będzie aż 16. klubem w karierze seniorskiej – gdy dołączy do klubu, będzie on liczył 35 lat na karku.

Druga liga jeszcze śpi, ale wybudza się ze snu

Drugoligowiec z Krakowa tej zimy dokonał już trzech ruchów. Poza królem strzelców drugiej ligi szwedzkiej Dijanem Vukojeviciem, do klubu z ul. Chałupnika 16 zawitał też Petar Brlek – doskonale znany zawodnik kibicom „Białej Gwiazdy”. Robiącym spore wrażenie transferem jest też pozyskanie Jakuba Peska, który jeszcze w pierwszej fazie sezonu zanotował w barwach Sparty Praga trzy występy w fazie ligowej Ligi Mistrzów.

Rozgrywki Betclic 2. Ligi zostaną wznowione 28 lutego starciem Polonii Bytom z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Wieczysta pierwsze spotkanie rozegra dzień później, w Łodzi podejmie drugą drużynę ŁKS-u.

