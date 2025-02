Jagiellonia, jak i jej kibice bardzo cenią obecność w składzie Michala Sacka. To kluczowy element układanki Adriana Siemieńca. Były kolega Czecha z zespołu Dominik Marczuk nazwał go nawet w podcaście u Tomasza Ćwiąkały najbardziej niedocenianym zawodnikiem, z jakim grał. Teraz „Jaga” i sam piłkarz mają problem. Były piłkarz Sparty Praga nie zagra bowiem w obu meczach z Cercle Brugge w 1/8 finału Ligi Konferencji.

Jagiellonia bez kluczowego piłkarza na europejski dwumecz

Jagiellonia jest na świeżo po historycznym awansie do najlepszej szesnastki Ligi Konferencji, a także meczu z Cracovią, gdzie zaprzepaściła dwubramkowe prowadzenie. Nadchodzi jednak cięższy czas dla podopiecznych Adriana Siemieńca. Z gry wypadł bowiem Michal Sacek, co jest bardzo złą informacją.

Prawdopodobnie chodzi o uraz pachwiny odniesiony przed przerwą w meczu Jagi z Backą Topolą z Serbii w meczu fazy pucharowej rundy play-off u siebie. Piłkarze z Bałkanów w meczu rewanżowym nie oszczędzali się, faulując rywali z Podlasia aż 15 razy w pierwszej połowie meczu. Jednym z tych, który najmocniej ucierpiał był Sacek.

Według informacji dziennikarza Canal+ Krzysztofa Marciniaka, prawy obrońca mistrza Polski wypada na cztery do pięciu tygodni. Oznacza to, że ominie go nie tylko mecz w Pucharze Polski z Legią, ale także pucharowy dwumecz o najlepszą ósemkę Ligi Konferencji z belgijskim Cercle Brugge. To nie jedyna absencja w ostatnim czasie. Jagiellonia bowiem w Krakowie po godzinie gry, bez kontaktu z rywalem z powodu urazu straciła Dusana Stojinovicia.

Niewykluczone, że nie obejrzymy Czecha w akcji także przy ul. Słonecznej w starciu z Lechem Poznań. Na szczęście dla piłkarza, jego pauza może ograniczyć się raptem do pięciu meczów, z racji marcowej przerwy na kadrę. Na pogromcę Wisły Kraków z czwartej rundy eliminacyjnej szykowany jest w tym wypadku Norbert Wojtuszek, dla którego będzie to prawdziwy test dojrzałości. Były piłkarz Górnika Zabrze zastąpił już Czecha w meczu przy Kałuży z Cracovią.

Mający w CV 60 meczów w Ekstraklasie, w Europie zagrał jedynie 130 minut – właśnie w ostatnim dwumeczu z Serbami. Musi on tym samym załatać bardzo dużą dziurę, bo Sacek to po prostu jakość i niezawodny żołnierz Siemieńca.

Michal Sacek trafił do Jagiellonii zimą 2023 roku. Czeski boczny obrońca zanotował do tej pory 86 występów, jedno trafienie oraz osiem asyst. W Białymstoku został na wiosnę ubiegłego roku mistrzem Polski, a po kilku miesiącach dołożył do tego awans do fazy pucharowej europejskiego pucharu jakim jest Liga Konferencji. Następnym sprawdzianem dla podopiecznych Adriana Siemieńca jest spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski. Jagiellonia na wyjeździe zagra bowiem z Legią Warszawa. Hitowe starcie odbędzie się przy Łazienkowskiej 26 lutego.

