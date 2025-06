5 pytań przed 34. kolejką Betclic 2. Ligi

Kolejna polska liga zbliża się do końca. Gdy już poznaliśmy ostateczne rozstrzygnięcia na dwóch najwyższych szczeblach rozgrywkowych, przyszła pora na Betclic 2. Ligę. Szczególnie interesująca walkę zapowiada się w górnej części tabeli. Kilka drużyn wciąż liczy, że uda im się zmierzyć się w barażach, których stawką będzie awans na zaplecze Ekstraklasy.

Multiliga przyniesie kibicom wielkie emocje?

Dwa tygodnie po zakończeniu sezonu zasadniczego zarówno PKO BP Ekstraklasy, jak i jej zaplecza, przyszła pora na Betclic 2. Ligę. Podobnie jak na wyższych szczeblach rozgrywkowych, ostatnia kolejka zostanie rozegrana w formie multiligi. Na każdym z dziewięciu stadionów sędziowie mają rozpocząć rywalizację dokładnie w tym samym momencie. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, sztaby szkoleniowe będą na bieżąco podglądały, co dzieje się na innych obiektach i jak to wpływa na przesunięcia w tabeli ich drużyny.

Dla kibiców przed telewizorami to również zawsze wiąże się z dodatkowymi emocjami. W ramach multiligi mogą śledzić każdy mecz i tylko czekać na charakterystyczny dźwięk oznaczający, że właśnie gdzieś padła bramka, która być może całkowicie odwróciła sytuację w tabeli. Szczególnie interesujące popołudnie będzie dla drużyn, które wciąż o coś rywalizują. Najbardziej zacięta rozgrywka będzie toczyła się o występ w barażach o awans do Betclic 1. Ligi.

Kto na finiszu zapewni sobie grę w barażach o Betclic 1. Ligę?

Przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego Betclic 2. Ligi pewne jest, że barażach wezmą udział Wieczysta Kraków i Chojniczanka Chojnice. Dodatkowo drużyna z Chałupnika ma zapewnione, że półfinał i potencjalny finał zagra na własnym o obiekcie. Do obsadzenia pozostają dwa miejsca, o które będą rywalizowały aż cztery drużyny. W najlepszej sytuacji z nich wszystkich jest Świt Szczecin, który podejmie rezerwy ŁKS-u oraz KKS Kalisz mający przed sobą starcie przed własną publicznością z GKS-em Jastrzębie.

Szczecinianom wystarczy tylko remis, a podopieczni Michała Gościniaka muszą wygrać. Wtedy oba zespoły nie będą musiały oglądać się na rezultaty na innych stadionach i razem z Wieczystą oraz Chojniczanką stworzą barażowy kwartet. Na potknięcia drużyn z piątego i szóstego miejsca muszą zaś liczyć Hutnik Kraków i Podbeskidzie Bielsko-Biała. Oni muszą zwyciężyć, a dodatkowego smaczku dodaje fakt, że te ekipy zmierzą się w meczu bezpośrednim. Tylko ten, kto okaże się lepszy na stadionie w Bielsku-Białej, będzie mógł liczyć jeszcze na udział w barażach o awans do Betclic 1. Ligi.

Co pokażą przyszli beniaminkowie Betclic 1. Ligi?

Już jest pewne, że z pierwszego miejsca do Betclic 1. Ligi awansuje Polonia Bytom. Mimo to drużyna Łukasza Tomczyka chciałaby w ostatnim meczu na trzecim szczeblu rozgrywkowym wrócić na zwycięską ścieżkę. We wcześniejszych dwóch meczach tylko zremisowała z Chojniczanką Chojnice i Olimpią Elbląg. Szczególnie ta druga strata punktów w poprzedniej kolejce była zaskakująca z racji, że Polonia mierzyła się z już pewnym spadkowiczem. Z tego powodu wybraliśmy to starcie największą niespodzianką 33. kolejki Betclic 2. Ligi.

Nie zmienia to faktu, że ekipa z Bytomia wcześniej zanotowała serię czterech zwycięstw z rzędu i to pozwoliło jej zdystansować całą stawkę. Pewna awansu z drugiego miejsca jest zaś Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która ostatnio nie mogła w pełni skupić się na świętowaniu niewątpliwego sukcesu. Wokół klubu powstała afera, której efektem było odsunięcie od pracy z powodów dyscyplinarnych Marcina Sasala.

