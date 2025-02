FC Barcelona vs Real Sociedad – 02.03 – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu FC Barcelona vs Real Sociedad

Rozgrywki: La Liga

Data i godzina: 2 marca, 16:15

Stadion: Estadio Olimpico

Trwa pasjonujący wyścig o mistrzostwo Hiszpanii. FC Barcelona jest liderem La Liga, ale ma dokładnie tyle samo punktów, co Real Madryt. To oznacza, że ekipa Hansiego Flicka nie może sobie pozwolić na żadną wpadkę. W niedzielę podejmie grający w kratkę Real Sociedad. Co z tego wyjdzie? Sprawdź moją zapowiedź i typy bukmacherskie.

FC Barcelona vs Real Sociedad – typy bukmacherskie

FC Barcelona vs Real Sociedad: FC Barcelona wygra i powyżej 2,5 bramki w meczu

W nadchodzącym meczu typuję zwycięstwo FC Barcelony. Dodatkowo spodziewam się także co najmniej trzech trafień na Estadio Olimpico. Dlatego też sugeruję typy łączone: wygrana Barcy + over 2,5 gola po kursie 1.75 w LV BET.

FC Barcelona wygrała pięć ostatnich ligowych meczów, a dodatkowo jest niepokonana od czternastu spotkań we wszystkich rozgrywkach. To mówi samo za siebie. W ostatnim meczu, rozegranym w Pucharze Króla przeciwko Atletico Madryt, FC Barcelona zdobyła aż cztery gole. Biorąc pod uwagę, jak ciężko strzelić podopiecznym Diego Simeone, to świadczy to o wysokim poziomie ofensywy ekipy Hansiego Flicka. Real Sociedad nie dysponuje żelazną defensywą. Drużyna z San Sebastian potrafiła stracić całkiem niedawno dwa gole przeciwko Midtjylland czy trzy bramki w meczu z Betisem. Jednocześnie Sociedad strzelił gola w trzech z pięciu ostatnich meczów. Wszystko więc składa się w logiczną całość: wygrana Barcy i over 2,5 gola.

Wśród innych ciekawych zakładów można zastanowić się nad typowaniem gola Roberta Lewandowskiego. „Lewy” w ostatnim meczu pucharowym przeciwko Atletico wszedł z ławki i wpisał się na listę strzelców już po ośmiu minutach gry. Teraz chce przełamać się przeciwko Realowi Sociedad. Można też rozważyć zakłady na wygraną Barcy w 1. połowie i w całym meczu.

Propozycje typów bukmacherskich na FC Barcelona vs Real Sociedad

Wygrana FC Barcelony i powyżej 2,5 gola w meczu @1.75

Gol Roberta Lewandowskiego @ 1.80

FC Barcelona wygra 1. połowę i cały mecz @1.55

FC Barcelona vs Real Sociedad – zapowiedź meczu

Forma FC Barcelony

FC Barcelona jest liderem La Liga. „Duma Katalonii” ma taki sam dorobek punktowy, co Real Madryt. W ostatniej kolejce Barca ograła 2:0 Las Palmas i było to już piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. Podopieczni Hansiego Flicka zagrali jeszcze w Pucharze Króla, gdzie zremisowali 4:4 z Atletico Madryt.

Forma Realu Sociedad

Real Sociedad przegrał ostatnio w Pucharze Króla 0:1 z Realem Madryt. Wcześniej drużyna z San Sebastian ograła 3:0 Leganes w La Liga. Real Sociedad zajmuje w rozgrywkach ligi hiszpańskiej 9. miejsce. Bliżej jednak do strefy pucharowej, aniżeli spadkowej, co dla gości niedzielnej konfrontacji jest dobrą informacją.

Przewidywane składy FC Barcelona vs Real Sociedad

FC Barcelona: Szczęsny – Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde – Casado, Pedri – Yamal, Lopez, Raphinha – Lewandowski

Szczęsny – Kounde, Garcia, Cubarsi, Balde – Casado, Pedri – Yamal, Lopez, Raphinha – Lewandowski Real Sociedad: Remiro – Lopez, Martin, Elustondo, Aramburu – Gomez, Marin, Olasagasti, Barrenetxea – Oskarsson

Sędzia w spotkaniu FC Barcelona vs Real Sociedad

Arbitrem niedzielnego meczu będzie Alejandro Quintero González. 31-latek sędziował już 13 meczów La Liga w tym sezonie. Jego bilans wynosi 57 żółtych i 4 czerwone kartki oraz 4 rzuty karne.

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona vs Real Sociedad?

Mecz FC Barcelony z Realem Sociedad będziesz mógł obejrzeć na antenie Eleven Sports 1.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona vs Real Sociedad

FC Barcelona wygrała pięć ostatnich ligowych meczów

FC Barcelona jest niepokonana od czternastu pojedynków

FC Barcelona zachowała czyste konto w trzech z pięciu ostatnich meczów w ramach La Liga

Real Sociedad wygrał zaledwie dwa z pięciu ostatnich spotkań w rozgrywkach ligowych

FC Barcelona wygrała trzy z pięciu ostatnich bezpośrednich starć

Ostatni bezpośredni mecz padł łupem Realu Sociedad

Typowanie wyniku meczu FC Barcelona vs Real Sociedad

Spodziewam się dość łatwego zwycięstwa FC Barcelony. Barca wygrała pięć ostatnich ligowych meczów, jest rozpędzona i nie chce dać się dogonić Realowi Madryt. Real Sociedad gra mocno w kratkę.

