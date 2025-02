Liverpool vs Newcastle – 26.02 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Liverpool vs Newcastle

Rozgrywki: Premier League

Data i godzina: 26 lutego, 21:15

Stadion: Anfield Road

Liverpool coraz pewniej kroczy po mistrzostwo Anglii i przerwanie hegemonii Manchesteru City. „The Reds” mają już 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Arsenalem i wszyscy spodziewają się ich kolejnego zwycięstwa. Zadać kłam tym przewidywaniom spróbują piłkarze Newcastle. Co wydarzy się na Anfield? Sprawdź moje typy bukmacherskie.

Liverpool vs Newcastle – typy bukmacherskie

Liverpool vs Newcastle: Liverpool wygra i w meczu padnie powyżej 2,5 bramki

Nie widzę innej możliwości, jak kolejne zwycięstwo Liverpoolu i umocnienie się „The Reds” na fotelu lidera Premier League. Warto zacząć od tego, że podopieczni Arne Slota są w gazie i nie przegrali już od 23 kolejek. Liverpool wygrał też pięć ostatnich meczów na Anfield, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Newcastle przegrało na wyjeździe ostatnio z Manchesterem City 0:4 i choć mecz, meczowi nigdy nie będzie równy, to trudno nie zauważyć, że „The Reds” w poprzedniej kolejce odprawili „Obywateli” 2:0.

Trzeba zauważyć także, że Liverpool wygrał sześć z siedmiu ostatnich bezpośrednich meczów przeciwko Newcastle, nie przegrywając w tym czasie ani razu. To jeszcze nie wszystko. Aż w czterech ostatnich meczach podopieczni Arne Slota zdobywali minimum dwa gole. Z kolei trzy ostatnie bezpośrednie starcia Liverpoolu z Newcastle kończyły się dorobkiem minimum trzech bramek.

Biorąc pod uwagę wysoką formę Liverpoolu oraz ofensywne usposobienie lidera Premier League można spodziewać się, że kibice na Anfield kolejny raz nie będą narzekać na nudę. W związku z tym typuję zakład łączony: zwycięstwo Liverpoolu i over 2,5 gola w meczu. TOTALbet proponuje kurs 1.86.

Propozycje typów bukmacherskich na Liverpool vs Newcastle

Wygrana Liverpoolu i powyżej 2,5 gola w meczu @1.86

Liverpool wygra z handicapem -1,5 bramki @2.20

Mohamed Salah zdobędzie gola @1.60

Liverpool vs Newcastle – zapowiedź meczu

Forma Liverpoolu

Liverpool jest zdecydowanym liderem Premier League. Podopieczni Arne Slota mają aż 11 przewagi nad drugim Arsenalem, co sprawia, że mają przed sobą autostradę do mistrzostwa Anglii. W poprzedniej kolejce „The Reds” pokonali 2:0 obrońcę tytułu, a więc Manchester City. Był to już 23 ligowy mecz bez porażki. Imponujące.

Forma Newcastle

Newcastle pokonało w poprzedniej kolejce 4:3 Nottingham, ale było to dopiero w pierwsze zwycięstwo od trzech spotkań Premier League. „Sroki” plasują się aktualnie na 5. miejscu w tabeli, co pozwala im poważnie myśleć o grze w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.

Przewidywane składy Liverpool vs Newcastle

Liverpool : Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo

: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Diaz; Gakpo Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Willock, Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon

Sędzia w spotkaniu Liverpool vs Newcastle

Sędzią tego pojedynku będzie 39-letni Chris Kavanagh. Arbiter ten gwizdał już 17 meczów w tym sezonie Premier League, pokazując w nich łącznie 88 żółtych i 4 czerwone kartki. 3 razy podyktował także rzut karny.

Gdzie oglądać mecz Liverpool vs Newcastle?

Transmisję meczu obejrzysz na platformie Viaplay.

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool vs Newcastle

Liverpool jest niepokonany od 23 meczów w Premier League

Liverpool wygrał pięć ostatnich spotkań na własnym terenie

Newcastle wygrało tylko jeden z trzech ostatnich meczów w Premier League

Liverpool zdobył minimum dwa gole w sześciu ostatnich spotkaniach

W trzech ostatnich bezpośrednich pojedynkach Liverpoolu z Newcastle padło powyżej 2,5 gola

Typowanie wyniku meczu Liverpool vs Newcastle

Spodziewam się łatwego i niewykluczone, że wysokiego zwycięstwa Liverpoolu. „The Reds” są w gazie i powinni umocnić się na czele tabeli Premier League. Kurs na zwycięstwo Liverpoolu wynosi w TOTALBet 1.51. „The Reds” wygrali pięć ostatnich meczów przed własną publicznością. Newcastle przegrało ostatnio na wyjeździe 0:4 z Manchesterem City. Co ciekawe Liverpool ograł City w ostatniej kolejce 2:0. Wszystko więc spina się w logiczną całość i trzy oczka na koncie podopiecznych Arne Slota.

