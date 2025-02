Reprezentant kraju zasilił Cracovię. „Pasy” zabezpieczają się na przyszłość?

Cracovia jest w kończącym się zimowym okienku transferowym jednym z najmniej aktywnych klubów PKO BP Ekstraklasy. Szeregi „Pasów” opuściło zaledwie dwóch piłkarzy, a do klubu z Kałuży przybyła taka sama liczba zawodników. Drugim wzmocnieniem zespołu Dawida Kroczka został reprezentant Bułgarii – Martin Minczew.

Reprezentant Bułgarii dołączył do Cracovii

Wraz z końcem tego sezonu wygasa kontrakt największej gwiazdy Cracovii – Benjamina Kallmana. Niewiele przemawia za tym, że reprezentant Finlandii pozostanie w stolicy Małopolski. Poprzedniego lata „Pasy” sprowadziły na pozycję „dziewiątki” Micka van Burena, choć jego wiek i liczby nie wskazują na to, by był on następcą Kallmana. 32-latek w 16 występach zdobył zaledwie trzy bramki i zaliczył dwie asysty. Z kolei Kacper Śmiglewski dopiero co wrócił po niemal rocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana.

Zresztą, wychowanek Polonii Warszawa i Cracovii na początku tego roku skończył dopiero 20-latek, więc wątpliwie, że wejdzie on w duże buty, jakie pozostawi po sobie Kallman. Potencjalnego następcy Fina „Pasy” mogą upatrywać w reprezentancie Bułgarii – Martinie Minczewie, który właśnie podpisał kontrakt z klubem z Kałuży do czerwca 2028 roku. Głównie występuje on na pozycji napastnika, choć jak sam mówił w rozmowie dla CracoviaTV, „najlepiej czuje się na prawym skrzydle”.

Kim jest Martin Minczew?

Przez ostatnie półtora roku 23-latek był zawodnikiem tureckiego Rizesporu, do którego trafił ze Sparty Praga. Jego przygody z tureckim klubem nie można zaliczyć do udanych, bowiem w 41 meczach strzelił tylko trzy gole i dołożył jedną asystę. Cały swój dorobek ustanowił jednak w poprzednim sezonie. W tym sezonie rozegrał w barwach Rizesporu raptem 240 minut, co było ósmym najniższym w kadrze pierwszego zespołu. Więcej minut w bieżących rozgrywkach zaliczyło od niego aż 22 piłkarzy klubu z północno-wschodniej Turcji.

W latach 2020-23 był zawodnikiem Sparty Praga, która kupiła go za milion euro z jego rodzimego Czerno More Warna. To druga największa sprzedaż w historii tego klubu. Jego rekord został pobity dopiero po 4,5 roku, gdy tej zimy Aris Saloniki zapłacił za Dudu półtora miliona euro. Ze Spartą Praga Minczew zdobył mistrzostwo Czech w 2023 roku. W poprzednim sezonie Sparta również została mistrzem kraju, a zanim Bułgar odszedł do Rizesporu zdążył rozegrać trzy mecze w czeskiej ekstraklasie i strzelić jednego gola.

W ciągu trzech lat rozegrał dla Sparty 98 meczów, w których strzelił 13 goli i zaliczył tyle samo asyst. Z kolei w barwach Czerno More Warna, z którym urodzony w tym mieście Minczew związany był od siódmego roku życia, strzelił 12 goli i zaliczył dziewięć asyst w 82 występach. To właśnie jako piłkarz tego klubu w marcu 2019 roku zadebiutował w reprezentacji Bułgarii w wieku 17 lat. W seniorskiej kadrze rozegrał jak dotąd 22 mecze – z czego ostatni w październiku ub. roku – ale nie zanotował w niej ani jednego trafienia czy asysty.

Okazję do debiutu w nowych barwach Minczew będzie miał w niedzielę 23 lutego o godzinie 14:45. Wtedy to w hicie 22. kolejki szósta w tabeli PKO BP Ekstraklasy Cracovia podejmie u siebie Jagiellonię. Zespół Dawida Kroczka przystąpi do tego starcia po serii siedmiu meczów bez wygranej. Nikt obecnie w PKO BP Ekstraklasie nie czeka tak długo na zwycięstwo. Ostatni komplet oczek „Pasy” zdobyły 3 listopada, gdy wygrały w Gdańsku 2:1 z Lechią. Z kolei przy Kałuży ostatnie zwycięstwo Cracovia odniosła 26 października, gdy rozbiła Motor Lublin 6:2.