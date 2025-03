Claudio Bravo i jego wyjątkowy sposób na zakończenie kariery

Claudio Bravo to legendarny chilijski bramkarz i były kapitan reprezentacji narodowej. Ogłosił niezwykły sposób pożegnania z piłką nożną. Po zakończeniu kariery sześć miesięcy temu, w wieku 41 lat, Bravo postanowił przekazać swoje doświadczenie młodszym pokoleniom i zrobi nietypowy tour po całym kraju.

Niezwykły sposób na zakończenie kariery

Claudio Bravo… odbędzie ogólnokrajową trasę po Chile i zorganizuje tam specjalne treningi. Jego inicjatywa ma na celu nie tylko edukację młodych sportowców, ale również inspirowanie ich do ciężkiej pracy i rozwijania swoich umiejętności na boisku. W ramach tego touru, przy współpracy z Universidad Andrés Bello, Claudio Bravo odwiedzi wszystkie 16 stolic regionalnych Chile oraz Wyspę Wielkanocną.

Podczas każdego spotkania będzie prowadził szkolenia dla młodych bramkarzy, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas gry w takich klubach jak Colo Colo, FC Barcelona, Manchester City i Real Betis. Każde z tych spotkań będzie okazją do praktycznej nauki oraz inspirujących rozmów z jednym z najlepszych bramkarzy w historii chilijskiego futbolu.

Wszyscy spodziewali się informacji, że legendarny bramkarz reprezentacji zorganizuje specjalny mecz towarzyski, na który zostaną zaproszone gwiazdy futbolu, jak często ma to miejsce. Bramkarz wolał pożegnać się na swój oryginalny sposób – podczas tzw. klinik sportowych, które obejmą cały kraj. Były kapitan kadry Chile udzielił wywiadu „LUN” , w którym powiedział, że ogólnie będzie w tym przedsięwzięciu mogło wziąć udział ponad dwa tysiące bramkarzy z kraju: – W każdym mieście jest 140 bramkarzy, w sumie w szkoleniu będzie mogło wziąć udział 2380 – mówił.

Trasa rozpocznie się w Punta Arenas, gdzie przewiduje się udział od 100 do 150 młodych sportowców. Kolejne spotkanie zaplanowano na 28 marca w Coyhaique, a pełny harmonogram zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Claudio Bravo podkreślił, że jego celem jest dzielenie się wszystkim, co otrzymał podczas swojej kariery. Chce po prostu wspierać przyszłych chilijskich bramkarzy. Dzięki temu projektowi setki młodych zawodników zyskają bezcenną wiedzę, która może pomóc im w dalszej karierze piłkarskiej.

Dziedzictwo Claudio Bravo

Jego inicjatywa to wyjątkowy gest wdzięczności wobec futbolu i społeczności sportowej. Pożegnalna trasa Claudio Bravo to coś więcej niż seria spotkań – to symboliczne przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu, które marzy o sukcesach na światowych boiskach. Możliwość trenowania z takim autorytetem może stać się dla wielu młodych zawodników przełomowym momentem w ich piłkarskiej przygodzie.

– Chodzi o to, aby dotrzeć do bramkarzy i dać im szansę w miejscach, w których dostęp do tego typu doświadczenia jest bardzo utrudniony. Zaczynamy w Punta Arenas, ale odwiedzimy 16 stolic regionalnych i będziemy ogłaszać wszystkie daty stopniowo. Południowe regiony naszego kraju są naprawdę wyjątkowe, mają niepowtarzalnego ducha i jestem bardzo zmotywowany, aby móc dzielić się tą wiedzą z bramkarzami z tych obszarów – podkreślał.

Claudio Bravo grał w hiszpańskich klubach – Realu Sociedad, Barcelonie i Realu Betis. W barwach „Dumy Katalonii” zdobył aż osiem trofeów, w tym dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Ligę Mistrzów. Potem jego rolę przejął Marc-Andre ter Stegen. Kiedy dołączył do Manchesteru City, bo Guardiola bardzo chciał „grającego nogami” golkipera, to stał się światowym pośmiewiskiem, notując kolejne fatalne występy.

To był jednak chwilowy kryzys. Guardiola sprowadził Edersona, a Bracvo jako solidny rezerwowy grał w krajowych pucharach i wybraniał tam konkursy jedenastek, dzięki czemu klub dopisywał na konto trofea. Sięgnął też po mistrzostwo Anglii 2017/18. Był to historyczny triumf – City jako pierwsza drużyna w historii Premier League zakończyła sezon ze 100 punktami. Cztery ostatnie lata spędził w Betisie. Przed sezonem 2024/25 ogłosił zakończenie kariery.

fot. PressFocus