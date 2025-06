OFICJALNIE: Arsenal z nową umową dla rywala Kiwiora

Gabriel Magalhaes to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych graczy Arsenalu w ostatnich latach oraz jeden z najlepszych defensorów w całej Premier League. Choć obecnie wciąż leczy on poważną kontuzję uda, to nie przeszkodziło to w nagrodzeniu Brazylijczyka nowym i długoterminowym kontraktem przez władze „Kanonierów”.

Arsenal z nowym kontraktem dla Gabriela

Żaden kibic „Kanonierów” nie ma wątpliwości, że Gabriel Magalhaes to filar defensywy londyńskiego klubu. Przed poważną kontuzją uda, której doznał na początku kwietnia, pełnił kluczową rolę u Mikela Artety, będąc zarazem jednym z najlepszych defensorów w całej Premier League. Mając na uwadze jego doświadczenie oraz plany londyńczyków na przyszłość, kierownictwo sportowe jednogłośnie zdecydowało – Brazylijczyk otrzymał nowy kontrakt do końca czerwca 2029 roku.

W kończącym się sezonie 2024/25 Arsenal zawsze mógł liczyć na jakość i umiejętności reprezentanta Brazylii. Do momentu kontuzji wystąpił w 42 meczach o stawkę, w których to strzelił pięć goli oraz zanotował trzy asysty.

− Arsenal to niesamowity klub i jestem bardzo dumny z podpisania nowego kontraktu. Kocham ten klub, kocham fanów, moich kolegów z drużyny, kocham ten stadion – jestem bardzo dumny i dziękuję za całe wsparcie. Przybyłem tutaj jako młody zawodnik, a teraz minęło prawie pięć lat w tym klubie. Jestem bardzo szczęśliwy i wiele się tutaj nauczyłem. Jestem z siebie dumny, a także z tego, że czasami nosiłem opaskę kapitańską w tym klubie.

Myślę, że to niesamowita podróż i cieszę się, że mogę ją kontynuować. Mam nadzieję, że wygram z tym klubem kilka trofeów. Zrobiliśmy wiele dobrych rzeczy, a teraz nadszedł czas, aby wygrać kilka trofeów. Chcę podziękować za wszystko. Kocham fanów i kocham to, jak naciskają na drużynę. Kontynuujemy razem w przyszłości – powiedział po przedłużeniu umowy Gabriel.

Gabriel Magalhaes i jego droga na szczyt

Gabriel rozpoczął karierę w Avai w Brazylii, a w styczniu 2017 roku przeniósł się do Lille we Francji. Następnie był wypożyczany do Troyes i Dinama Zagrzeb, z którym zdobył dublet w sezonie 2017/18. Do Arsenalu trafił we wrześniu 2020 roku i od tamtej pory rozegrał 210 meczów, strzelając 20 goli, co jest imponującym wynikiem jak na stopera. Już w debiucie zdobył bramkę przeciwko Fulham, a od tamtej pory żaden inny obrońca Arsenalu nie zdobył tylu ligowych goli, co on.

Z nim w składzie Arsenal stracił najmniej bramek w ostatnich dwóch sezonach Premier League. Jego forma została doceniona wyborem do Drużyny Sezonu 2023/24, który rozpoczął się wygraną jego zespołu z Manchesterem City w Community Shield. W listopadzie 2021 roku zadebiutował w reprezentacji Brazylii, a w październiku 2023 zdobył dla niej pierwszą bramkę – w meczu z Wenezuelą.

fot. screen Arsenal / YouTube