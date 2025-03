Właściciel klubu League Two poznał diagnozę – nieuleczalny nowotwór

Występujący na poziomie League Two klub – Chesterfield FC – przekazał za pośrednictwem oficjalnego oświadczenia fatalne informacje. Większościowy właściciel – Phil Kirk usłyszał najgorszą z możliwych diagnoz od lekarzy, ponieważ stwierdzono u niego nieuleczalny nowotwór złośliwy. Klub prosi swoich kibiców, ale i nie tylko, o wsparcie dla samego Phila, ale także dla jego rodziny.

W League Two od nie dawna

Trzy lata temu wspomniany Phil Kirk zainwestował razem ze swoim bratem Ashleyem w klub, który wówczas był jeszcze w National League, czyli na piątym szczeblu rozgrywkowym w Anglii. Z bratem stali się większościowymi akcjonariuszami Chesterfield FC i już w momencie dołączenia wnieśli do klubu całkiem sporo, ponieważ ponad milion funtów. Mieli oni także oczywiście spore sportowe aspiracje.

Klub ten od 2017 roku spadał z kretesem z League One poziom po poziomie, aż zawędrowali do National League. W sezonie 2019/20 byli nawet o włos od tego, aby spaść jeszcze niżej, na szósty szczebel w Anglii. Jednak właśnie w 2020 roku powoli zaczęli wychodzić na prostą, a w 2022 roku do klubu przyszli bracia Kirk.

W sezonie 2022/23 nie udało się awansować do League Two, ale już rok później Chesterfield pewnie wygrało ligę i wróciło na profesjonalny szczebel rozgrywkowy. Wszystko wskazuje na to, że drużyna prowadzona aktualnie przez Paula Cooka zapewni sobie spokojne utrzymanie, ponieważ nad strefą spadkową mają 13 punktów przewagi. Teraz jednak cały klub będzie przeżywał trudny moment, ponieważ fatalną diagnozę usłyszał Phil Kirk.

Nieuleczalny nowotwór złośliwy

Na klubowej stronie pojawiło się oświadczenie, które wprawiło w smutek wszystkich fanów Chesterfield FC. Większościowy właściciel – Phil Kirk jest nieuleczalnie chory. Lekarze stwierdzili u niego nowotwór, którego nie można, niestety wyleczyć, a więc Kirkowi nie zostało zbyt wiele czasu. W komunikacie klubu możemy przeczytać:

Klub piłkarski Chesterfield FC z głębokim żalem informuje, że u Phila Kirka niedawno zdiagnozowano nieoperacyjnego raka. W ciągu najbliższych miesięcy będzie poddawany leczeniu, mającemu na celu przedłużenie jego życia, lecz nie oczekuje się, że przyniesie ono skutek w postaci wyleczenia.

Klub poprosił także o wsparcie oraz słowa otuchy dla samego Phila, a także dla całej jego rodziny. Pod komunikatem ogłaszającym te fatalne informacje możemy zobaczyć wsparcie praktycznie większości angielskich klubów, które łączą się w bólu z Chesterfield. W mediach zaczęto przypominać słowa Phila Kirka, który za cel swojej pracy od zawsze stawiał dobro swojego klubu.

Fot. screen/Youtube