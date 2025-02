Brentford zainwestowało 16 milionów funtów w badania naukowe

Brentford na przestrzeni ostatniej dekady przebyło bardzo ciekawą drogę od League One do Premier League, stając się bardzo solidną marką w angielskiej ekstraklasie. „Pszczoły” są aktualnie jednym z najaktywniejszych klubów pod względem przeprowadzanych badań w sferze piłki nożnej. Jak informuje „The Guardian”, przez ostatnie dwa lata wydano na to aż 16 milionów funtów.

Brentford inwestuje w naukę

Założony jeszcze w XIX wieku klub od dłuższego czasu mocno inwestuje we własny rozwój. Jednak wcale nie odbywa się to na zasadzie wpompowywania pieniędzy przez bogatego inwestora w celu zakupu znanych nazwisk. Brentford wyszło z założenia, że to tematu należy podejść od strony stricte naukowej, co pozwoli na optymalizacje poszczególnych aspektów. Zarówno tych piłkarskich, w założeniach taktycznych, czy motorycznych, ale także w rekrutacji nowych pracowników do klubu.

Brentford received £3.23m in public money for research and development, with club publishing several papers on positional play, high-intensity sprinting and a study of Prem Lge v Ligue 1 in the last two years. Full story ⁦@guardian_sport⁩ https://t.co/pdRTUWuFGs — Matt Hughes (@MattHughesMedia) February 20, 2025

W ostatnich dwóch latach klub wydał około 16 milionów funtów na zbudowanie oraz mocny rozwój własnego działu badawczego. Dzięki temu zabiegowi powstało wiele nowych prac naukowych, które odnosiły się do tematów takich jak: obciążenie treningowe, intensywność biegu podczas meczu, ale także opracowania taktyczne. Thomas Frank nie omieszka korzystać z wyników badań, które znacznie wspomagają analizowanie własnej drużyny.

Klub regularnie zatrudnia szereg doktorantów, którzy pracują nad nowymi badaniami. Co ważne, Brentford jest bardzo otwarte na dzielenie się efektami prac, co nie do końca można powiedzieć o innych klubach, na co wskazuje „The Guardian”.

Moneyball team

Powodem, dla którego „Pszczoły” wdarły się do górnej połowy tabeli, jest badawcze podejście klubu, który w pełni przyjął koncepcję „moneyball”. Chodzi o przekonanie, że analiza danych jest lepsza od skautów, jeśli chodzi o tworzenie zwycięskich zespołów, co zostało uwiecznione w książce „Moneyball”. Książka stała się hollywoodzkim hitem, w którym Brad Pitt wcielił się w rolę przebiegłego dyrektora baseballowego Billy’ego Beane’a z Oakland A’s, który pomógł drużynie dostać się do fazy play-off Major League Baseball (MLB) pomimo niskich wynagrodzeń.

Nadchodzące mecze

– Powiedziałbym, że w rekrutacji i w wynikach rozsądnie wykorzystujemy liczby. Myślę, że struktura tego klubu jest jego największą bronią. Dane dają nam naprawdę dobry pomysł, gdzie powinniśmy szukać, więc wyłapujemy rzeczy naprawdę wcześnie. Następnie chodzi o to, jak szybko możemy przejść z tego punktu do etapu podpisywania. Mamy sytuację, w której nikt nie zna tego zawodnika, na którego się nastawiamy. Dociera to do tego punktu, więc jesteśmy już prawie na miejscu, a nagle wszystko wychodzi na światło dzienne w prasie, a on odchodzi do innego klubu. Więc w Premier League to dla nas wyzwanie – opowiadał Lee Dykes, dyrektor techniczny klubu w „CNN”.

Ulga podatkowa zachętą dla klubów?

W Anglii funkcjonuje program ulgi podatkowej w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi to jasny i wyraźny sygnał zachęcający firmy do inwestowania w nowe technologie oraz w rozwijanie metod, prowadzenie badań itd. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o zwrot kosztów przy spełnieniu wyznaczonych warunków. Brentford w ramach tego programu, poprzez swoją działalność naukową, otrzymało ponad 3 miliony funtów zwrotu. O taką ulgę miały ubiegać się także inne kluby, takie jak Chelsea, czy Nottingham Forest, jednak ich projekty badawcze nie były ujawniane.

Brentford regularnie stara się publikować nowe badania oraz nowe wnioski, dzięki czemu mogą poprawiać grę swoje zespołu, ale także funkcjonowanie samego klubu. Prowodyrem takiego podejścia miał być sam właściciel klubu, a więc Matthew Benham. Badania, czy też systemy oparte na analizowanych danych mają wspomagać rekrutacje w wielu innych obszarach organizacji. Rzecznik klubowy podkreśla, że ich działania wyraźnie wpływają na rozwój badań wokół dziedzin sportu.

Nasz program badawczy został opracowany we współpracy z czołowymi instytucjami akademickimi, w których uczestniczy nasz zespół doktorantów w ramach klubu. Te projekty, z których wiele jest publikowanych w recenzowanych czasopismach, wnoszą nowy wkład w dziedziny nauk sportowych, medycyny, biologii i wydajności sportowej.

Fot. screen/Youtube