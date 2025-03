Chelsea płaci „ośmiocyfrówkę” za piłkarza bez występu w seniorach. To kuzyn gracza Arsenalu

Chelsea osiągnęła porozumienie z Corinthians i zapłaci ośmiocyfrową kwotę za lewego obrońcę Dennera Evangelistę. Piłkarz ten nie ma jednak kompletnie żadnego doświadczenia w seniorach, a wszystkie spotkania rozegrał w U20.

Chelsea zaklepała młody talent

Walka o młodych brazylijskich piłkarzy z niewielkim doświadczeniem w seniorach stała się już czymś powszechnym. Chelsea już w poprzednim sezonie kupiła dwóch takich zawodników z Santosu – Deivida Washingtona oraz Angelo, płacąc za nich w sumie ponad 30 milionów euro. Angelo został wypożyczony do Francji, a w 2024 roku sprzedany z zyskiem do Al-Nassr, gdzie gra w pierwszym składzie razem z Cristiano Ronaldo. Tylko że przechodząc do Chelsea – miał on już aż 129 występów w seniorach.

Najnowszy nabytek – Denner Evangelista – takiego doświadczenia nie ma. Jako bardzo ofensywnie grający lewy obrońca notował świetne liczby w U20. Dotarł razem z Corinthians do finału Copinha. Są to rozgrywki pucharowe właśnie dla piłkarzy U20 – głównie tych ze stanu Sao Paulo. Urodzony w 2008 roku Denner strzelił tam aż trzy gole w ośmiu meczach (w tym jedną w finale) oraz dołożył jedną asystę. Oprócz tego grał także w Campeonato Brasileiro – również dla młodych graczy. Fabrizio Romano poinformował, że Chelsea za lewego obrońcę zapłaci maksymalnie 14 mln euro (11,5 mln funtów).

Denner dołączy do klubu w 2026 roku. To nie tylko jeden z największych talentów Corinthians. Ma też rodzinne powiązania z futbolem na najwyższym poziomie. Jest on kuzynem Gabriela Magalhãesa, podstawowego obrońcy Arsenalu i reprezentacji Brazylii, który… sam zadeklarował się jako kibic Corinthians. Gabriel był nawet obecny na niektórych meczach Dennera w Fazendinha, gdzie dopingował swojego młodego krewnego. To na przykład jedna z relacji piłkarza „The Gunners” na Instagramie:

Chelsea i jej dziwne transfery

Chelsea pod rządami Todda Boehly’ego w świecie futbolu zasłynęła z tego, że dokonuje wielu nieprzemyślanych transferów – płacą oni za piłkarzy niepotrzebnych bądź takich, którzy są nieznani. Przykłady nielogicznych ruchów można mnożyć – w zimowym okienku transferowym Chelsea skróciła wypożyczenie Trevoha Chalobaha, którego latem wypychała z klubu. Enzo Maresca na lewej obronie korzystał z Renato Veigi, któremu się ta pozycja nie podobała, ponieważ woli grać na środku. Dlatego też odszedł na wypożyczenie do Juventusu.

„The Blues” sprowadzili też Kierona Dewsbury’ego-Halla – rewelację w Leicester City – za 30 milionów funtów. Nie ma on jednak za wiele okazji do gry. To zaledwie 180 minut w Premier League. Występuje głównie w Lidze Konferencji. Do Chelsea są też ściągani szerzej nieznani piłkarze – np.:

golkiper Mike Penders z Genk za 20 milionów euro (dołączy latem 2025 roku)

z Genk za 20 milionów euro (dołączy latem 2025 roku) obrońca Aaron Anselmino za 16,5 mln euro z Boca Juniors – sprowadzony, gdy miał 10 meczów w seniorach i żadnego w młodzieżówce Argentyny

za 16,5 mln euro z Boca Juniors – sprowadzony, gdy miał 10 meczów w seniorach i żadnego w młodzieżówce Argentyny pomocnik Cesare Casadei z Interu za 15 mln euro – sprowadzony bez występu w seniorach

z Interu za 15 mln euro – sprowadzony bez występu w seniorach środkowy pomocnik Andrey Santos za 12,5 mln euro – wyróżniał się w drugiej lidze brazylijskiej, pomagając w awansie

za 12,5 mln euro – wyróżniał się w drugiej lidze brazylijskiej, pomagając w awansie wspomniany już powyżej Deivid Washington

Zapowiadani na wielkie gwiazdy są Ekwadorczyk Kaendry Paez (podobno największy talent rodzimego futbolu ostatnich lat) oraz przede wszystkim Estevao Willian z Palmeiras, którego porównuje się do Neymara. „The Blues” kupili obu przed 18. urodzinami i muszą czekać na ich przeprowadzkę.