Przyszły beniaminek Betclic 1. Ligi na zakończenie sezonu zmierzy się z Olimpią Elbląg. Będzie to szczególne ważne spotkanie, bo ekipa z Mazowsza już od trzech meczów czeka na wygraną. Przegrała kolejno z rezerwami ŁKS-u Łódź, KKS-em Kalisz i Hutnikiem Kraków. Ostatni raz ze zwycięstwa cieszyła się już blisko miesiąc temu, gdy przed własną publicznością pokonała drugi zespół Zagłębia Lubin. Niezależnie od wyniku Pogoń Grodzisk Mazowiecki na pewno sezon zakończy na drugim miejscu w tabeli Betclic 2. Ligi.

Kto (nie) pozostanie na szczeblu centralnym?

Przed 34. kolejką Betclic 2. Ligi wiemy, że miejsca spadkowe zajmą Olimpia Elbląg, Skra Częstochowa, rezerwy Zagłębia Lubin i Wisła Puławy. W teorii ostatnia z tych drużyn mogłaby jeszcze wskoczyć na wyższą lokatę i uciec „nad kreskę”, jednak i tak nie uzyskała licencji do gry na tym poziomie w przyszłych rozgrywkach. Znacznie więcej ewentualności jest przy rozdysponowaniu miejsc do gry w barażach o utrzymanie na trzecim szczeblu rozgrywkowym.

Przed tą serią gier najgorszą sytuację pod tym kątem mają drużyny Rekordu Bielsko-Biała i Olimpii Grudziądz, które muszą wygrać kolejno z Wieczystą Kraków oraz Chojniczanką Chojnice, a dodatkowo liczyć na potknięcia bezpośrednich konkurentów. Z kolei ze sporą nerwowością za siebie muszą oglądać się drugi zespół ŁKS-u Łódź, GKS Jastrzębie i Resovia Rzeszów. Dla tych ekip sytuacja jest na tyle komfortowa, że przy sięgnięciu po komplet punktów mają świadomość bycia pewnym zajęciem miejsca nad strefą barażową. Co ciekawe, jedyną drużyna, która jest pewna, że znajdzie się w środku tabeli i nie zagra ani o awans ani o uniknięcie degradacji jest Zagłębie Sosnowiec.

Napastnik mistrza jeszcze powalczy o koronę króla strzelców?

Rekord Bielsko-Biała w kluczowym spotkaniu w kontekście utrzymania w Betclic 2. Lidze mocno będzie liczył na swojego najlepszego snajpera – Daniela Świderskiego. 30-latek poza celami drużynowi jest też o krok od razu wygrania indywidualnego wyróżnienia. Z 22 bramkami na koncie przewodzi w klasyfikacji strzelców całych rozgrywek. Jeśli wpisałby się do siatki również w starciu z Wieczystą Kraków to jego pozycja byłaby już praktycznie nie do podważenia. Dodatkowo musi go motywować fakt, że w dwóch ostatnich meczach nie był w stanie pokonać bramkarza przeciwnika i mógł tylko się przyglądać jak robili to jego koledzy.

Na ostatniej prostej o statuetkę chciałby też powalczyć zawodnika triumfatora rozgrywek – Polonii Bytom. Już przy pewnym awansie jednym z głównych celów piłkarzy Łukasza Tomczyka może być wykreowanie jak najwięcej dogodnych sytuacji strzeleckich Kamilowi Wojtyrze, który zajmuje drugie miejsce w tej klasyfikacji i ma o dwa gole strzelone mniej od gracza z Bielska-Białej. 27-latek w ostatnich dwóch spotkaniach do siatki również nie trafił. W przypadku innych zawodników ta strata do najlepszej dwójki jest zwyczajnie niemożliwa do odrobienia. Wątpimy, żeby nagle Kamil Biliński czy Krzysztof Ropski byliby w stanie zdobyć przynajmniej 10 bramek.

Pełny terminarz 34. kolejki Betclic 2. Ligi